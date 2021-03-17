«Бендер», «Ходячие мертвецы» и «Калейдоскоп ужасов»: 17 премьер на КиноПоиск HD

В августе на КиноПоиск HD выйдет две части трилогии о приключениях молодого Остапа Бендера: в начале месяца — «Бендер: Начало», а в конце — «Бендер: Золото империи». Это переосмысление культовых персонажей Ильфа и Петрова в духе «Гоголя» и «Интервенции». В 1919 году судьба сталкивает начинающего мошенника Осю (новичок Арам Вардеванян) с его возможным отцом — матерым аферистом и турецкоподданным Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Парочка охотится за похищенным скипетром Российской империи и ищет его не в стульях, а в гробах. В процессе молодой Бендер учится у опытного всем 300 способам сравнительно честного отъема денег. Дичь, кураж, новый взгляд на привычных персонажей, стеб над киноклассикой и не только; Сергей Безруков косплеит Джека Воробья — всё как мы любим.