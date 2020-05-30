«Викторина»: Драма об искажении памяти и общественном мнении

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) «Викторину» — британский телевизионный сериал телеканала ITV. Это история о том, как в начале 2000-х годов бывший майор британской армии Чарльз Ингрэм выиграл миллион фунтов стерлингов в телевикторине «Кто хочет стать миллионером?». Но затем его осудили, так как следствие пришло к выводу, что он жульничал. «Викторину» совсем скоро можно будет посмотреть на КиноПоиск HD по обычной подписке.

Подкаст «В предыдущих сериях» уходит на каникулы! Лиза и Ваня вернутся с новым выпуском в августе и расскажут о мини-сериале «Локи» стримингового сервиса Disney+.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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