Вы мечтали оказаться в «Сумерках»? Мы нашли домик оттуда (и еще семь зданий из фильмов)

Изолированный модернистский дом, в котором изобретатель Нейтан (Оскар Айзек) создает робота Аву (Алисия Викандер) в фильме Алекса Гарленда, — это отель Juvet Landscape Hotel. Он находится в долине Валдален в Норвегии (около 500 километров от Осло), его построили архитекторы Ян Олав Енсен и Бёрре Скодвин в 1995-м. Для съемок художник-постановщик Марк Дигби искал здание посреди дикой природы.

Крошечный Juvet может предложить несколько вариантов размещения. Landscape rooms («ландшафтные комнаты») — это семь помещений-кубов со стеклянными стенами, сквозь которые открывается вид на лес и реку. Над кубами находятся так называемые bird houses («скворечники»), напоминающие традиционные норвежские избы. Площадь этих номеров не больше восьми квадратных метров. В них есть кушетка, ванная и двухместная кровать, с которой виден горный склон. Наконец, writer’s lodge («домик для писателя») — это шале с двумя спальнями, гостиной, кухней и патио, которое выходит к лесу.