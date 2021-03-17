«Бендер», «Ходячие мертвецы» и «Калейдоскоп ужасов»: 17 премьер на КиноПоиск HD

Волшебные драконы, зомби, привидения и Сергей Безруков в роли Бендера — рассказываем о самых интересных новинках месяца в нашем онлайн-кинотеатре, посмотреть которые можно в Плюсе.
Главные хиты
Приключения юного Остапа Бендера
Премьера: 6 августа и 27 августа
В августе на КиноПоиск HD выйдет две части трилогии о приключениях молодого Остапа Бендера: в начале месяца — «Бендер: Начало», а в конце — «Бендер: Золото империи». Это переосмысление культовых персонажей Ильфа и Петрова в духе «Гоголя» и «Интервенции». В 1919 году судьба сталкивает начинающего мошенника Осю (новичок Арам Вардеванян) с его возможным отцом — матерым аферистом и турецкоподданным Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Парочка охотится за похищенным скипетром Российской империи и ищет его не в стульях, а в гробах. В процессе молодой Бендер учится у опытного всем 300 способам сравнительно честного отъема денег. Дичь, кураж, новый взгляд на привычных персонажей, стеб над киноклассикой и не только; Сергей Безруков косплеит Джека Воробья — всё как мы любим.
«Зеленый мэр», 1-й сезон
Премьера: 20 августа
Кирилла (Илья Маланин, «Аванпост») отчислили из столичного вуза, и он вернулся в родной Краснохолмск. Некогда живописный уголок находится в плачевном состоянии: в реку сливает отходы градообразующая текстильная фабрика, заповедные леса незаконно вырубают, а вокруг города плодятся стихийные свалки. Виновник этой экологической катастрофы — жесткий и беспринципный промышленник Александр Зуев (Григорий Сиятвинда, «Отель „Элеон“»), владелец текстильной фабрики и негласный хозяин Краснохолмска. Местные жители терпят: почти все они работают на предприятиях Зуева. Пожилой безвольный мэр закрывает на все глаза и мечтает уйти на пенсию, передав полномочия ставленнику Зуева на грядущих выборах. Желая спасти родной город, Кирилл вместе с двумя друзьями детства, Михой и Яриком (Василий Копейкин из «Серебряных коньков» и Филипп Ершов из «Красных браслетов»), создают экологическую партию и выдвигают своего кандидата на пост мэра. Друзьям предстоит вступить в предвыборную гонку с матерым капиталистом, завоевать доверие жителей города, улучшить экологическую обстановку и параллельно решить личные проблемы.
«Чепелуэйт», 1-й сезон
Премьера: 23 августа
Экранизация романа Стивена Кинга «Поселение Иерусалим» с Эдрианом Броуди в главной роли. 1850-е годы. Персонаж Броуди, капитан Чарльз Бун, после смерти жены переехал с детьми в крошечный городок Причерс-Корнерс, в поместье предков Чепелуэйт. Дом, разумеется, полон страшных тайн и фамильных проклятий, и Бун с наследниками сталкиваются с мистикой по полной. На помощь приходит гувернантка Ребекка (Эмили Хэмпшир), которая мечтает написать роман о Чепелуэйте. Стивен Кинг сам адаптировал свой роман для сериала, а исполнительным продюсером проекта выступил Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться»).
Новые сериалы
«Викторина», мини-сериал
Премьера: 1 августа
Стивен Фрирз («Королева», «Опасные связи») снял историю о реальном скандале на британской версии телешоу «Кто хочет стать миллионером?». В 2001 году участник шоу Чарльз Ингрэм выиграл миллион фунтов стерлингов, но позже выяснилось, что среди зрителей у него был сообщник, который подсказывал правильные ответы. Ингрэма лишили миллиона и судили за мошенничество. В сериале его сыграл Мэттью Макфэдиен («Наследники», «Гордость и предубеждение»), супругой Ингрэма стала Сиан Клиффорд («Дрянь»), а роль ведущего викторины досталась Майклу Шину («Постановка», «Благие знамения»). Сериал будет доступен на КиноПоиск HD с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, а также в озвучке от студии «Кубик в кубе».
«Бердгёрл», 1-й сезон
Премьера: 6 августа
Спин-офф анимационного сериала Adult Swim «Харви Бердман» о супергерое в отставке. Главная героиня — его дочь Джуди, которая после гибели отца возглавляет юридическую компанию «Себбен и Себбен», помогающую персонажам мультсериалов студии Hanna-Barbera. Альтер эго Джуди — бесстрашная Бердгёрл, но спасать попавших в беду оказывается легче, чем доказать совету директоров, что ты обладаешь всеми компетенциями руководителя компании. Ее новая подруга Мередит начинает подозревать, что именно Джуди — новая супергероиня, и это еще сильнее усложняет ей жизнь.
«Джетлаг», 1-й сезон
Премьера: 12 августа
Расширенная версия одноименной картины Михаила и Лили Идовых выходит спустя месяц после премьеры в кинотеатрах. Женя и Никита (Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев), проектный менеджер и гейм-дизайнер, расстались прямо по дороге в аэропорт. Она улетела в Берлин, он — в Таиланд. Она попала на съемочную площадку фильма «Сирин» о Набокове, познакомилась с режиссером-гением и стала соавтором его фильма. Он встретил в Таиланде просветленную пару, которая перевернула его жизнь. В сериале больше внимания будет уделено собственно фильму «Сирин» и отношениям Набокова (Егор Корешков) с Верой Слоним (Мария Смольникова).
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«Хилы», 1-й сезон
Премьера: 16 августа
Хилы — термин из рестлинга: так называют «злодеев» в этом виде развлекательного спорта. Два брата, Эйс и Джек (Александр Людвиг из «Викингов» и Стивен Амелл из «Стрелы»), решают возродить дело погибшего отца и устраивают в своем городке в штате Джорджия рестлинг-шоу. Джек выступает как хил, а Эйс — как фейс, то есть положительный герой. Накал этого представления усиливает и реальная вражда между братьями. Рестлингу такое идет на пользу, а вот семейным отношениям — не очень. Для Стивена Амелла это первая большая роль после завершения DC-сериала «Стрела». Создатель «Хилов» — Майк О‘Мэлли, а сценарий написал Майкл Валдрон, шоураннер «Локи» и ученик Дэна Хармона, одного из шоураннеров «Рика и Морти».
«Модок», 1-й сезон
Премьера: 28 августа
Анимационный сериал Disney о суперзлодее из вселенной Marvel. Джордж Тарлтон — рядовой служащий организации АИМ («Авангардные идеи механизмов»), чье руководство использовало его в качестве подопытного и превратило в суперкомпьютер МОДОК (Мобильный Организм Для Организации Катастроф). Теперь МОДОК хочет возглавить АИМ и захватить мир. Этим планам постоянно мешают супергерои. Но еще МОДОК вынужден спасать разваливающийся брак и заниматься воспитанием двоих детей, и неизвестно, что из этого всего тяжелее. Персонажа придумали Стэн Ли и Джек Кёрби, а комедийный мультсериал создал актер Пэттон Освальт, он же и озвучил главного героя. Голосом Нэйтана Филлиона («Светлячок») говорит Чудо-человек — член команды Мстителей, неравнодушный к жене МОДОКa. Джон Хэмм озвучил Железного человека.
«Дежурство», 1-й сезон
Премьера: 30 августа
Британский детективный сериал о следовательнице Эми Силве, которая ведет два дела — об исчезновении шотландского рыболовецкого судна и о загадочной смерти на борту атомной подлодки. Эми подозревает, что эти события как-то связаны, более того, они угрожают ядерной безопасности страны. Главную роль сыграла Сюранна Джоунс («Доктор Кто», «Ярмарка тщеславия»), также в сериале снялись Роуз Лесли («Игра престолов»), Гари Льюис («Темные начала»), Коннор Суинделлс («Сексуальное просвещение») и другие.
Новые фильмы
«Снега больше не будет»
Премьера: 5 августа
Новая картина Малгожаты Шумовской («Все включено»), неоднократной лауреатки Берлинского фестиваля. Главный герой — украинский иммигрант Женя (Алек Утгофф, «Очень странные дела») из Припяти, который работает в Польше массажистом. У Жени уникальный дар: едва прикоснувшись к телу человека, он чувствует все болевые точки. Богатые клиенты ценят Женю и доверяют ему все свои секреты, и постепенно он становится не просто массажистом, но и гуру, врачевателем и тел, и душ.
«Жвалы»
Премьера: 19 августа
Новая абсурдная комедия Квентина Дюпье. Два раздолбая, Маню и Жан-Габ, находят в багажнике краденой машины гигантскую муху, дают ей кличку Доминик и решают заняться ее дрессировкой, чтобы ограбить банк. В поисках укромного тренировочного местечка они попадают в дом к двум красоткам, и далее начинается чистое безумие. Сам Дюпье описывает фильм как историю о настоящей дружбе, где муха — всего лишь эксцентричный фантастический элемент. Музыку к картине написала британская электронная группа Metronomy.
Новые сезоны
«Калейдоскоп ужасов», 2-й сезон
Премьера: 1 августа
Хоррор-антология по мотивам одноименных культовых фильмов 80-х. В каждой серии герои сталкиваются с жуткими потусторонними существами — призраками, зомби, джиннами, кровожадными пугалами. И, как всегда, выясняется, что настоящие монстры живут внутри людей, а не в параллельных мирах. В сериале использованы рассказы Стивена Кинга, Джо Хилла, Джо Р. Лансдэйла, Брюса Джонса и других писателей. Режиссерами выступают как уважаемые ветераны жанра (Грег Никотеро, Том Савини), так и перспективные новички (Дэвид Брукнер, Роксанна Бенжамин). Первый сезон уже доступен на КиноПоиск HD, и посмотреть его можно в озвучке студии «Кубик в кубе». Новый сезон выйдет в ней же.
«Жуткая правда», 2-й сезон
Премьера: 16 августа
Еще один мультсериал от любимых Adult Swim, ответственных за «Рика и Морти». Младенцы как начинка для сэндвича, вылетающие из глаз руки, окровавленные школьники — каждый эпизод тут, как говорят создатели, «бомба с болезненными буйными кошмарами, истекающими оранжевой смесью логики сновидений». Второй сезон будет доступен на КиноПоиск HD с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и русской озвучкой от Сыендука.
«Ходячие мертвецы», 11-й сезон
Премьера: 24 августа
В последнем сезоне шоу жители Александрии продолжат враждовать за еду и безопасность и искать новое убежище. Главные герои должны встретиться с организацией «Содружество» — сетью сообществ из более чем 50 000 выживших, которые сумели сохранить достаточно оборудования и боеприпасов. Шоураннером финала в третий раз за историю сериала становится Анджела Канг, которая пообещала много экшена и зомби. Лорен Коэн вернется к роли Мэгги, также в сериале появится Гас Морган, сын Джеффри Дина Моргана (Ниган) — в пятой серии он сыграет одного из Ходячих.
Любимые сериалы
«Вавилон 5», 5 сезонов
Премьера: август-сентябрь
Культовый сай-фай-сериал о космической станции «Вавилон 5» длиною 8 км — месте встречи торговцев и дипломатов, шпионов и путешественников; центре политических интриг и межгалактических конфликтов. Шоу получило несколько премий, включая две награды «Хьюго» за лучшую драматическую постановку, и до сих считается образцом космической оперы. Все пять сезонов можно будет посмотреть на КиноПоиск HD в разрешении HD и 4K.
Для детей
«Райя и последний дракон»
Премьера: 5 августа
Диснеевский мультфильм о волшебной стране Кумандре, где когда-то жили драконы, но все они погибли в битве с друунами — монстрами, превращающими все на своем пути в камень. Кумандра раскололась на пять враждующих государств, миру и сытой жизни пришел конец. Прошло много лет, и принцесса-воительница Райя решила воссоединить страну и спасти людей от нового нашествия друунов, и для этого ей нужно найти последнего уцелевшего дракона. Проблема в том, что все уверены: история о драконе — просто мифы.
«Айнбо. Сердце Амазонии»
Премьера: 11 августа
Анимационная история бесстрашной Айнбо, выросшей в амазонских джунглях. Айнбо не знает, кто ее родители и откуда она родом, а также почему она умеет общаться с животными-духами. Когда в ее родную деревню приходит чума, Айнбо вместе с призрачными пушистыми друзьями отправляется искать помощь у духа Амазонии. В этом мультфильме рассказывается о любви, предательстве, настоящей дружбе и самопожертвовании ради спасения близких.
Автор: Ольга Белик