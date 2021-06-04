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Что смотреть дома: «Рыцари справедливости», «Отец», «Великий»

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Новый фильм с Мадсом Миккельсеном, лауреат «Оскара» за лучший сценарий и мужскую роль и документальное кино из программы Beat Film Festival 2021 — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Рыцари справедливости»

Черная комедия о бытовой конспирологии

Где смотреть: КиноПоиск HD

В железнодорожной катастрофе погибает жена военного Маркуса (Мадс Миккельсен). Выживший после аварии математик Отто (Николай Ли Каас) уверен, что это не случайность, а заговор. Маркус, Отто и два их товарища начинают мстить.

«Рыцари справедливости» — новый фильм датского режиссера Андерса Томаса Йенсена («Адамовы яблоки»). Он написал сценарий в паре с Николаем Арселем, адаптировавшим для большого экрана «Девушку с татуировкой дракона».

Подробнее о фильме

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«Отец»

Сентиментальная драма с Энтони Хопкинсом

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

Анна (Оливия Колман) пытается найти сиделку пожилому отцу Энтони (Хопкинс), чтобы со спокойной душой уехать в Париж. Но в сознании заглавного героя, страдающего от деменции, смешаны сегодня, вчера и события 10-летней давности, он путает лица, теряет вещи и отвергает любую помощь, в которой, очевидно, нуждается.

«Отец» — режиссерский дебют успешного драматурга Флориана Зеллера. Камерная и как бы показанная глазами протагониста, эта история подкупает главным образом работой Хопкинса и закрученным сценарием — их и отметили американские киноакадемики.

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«Великий»

Джонни Депп снимает экологическую катастрофу

Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi — с 5 июня

1971 год. Прославленный фотограф Юджин Смит (Депп), снимавший американское наступление на Японию во время Второй мировой и запечатлевший джазовых гениев десятилетие спустя, тоскует от одиночества и профессионального кризиса. Неожиданный вызов приходит из Японии: жители города Минамата страдают от отравления ртутью. Смит вновь отправляется в самое пекло, чтобы заснять людей в нечеловеческих условиях. В «Великом» встречаются две катастрофы — реальные события в Японии, на которые в том числе пролил свет самобытный фотограф Смит, и карьера Деппа, для которого это последний на сегодняшний день фильм.

Смотрите этот фильм на КиноПоиск HD в Плюсе с 5 июня

«История Лизи», 1-й сезон

Джулианна Мур и Клайв Оуэн в триллере по Стивену Кингу

Где смотреть: Apple TV+

Скотт Лэндон (Оуэн) — мастер ужасов, который не просто пересказывал свои кошмары в формате книг, но и мог буквально переносить людей в другие миры. После его смерти супруга Лизи (Мур) пытается найти послание покойного мужа и дорогу в те удивительные места. Тем же занят Джим (Дэйн ДеХаан) — фанат писателя, который готов достать для издателя рукописи Лэндона любой ценой. Напряженный триллер о творчестве и утрате (в основе — роман Стивена Кинга) снял чилиец Пабло Ларраин, режиссер «Джеки» и «Эма: Танец страсти».

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами», 1-й сезон

Сказка о пандемии и необычном ребенке

Где смотреть: Netflix

В будущем человечество косит очередная пандемия, а на свет рождаются гибриды — младенцы с хвостами и рожками, на которых охотятся озлобленные, испуганные люди. Один такой гибрид — мальчик по имени Гас (Кристиан Конвери) — знакомится с бродягой Джеппердом (Нонсо Анози) и отправляется в опасное путешествие, чтобы узнать правду о своем происхождении.

«Sweet Tooth» — экранизация одноименного комикса Джеффа Лемира, одного из самых продуктивных и изобретательных современных авторов. Его книгу емко описывают формулой «„Бэмби“ в мире „Безумного Макса“». Впрочем, судя по первым отзывам, у Netflix получилась просто семейная сказка о недружелюбном мире после пандемии.

«Бо Бёрнэм: Дома»

Бо Бёрнэм снова шутит дома

Где смотреть: Netflix

В 2016 году вышел последний концерт Бо Бёрнэма — одного из самых успешных стендаперов XXI века, который изначально прославился с помощью YouTube. Затем он взял долгую паузу из-за тревожности и панических атак. В этот период он занимался съемками инди-дебюта «Восьмой класс» и стендап-концерта Криса Рока и играл в «Девушке, подающей надежды».

Новый спешел с говорящим названием Inside («Дома» или даже «Внутри») он сделал в одиночку и посвятил минувшему году. Среди тем — пандемия и протесты, виртуальное общение и юмор в это тревожное время, депрессия и одиночество в сети.

«Вендерс»

Фильм-путешествие о великом режиссере-путешественнике

Где смотреть: КиноПоиск HD

Вим Вендерс — ключевая фигура кинематографа последних десятилетий. Постоянный мотив его картин, будь то «Алиса в городах», «Париж, Техас» или «Небо над Берлином» — жизнь как перемена мест. Режиссеры «Вендерса» пошли по тому же пути, пытаясь разгадать, что же движет их героем — живым классиком, которого почитают Вернер Херцог, Энди МакДауэлл и Фрэнсис Форд Коппола.

Подробнее о фильме

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«„Чужой“ на сцене»

Водители автобусов ставят шедевр Ридли Скотта

Где смотреть: КиноПоиск HD

Каждое Рождество сотрудники автобусного парка в Дорсете устраивают спектакли. Однажды им надоедают пантомима и сюжеты в духе «Робин Гуда», и так появляется замысел замахнуться на Ридли Скотта. Театральная версия «Чужого» вызывает недоумение местной публики, но очаровывает двух девушек из Лондона. Их энтузиазм доводит артистов-любителей до выступления в Вест-Энде. «„Чужой“ на сцене» — настоящая ода любви к творчеству: семьи из Дорсета и их коллег — к «Чужому», всех участников труппы — к своему делу (костюмы и декорации делали из подручных средств), лондонских зрителей — к чужому энтузиазму.

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«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»

Аниме-блокбастер с любимыми супергероинями

Где смотреть: Netflix

Солнечное затмение не только астрономическое явление, но и удобное прикрытие для завоевания Земли, Луны и всей Вселенной. Воспользовавшись тотальным сумраком, Цирк Мертвой Луны под руководством Нехелении пытается покорить планету при помощи лемуров — воплощения ночных кошмаров. Противостоять ожившим страхам человечества вновь будут отважные девушки в матросках — Сейлор Мун и другие.

К 30-летию франшизы «Сейлор Мун» (первый выпуск манги вышел в декабре 1991-го) на Netflix появился почти трехчасовой фильм, пришлось даже разбить его на две части. В Японии картину показали на большом экране, и это тоже прецедент: в последний раз «Сейлор Мун» выходила в кинотеатрах 26 лет назад.

«Шоколад»

Впечатляющий дебют Клер Дени

Где смотреть: Mubi

Девушка по имени Франция прилетает в Камерун и погружается в воспоминания. В 1957 году еще во Французском Камеруне она росла в окружении слуг и наблюдала за непонятными ритуалами отца-дипломата и других взрослых. Ее же глазами показано запретное влечение матери Эме (Джулия Боски) к камерунцу Протею (Исаак Де Банколе).

Дебют Клер Дени, классика французского кино, показывает ее будущий почерк. Прежде всего, это строгость — и в киноязыке, и в выбираемых темах. Во-вторых, интерес к большим сюжетам — от колониального наследия Франции до судьбы человечества.

Автор: Алексей Филиппов

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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