«Тур по постсоветскому мраку»: Что западные критики пишут о российских фильмах в Каннах

17 июля завершится 74-й Каннский фестиваль. Драма «Разжимая кулаки» уже выиграла Гран-при в программе «Особый взгляд». В этой же секции представили «Дело», а «Петровы в гриппе» еще претендуют на приз в основном конкурсе. Посмотрели, что думает об отечественных лентах зарубежная пресса.

«Разжимая кулаки»

Эмма Киели (The Upcoming, Великобритания): «Кира Коваленко рассказывает неторопливую, но недоработанную историю в обстановке, которую никогда не показывали в мейнстримном кино. Это неуютное и временами приводящее в бешенство зрелище, когда безгласную Аду, как куклу, перебрасывают от мужчины к мужчине, не заботясь о ее чувствах. <…> В конечном счете это душераздирающая история о том, как отчаянно люди стремятся к свободе и при этом боятся покинуть места и людей, к которым привыкли».

Филипп Азури (Vanity Fair, Франция): «Секрет этого фильма, одного из самых красивых, что я видел на фестивале, — в авторском взгляде, который сквозь особую оптику показывает и пространство, и чувства героев. Родился великий кинорежиссер, надо полагать».

Димитриус Матеу (Screen Daily, США): «Второй фильм Киры Коваленко (после „Софички“ 2016 года) впечатляет меньше, чем должен бы. На самом деле он очень похож на своих персонажей: серьезный, напряженный и временами удушливый. <…> Коваленко и ее оператор Павел Фоминцев передают мучительную, вызывающую клаустрофобию обстановку с помощью камеры, которая цепляется за персонажей, так же как они друг за друга. Хороши актеры, особенно Милана Агузарова (Ада) и Хетаг Бибилов (Дакко)».

«Дело»

Венди Ид (Screen Daily, США): «Фильму Алексея Германа-мл. — сатире в духе Кафки, происходящей в одной локации и призывающей поступать по совести — не хватает сложности, присущей его ранним работам. <…> Отношения героя Мераба Нинидзе с миниатюрной, похожей на птичку мамой (Роза Хайруллина) — одна из самых сильных сторон картины».

Лесли Фелперин (The Hollywood Reporter, США): «По сравнению с предыдущими, более артхаусными фильмами Германа-мл. этот совершенно понятен и прост. <…> Видно влияние пандемии на искусство. Фильмы о людях, пусть и по другой причине запертых в замкнутом пространстве (действие „Дела“ происходит преимущественно в квартире главного героя. — Прим. ред.), вызывают резонанс».

«Петровы в гриппе»

Тодд МакКарти (Deadline, США): «Наблюдать за беспорядочной и изнурительной буффонадой „Петровы в гриппе“ — все равно что подвергнуться физическому насилию в темном переулке. Это похоже на ситуацию, когда тебе в рот запихивают кучу мусора до тех пор, пока ты можешь терпеть. Это ужасающе мрачный портрет современной российской жизни. <…> Спустя всего 20-30 минут вы понимаете суть: Россия — адская дыра, кошмарное место, жизнь здесь никчемна, везде коррупция, нравственность неслыханна. И это не изменится. К сожалению, Серебренников не понимает, что кое-что из этого имеет большое значение. Неужели зритель настолько глуп, что ему нужно насильно показывать одну и ту же мысль еще два часа?».

Питер Брэдшоу (The Guardian, Великобритания): «При всей технической бодрости, мне кажется, фильм трудноперевариваемый, слишком напряженный и угнетающий. Его безжалостность навела меня на мысль, что Серебренников — мрачная версия Эмира Кустурицы».

Лесли Фелперин (The Hollywood Reporter, США): «Хотя „Петровы в гриппе“ необычны с технической и эстетической точки зрения и содержат смелые для России гомосексуальные мотивы, это менее радикальный фильм, чем „Ученик“ Серебренникова 2016 года, который более открыто критиковал реакционные взгляды. <…> Стоит отметить работу постоянных коллег Серебренникова, в частности оператора Владислава Опельянца».

ANSA, Италия: «Если „Французский вестник“ Уэса Андерсона — мечтательная американская фантазия, то „Петровы в гриппе“ Кирилла Серебренникова — поток алкогольного безумия из России».

Гай Лодж (Variety, США): «В экранизации романа Алексея Сальникова Серебренников уносится на грузовом поезде из гротеска русской литературы и завуалированной политической сатиры, как в его театральных постановках в „Гоголь-центре“. Сценарий не зацикливается на антиправительственных мотивах, в этом нет необходимости. Это пьянящая смесь: кино на последнем вздохе скачет на камере, как на брыкающейся лошади, и переносит нас между местами, эпохами и состояниями разума. Захватывающая и хаотичная работа свободного человека».

Бен Кролл (The Wrap, США): «Без сомнений, „Петровы в гриппе“ — потрясающий пример киноискусства. Это такое упражнение в стиле, сделанное в виртуозной технике, чтобы более жестоко напасть на зрителей, тур по постсоветскому мраку. Из всех прилагательных я бы остановился на „сказочном“. А из-за съемки объективом „рыбий глаз“ кажется, что это злой близнец „Амели“ Жан-Пьера Жёне».

Паоло Мерегетти (Corriere della Sera, Италия): «В фильме чувствуются очарование русской души, ее меланхоличность и страстность, мечты и готовность к компромиссам».

Димитриус Матеу (Screen Daily, США): «Это печальная картина о жизни в России. Страна показана настолько морально убогой и экономически обнищавшей, что „постсоветский“ становится синонимом „постапокалиптический“. Тем не менее фильм не так силен, как мог бы быть. При этом узнается почерк Серебренникова — амбициозный, эксцентрично забавный и визуально яркий. <…> Среди технически интересных эпизодов выделяется 18-минутный кадр, где мы следуем за Петровым (Семен Серзин) и писателем-самоубийцей (Иван Дорн) из офиса в лифт, затем в гараж, в снег, в квартиру и снова в снег. Тематически это напоминает глубокое погружение братьев Коэн в измученную психику Бартона Финка; яркое выражение тщетности бытия».