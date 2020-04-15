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В предыдущих сериях

Подкаст«Дикий ангел» vs «Скорая помощь»: Сериалы, на которых мы выросли

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Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

В честь юбилейного — сотого — выпуска подкаста «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают сериалы и мультсериалы, на которых выросли — от «Секретных материалов» до «Скорой помощи», от «Макрона 1» до «Д’Артаньгава и трех псов-мушкетеров». А еще в этом выпуске много поют!

Какие сериалы ведущие хранили на кассетах? Что такое «терапевтическая серия» и зачем Ваня смотрит ее перед сном? Благодаря какому сериалу Лиза захотела заниматься футболом и начала учить испанский? Почему из «Элен и ребят» на российском телевидении вырезали целые сцены? В каком любимом Ванином сериале главный герой произносит монолог на латыни? И помните ли вы, где были, когда по телевизору впервые показали «Чип и Дейл спешат на помощь»?

«Дикий ангел»
«Скорая помощь»
Наталия Орейро
Джордж Клуни и Джулианна Маргулис

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В следующем выпуске мы поговорим о «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» стриминговой платформы Netflix — телесериале по мотивам комиксов Джеффа Лемира. Это постапокалиптическая история про мир, который уничтожила эпидемия и в котором стали рождаться гибриды — отчасти люди, отчасти животные.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Главные сериалы, упомянутые в выпуске

«Секс в большом городе» (1998—2004) — культовый сериал о четырех закадычных подругах, независимых жительницах Нью-Йорка, смело перешагнувших тридцатилетний рубеж, уверенных в себе и откровенных друг с другом.

«Скорая помощь» (1994—2009) — одна из самых длинных медицинских драм на американском телевидении. Это история о врачах чикагской городской больницы. Они оказывают экстренную помощь пациентам и спасают жизни, часто забывая о себе.

«Дежурная аптека» (1991—1996) — испанский ситком о неугомонном семействе хозяйки аптеки Лурдес Кано.

«Дикий ангел» (1998—1999) — аргентинский телесериал о глубоких и драматичных отношениях юной служанки, сироты и заядлой футболистки Милагрос (Наталия Орейро) и сына хозяина дома Иво (Факундо Арана).

«Вавилон 5» (1993—1998) — научно-фантастический телевизионный сериал, яркий образец космической оперы. Место действия — станция, построенная для поддержания мира между космическими цивилизациями, торговли и совместной деятельности.

«Западное крыло» (1999—2006) — сериал про внутреннюю жизнь Администрации президента США — законотворчество, работу с Конгрессом и правительством, политические торги, дипломатическую работу и отношения с прессой.

«24 часа» (2001—2010) — американский драматический телесериал о вымышленной спецслужбе КТО и ее сотруднике Джеке Бауэре (Кифер Сазерленд), от решений которого буквально каждый час зависит жизнь многих людей.

«Элен и ребята» (1992—1994) — французский ситком о жизни студентов, которые учатся, живут в общежитии, дружат, любят друг друга, ссорятся, расходятся, мирятся, играют в музыкальной группе.

«Капитан Пауэр и солдаты будущего» (1987—1988) — американский фантастический телесериал о том, как в XXII веке Земля оказалась под властью роботов во главе с лордом Дреддом (Дэвид Хемблен), с которым борется группа солдат под командованием Джонатана Пауэра (Тим Даниган).

«Подростки с улицы Деграсси» (1987—1991) — канадский молодежный сериал, рассказывающий о повседневной жизни группы подростков, живущих в районе улицы Деграсси в Торонто.

«Остаться в живых» (2004—2010) — культовый американский драматический телесериал про пассажиров рейса 815 компании Oceanic Airlines, летевших из Сиднея в Лос-Анджелес, потерпевших катастрофу и оказавшихся на полном тайн и загадок тропическом острове.

«Секретные материалы» (1993—2018) — эпохальный конспирологический sci-fi, в котором агенты ФБР Дана Скалли (Джиллиан Андерсон) и Фокс Малдер (Дэвид Духовны) сталкиваются со сверхъестественным.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Переехали в подписку: дикие приключения пещерных людей и доисторических интеллектуалов
В главных ролях:Николас Кейдж, Эмма Стоун, Райан Рейнольдс
Режиссер:Джоэль Кроуфорд
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