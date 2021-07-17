Что почитать в отпуске? Мы спросили у российских режиссеров и сценаристов

Сохраняйте шпаргалку на будущее: список настолько обширный, что пригодится не только в отпуске.

Александр Пушкин — «Евгений Онегин»

Это книга, определяющая для меня основные вопросы и к самому себе, и к окружающей действительности. Книге почти 200 лет, но она до сих пор актуальна, она у меня настольная. «Евгений Онегин» задает очень важный вопрос: стоит ли чего-нибудь человек, пусть даже самый яркий, харизматичный, талантливый, если он не умеет испытывать эмпатию и любовь? Онегин вроде бы эрудированный человек, но он ни к чему не имел действительного интереса. Это человек, страдающий от внутренней пустоты и депрессии, не умеющий отдавать и любить. Это та модель человека, к которой я не хотел бы лично приблизиться. Всегда перечитываю, чтобы осознать, что происходит с тем, кто таким образом строит свою жизнь.

Корин Пол — «Вернер Херцог. Путеводитель растерянных»

Сейчас я читаю книгу-интервью с Вернером Херцогом (немецким режиссером, который поставил фильмы «Фицкарральдо», «Мой лучший враг — Клаус Кински» и «Встречи на краю света». — Прим. ред.). Читаю и понимаю, что пора заканчивать делать то, что мешает твоей природе. Книга будет интересна всем киноманам и не только. Вообще, я люблю всего Кафку, Сологуба и Мураками (не всего) за его описание атмосферы и детализацию.

Джон Стейнбек. «Русский дневник»

Это дневник писателя Джона Стейнбека о путешествии по послевоенной России в 1947 году. Стейнбек — автор «Гроздей гнева», один из известнейших писателей-реалистов XX века. Это его совместный проект со знаменитым военным фотокорреспондентом Робертом Капой. Их путешествие прошло в момент, когда только начиналась холодная война. Редкий пример беспристрастного дневника с описанием бытовой жизни Советского Союза. Они путешествовали не только по большим городам, но и по деревням. Очень любопытная книга, потому что это взгляд на нашу страну чужими глазами.

Донна Тартт — «Щегол» и «Тайная история»

В отпуске я бы посоветовала почитать Донну Тартт. Любую из трех ее книг. Если «Щегла» вы уже прочли, то берите «Тайную историю» — она легко читается. Донна Тартт, как всегда, виртуозно втягивает вас в мир своих героев. Наблюдать за их жизнью и мыслями так интересно, что хочется как можно дольше не знать, почему они все-таки убили Банни.

Амброз Бирс — «Fables and tales». Рассказы Говарда Филлипса Лавкрафта и Эдгара Аллана По

Данный список идеально подойдет, если вы в одиночестве, а кругом только деревья и пугающие ночные шорохи за окном. У Амброза Бирса точные, лаконичные и пугающие произведения, которые тянут напряжение и нагнетают, они идеальны по ритму и слогу. Каждый рассказ не более 15 страниц, однако после него нужно долго приходить в себя. Если вы любитель современных слоу-хорроров, то найдете массу вещей, которые попали из книг Бирса в ваши любимые фильмы.

Говард Филлипс Лавкрафт — один из самых важных для меня писателей. Некоторые его произведения дают ответы [на то, почему все так происходит], но чаще они оставляют ощущение лишь приоткрытой страшной тайны. Еще посоветую любимые мною страшные рассказы Эдгара По: «Падение дома Ашеров», «Черный кот», «Сердце-обличитель» и «Метценгерштейн».

Паоло Бачигалупи — «Заводная». Эд Кэтмулл — «Корпорация гениев». Светлана Адоньева, Лора Олсон — «Традиция. Трансгрессия. Компромисс. Миры русской деревенской женщины»

У фантастического романа «Заводная» две литературные премии («Небьюла» и «Хьюго» — Прим. ред.). Многое из романа сбылось. Например, эпидемия, из-за которой страны закрыли границы; биотехнологии и массовые экологические катастрофы. Действие происходит в Таиланде, который изолировался от остального мира. Главный герой — экспат Андерсон, открывший там энергетическую фабрику. На самом деле мировые корпорации отправили его в Таиланд, чтобы он обнаружил банк чистых семян — не генномодифицированных и не подверженных болезням. Потому что большинство эпидемий в этом мире случаются из-за того, что болезни растений стали передаваться человеку. Задача героя — уничтожить этот банк, чтобы лишить Таиланд пищевой независимости.

«Корпорация гениев» — нон-фикшен о президенте компаний Pixar и Walt Disney Animation, обладателе пяти «Оскаров» Эде Кэтмулле. Он разбирается в том, что нужно сделать, чтобы постоянно создавать классный продукт. Книга подойдет тем, кто находится внутри творческих коллективов или управляет ими.

Третья книга — крутая социологическая работа. В названии описывается процесс взаимоотношения женщины и деревенского общества. Книга посвящена тому, насколько гендер определял жизнь в деревне. До этого все исследования там проводились практически всегда мужчинами, и интервьюируемыми тоже были мужчины. Мы, как и большинство стран, стремительно урбанизируемся, эта фактура уходит. В какой-то момент останутся только такие исследования.

Дмитрий Быков — «13-й апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях»

Есть мой любимый писатель, у которого я все слушаю и читаю. Это Дмитрий Быков. Он написал прекрасную книгу про Владимира Маяковского. Очень серьезная и большая работа. Она мне понравилась тем, что в ней подробно рассматривается образ и характер Маяковского. В книге есть и ирония, и горечь, и юмор. Если начнешь читать, то уже не остановишься. Каждому человеку старше школьного возраста она была бы интересна.

Джек Лондон — «Мартин Иден»

Классическое, во многом автобиографичное произведение Джека Лондона о том, как выходец из низов американского общества, влюбившись, пытается сделать карьеру писателя. Книга посвящена преодолению, силе человеческого духа, захваченного идеей, любви и разочарованию. Она будет интересна молодым людям, которые только начинают свою дорогу во взрослой жизни. На меня в 19 лет «Мартин Иден» произвел ошеломляющий эффект, заставив поверить в то, что нет ничего невозможного, если ты искренне любишь свое дело.

Вадим Шефнер — «Девушка у обрыва», «Лачуга должника»

Я бы посоветовал читателям и сам бы с удовольствием перечитал книги, к сожалению, не широко известного советского писателя Вадима Шефнера. Например, романы «Девушка у обрыва» и «Лачуга должника». Они интересны уникальным стилем и чувством юмора. Плюс ко всему это фантастические истории, созданные около 50 лет назад и описывающие недалекое будущее, то есть практически наше время. Крайне интересно наблюдать за тем, как сбываются предсказания фантаста.

Леонид Юзефович — «Зимняя дорога»

Это документальный роман о малоизвестном эпизоде Гражданской войны — противостоянии в снегах Якутии белого генерала Анатолия Пепеляева и красного командира, анархиста Ивана Строда. Увлекательнейшая книга, созданная из мемуаров, дневников и следственных протоколов. Героев столкнула не идеологическая ненависть друг к другу, а судьба. Это небольшое событие приводит к переосмыслению Гражданской войны. Понимаешь, что истории невозможно дать оценку, это бессмысленно.