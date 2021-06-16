Что смотреть дома: «Викторина», «Чип и Дейл», «Последний наемник» с Ван Даммом

Мошенник, обманом победивший на популярном телешоу, будни хорошо знакомых всем бурундуков и ветеран боевиков, спасающий ребенка при помощи танцев.
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«Не пытайтесь это повторить», 3-й сезон
Как «Во все тяжкие», только главные герои — подростки
Где смотреть: Netflix
Мориц (Максимилиан Мундт) — немецкий школьник, который вместе с другом Ленни (Данило Камперидис) открывает успешный стартап по продаже наркотиков через интернет. Все это, чтобы завоевать бывшую возлюбленную Лизу (Лена Кленке).
Сериал вдохновлен реальными событиями и напоминает документальное расследование: о произошедшем герои рассказывают сами. Ставки с каждым сезоном растут, и в третьем у ребят начнутся серьезные проблемы с законом и поставщиками.
«Весна»
Романтический хоррор на итальянском побережье
Где смотреть: КиноПоиск HD
После смерти матери Эван (Лу Тэйлор Пуччи) отправляется в Италию, чтобы развеяться в декорациях старушки Европы, а встречает любовь — неотразимую Луизу (Надиа Хилкер). Однако у девушки есть тайна, которую молодой человек, возможно, не переживет.
Режиссерский дуэт Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда известен изобретательными и заковыристыми хоррорами. «Весна» — один из их хитов — предлагает увидеть любовь как фантастического монстра, дикого, но симпатичного.
«Чип и Дейл»
Бурундуки наводят суету
Где смотреть: Disney+
Эти бурундуки никуда не спешат. Чип и Дейл живут в парке посреди мегаполиса и постоянно попадают в неприятности. Новый сериал Disney обречен разочаровать тех, кто соскучился по Рокфору, Гаечке и Вжику: «Чип и Дейл» — почти бессловесная физическая комедия, каким и был оригинальный мультфильм в 1940-е, когда заглавные герои доводили преимущественно Дональда Дака (он тут, кстати, тоже есть).
«Джеллистоун!»
Ситуация: мультгерои живут в одном городе
Где смотреть: HBO Max
Джеллистоун — городок, где не бывает ничего обычного. Дело в том, что он населен персонажами мультипликаторов Уильяма Ханны и Джозефа Барберы, которых они придумывали во время работы на MGM и на собственной студии Hanna-Barbera (помимо кота Тома и мышонка Джерри, семейки Флинтстоун и пса Скуби-ду). Мишка Йоги и его друзья трудятся в больнице, пес Хакльберри — мэр, а среди местных жителей можно узнать капитана Кейвмэна, розового льва Снагглпуса и других персонажей с полувековой историей.
Градостроительством ностальгического проекта HBO занимался К. Х. Гринблат, начинавший как раскадровщик и сценарист первых трех сезонов «Губки Боба».
«Последний наемник»
Жан-Клод Ван Дамм смешно спасает сына
Где смотреть: Netflix
Неуловимый наемник по прозвищу Туман (ЖКВД) возвращается во Францию после 20 лет отсутствия, чтобы спасти украденного террористами сына Арчи (Самир Декацца).
В последние годы Жан-Клод Ван Дамм появляется на экране не столько в статусе легенды боевика, но как актер-мем. Режиссер Давид Шарон, снявший 10 лет назад «Шутки в сторону» с Омаром Си, кажется, и не скрывает, что «Последний наемник» — это коллекция всех фирменных приемов бельгийца. ЖКВД танцует, встает на шпагат ну и, конечно, говорит, что это его последнее дело.
«Викторина»
Майкл Шин ведет «Кто хочет стать миллионером?»
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 1 августа
Британское телевидение очаровано передачей «Кто хочет стать миллионером?». Однажды куш срывает бывший военный инженер Чарльз Ингрэм (Мэттью Макфэдиен из «Гордости и предубеждения»). Однако следом будет суд: Ингрэм вместе с супругой Дианой (Сиан Клиффорд из «Дряни») просто всех развели.
«Викторина» основана на реальном случае 2001 года, а трехчастное шоу об этих драматических событиях доверили снять мэтру Стивену Фрирзу — постановщику «Семейного брака», «Королевы» и «Опасных связей». Роль ведущего Криса Тарранта сыграл Майкл Шин (неудивительно, что победа оказалась постановкой).
Подробнее о сериале
«Калейдоскоп ужасов», 2-й сезон
Хоррор-альманах от сценариста «Ходячих мертвецов»
Где смотреть: КиноПоиск HD
Оборотень на полях Второй мировой и демонические куклы, волшебное пиво и цирк Смерти — вот лишь немногие персонажи хоррор-сериала «Калейдоскоп ужасов», в котором жуткий призрак зачитывает байки из комиксов. Сценарист Грег Никотеро, долгое время работавший над «Ходячими мертвецами», выбрал почтенную форму альманаха страшилок для рассказов в темноте. Несколько из них — авторства Стивена Кинга и Джо Хилла, сына писателя.
«Вавилон 5»
Культовая космическая опера о сложностях дипломатии
Где смотреть: КиноПоиск HD
В XXIII веке земляне вовсю путешествуют по Вселенной и колонизируют планеты. Станция «Вавилон 5» должна была стать центром дипломатии, торговли и мира на межзвездной арене, но в итоге ее обитатели погрязли в политических интригах и конфликтах.
Культовый сериал Джозефа Майкла Стражински задумывался как серьезная и продуманная космоопера, настоящий роман, снятый для ТВ, и он со временем заслужил место в одном ряду со «Звездным путем».
«X и Y»
Художественное реалити-шоу с лучшими артистами Скандинавии
Где смотреть: Mubi
Постановщица и актриса Анна Оделл приглашает секс-символа Микаэля Персбрандта поучаствовать в эксперименте. Они будут жить в символических, догвиллевских декорациях и обсуждать некий грядущий фильм, исследующий природу мужского и женского. Также они будут прослушивать ведущих шведских и датских артистов, которые сыграют разные ипостаси Оделл и Персбрандта: Трине Дюрхольм, Йенс Альбинус, Софи Гробёль, Пер Рагнар и другие тоже окажутся втянуты в исследование границ между людьми, гендерами и вымысла с реальностью.
«Ашик-Кериб»
Последний фильм Сергея Параджанова
Где смотреть: Mubi
Бедный музыкант Ашик-Кериб (Юрий Мгоян) влюблен в дочь состоятельного человека Магуль-Мегери (Вероника Метонидзе). Он клянется, что будет странствовать семь лет и разбогатеет, чтобы быть достойным ее. Однако другой претендент на руку девушки подстраивает так, что все начинают верить в смерть Ашик-Кериба, даже его мать (Софико Чиаурели).
Живописная и поэтическая экранизация азербайджанской сказки в переложении Михаила Лермонтова стала последним законченным фильмом Параджанова и его соавтора Додо Абашидзе. Символично, что «Ашик-Кериба» посвятили Андрею Тарковскому.