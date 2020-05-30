«Викторина»: Драма об искажении памяти и общественном мнении

Почему шоу «Кто хочет стать миллионером?» можно назвать телевизионным феноменом? Когда в Великобритании зародилась традиция паб-квизов? Что общего между процессом над Чарльзом Ингрэмом, который выиграл в телевикторине миллион фунтов, и скандалом вокруг принцессы Дианы? И какие вопросы искажения памяти поднимаются в сериале «Викторина», посвященном истории Ингрэма?
Специально для этого выпуска Лиза и Ваня подготовили собственную викторину! Три человека, которые первыми правильно ответят на все вопросы ведущих, получат призы. Ваши ответы присылайте на почту podcast@kinopoisk.ru.
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Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) «Викторину» — британский телевизионный сериал телеканала ITV. Это история о том, как в начале 2000-х годов бывший майор британской армии Чарльз Ингрэм выиграл миллион фунтов стерлингов в телевикторине «Кто хочет стать миллионером?». Но затем его осудили, так как следствие пришло к выводу, что он жульничал. «Викторину» совсем скоро можно будет посмотреть на КиноПоиск HD по обычной подписке.
Подкаст «В предыдущих сериях» уходит на каникулы! Лиза и Ваня вернутся с новым выпуском в августе и расскажут о мини-сериале «Локи» стримингового сервиса Disney+.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов