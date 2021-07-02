Вы мечтали оказаться в «Сумерках»? Мы нашли домик оттуда (и еще семь зданий из фильмов)

Даже закрытые границы не мешают строить планы на будущее. Мы нашли дома, отели и виллы из популярных сериалов и фильмов, где может поселиться любой желающий. Сохраняйте шпаргалку для времен, когда все снова смогут свободно путешествовать.
«Большая маленькая ложь»
Калифорнийский особняк Риз Уизерспун из хита HBO находится в пяти часах езды от настоящего Монтерея, в Малибу. Аренда дома у Тихого океана на 12 человек с семью спальнями и восемью ваннами обойдется в 3000—5000 долларов за ночь. В стоимость входят сам особняк, двухэтажный гостевой дом, шикарная кухня (три духовки, две посудомойки!), джакузи и 25-метровый пляж, где можно вздремнуть под звук волн. Делайте барбекю, собирайте друзей, снимайте кино — здесь можно почти все! Нельзя только курить, привозить домашних животных и, надо думать, совершать убийства.
«Сумерки»
Севернее по Западному побережью США можно снять более скромное жилье, в котором жила с отцом Белла Свон (Кристен Стюарт) из культовой вампирской мелодрамы. Дом, построенный еще в 1930-х, находится не в Вашингтоне (как в фильме), а в тихом районе орегонского городка Сент-Хеленс, что в 50 километрах езды от Портленда. Цена начинается от 350 долларов за ночь, но бронировать нужно за год — фанатов «Сумерек» в мире немало! В доме все обставлено так, как в фильме: тут есть не только спальня Беллы, но и специально созданные комнаты Эдварда и Джейкоба, а также картонные фигуры героев. Увы, оригинальный постельный комплект Беллы уже поистрепался и сейчас лежит в шкафу (спать на нем нельзя, а посмотреть можно). Кстати, вечеринки под запретом. За нарушение штраф в размере 250 долларов!
«Сияние»
Где посмотреть: сайт отеля «Тимберлайн-Лодж»
Штат Орегон славится не только «Сумерками». Местный отель «Тимберлайн-Лодж» сыграл зловещий «Оверлук» на панорамных кадрах «Сияния». Гостиница все еще работает, однако полноценного кубрико-кинговского опыта вам не даст. Дело в том, что интерьеры фильма были отсняты в декорациях на английской студии «Элстри» и не имеют ничего общего с реальным «Тимберлайн-Лодж». Если вы все же решите не ограничиваться фотографиями снаружи и провести в отеле ночь, то семейный номер обойдется вам от 215 до 410 долларов. Решите поехать, бронируйте комнату 217, как в романе Стивена Кинга, а не номер 237 из фильма (его тут попросту нет).
«Семейка Тененбаум»
Нью-йоркский таунхаус для большой дисфункциональной семьи из ранней трагикомедии Уэса Андерсона находится в манхэттенском квартале Гамильтон-Хайтс. Когда-то дом принадлежал федеральному прокурору Чарльзу Г. Таттелу, который принимал там высокопоставленных гостей-политиков. В 2000 году стоимость здания оценивалась в 460 тыс. долларов, а сейчас его можно снять за 20 тыс. в месяц. Особняк в неофламандском стиле был построен в 1899-м. В нем есть шесть спален, две гостиные, столовая, две кухни (одна для вашего повара, другая — для дворецкого). Из приятных бонусов — лифт, сад, шесть каминов и деревянный пол, а вот типичные андерсоновские декорации в стоимость не входят.
«Нормальные люди»
Устали от мегаполисов? Чем не повод арендовать итальянскую виллу Марианны из восьмого эпизода «Нормальных людей». Фермерский дом, который принадлежит одной семье уже на протяжении 150 лет, находится всего в 30 километрах от Рима и может вместить до шести человек. Здесь две спальни, столовая, гостиная, небольшая кухня и открытый бассейн. Дом можно снять целиком за 295 долларов за ночь (чуть больше 22 000 рублей, включая сервисный сбор) либо же забронировать одну из спален за 55 долларов на человека (около 4000 рублей). Единственная проблема: даты на ближайшие годы заняты.
«Красотка»
В культовом ромкоме миллионер Ричард Гир приглашает героиню Джулии Робертс провести с ним ночь в отеле Beverly Wilshire в Беверли-Хиллз. После успеха фильма гостиница запустила пакет услуг Pretty Woman For The Day за 15 000 долларов. В него входят проживание в президентском номере, личные шоп-ассистент и стилист на улице бутиков Родео-драйв, массаж для пар, ароматерапевтическая ванна, пикник, вечер в оперном театре Лос-Анджелеса и много чего еще. Минимальное время проживания — два дня. Кстати, на самом деле интерьеры «Красотки» снимались в закрывшемся Ambassador Hotel, который находился неподалеку (в 2005-м здание снесли).
«Из машины»
Где посмотреть: сайт отеля Juvet
Изолированный модернистский дом, в котором изобретатель Нейтан (Оскар Айзек) создает робота Аву (Алисия Викандер) в фильме Алекса Гарленда, — это отель Juvet Landscape Hotel. Он находится в долине Валдален в Норвегии (около 500 километров от Осло), его построили архитекторы Ян Олав Енсен и Бёрре Скодвин в 1995-м. Для съемок художник-постановщик Марк Дигби искал здание посреди дикой природы.
Крошечный Juvet может предложить несколько вариантов размещения. Landscape rooms («ландшафтные комнаты») — это семь помещений-кубов со стеклянными стенами, сквозь которые открывается вид на лес и реку. Над кубами находятся так называемые bird houses («скворечники»), напоминающие традиционные норвежские избы. Площадь этих номеров не больше восьми квадратных метров. В них есть кушетка, ванная и двухместная кровать, с которой виден горный склон. Наконец, writer’s lodge («домик для писателя») — это шале с двумя спальнями, гостиной, кухней и патио, которое выходит к лесу.
«Трудности перевода»
Проникнуться жизнью азиатского мегаполиса поможет отель Park Hyatt Tokyo из японской драмы Софии Копполы об одиночестве. Пятизвездочная гостиница занимает 14 верхних этажей 235-метрового небоскреба Shinjuku Park Tower, который располагается в престижном районе Синдзюку. Здесь можно и в бассейне поплавать, и полюбоваться видами Токио, как Скарлетт Йоханссон, и выпить виски Suntory, как Билл Мюррей. Жаль, что шесть ночей для двоих стоят около полумиллиона рублей.
Автор: Михаил Моркин
Фото: malibuluxuryvacationhomes.com, airbnb.ru, @timberlinelodge / Instagram, streeteasy.com, airbnb.ru, fourseasons.com, juvet.com, booking.com