«Дикий ангел» vs «Скорая помощь»: Сериалы, на которых мы выросли

В следующем выпуске мы поговорим о «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» стриминговой платформы Netflix — телесериале по мотивам комиксов Джеффа Лемира. Это постапокалиптическая история про мир, который уничтожила эпидемия и в котором стали рождаться гибриды — отчасти люди, отчасти животные.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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