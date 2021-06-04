Что смотреть дома: «Рыцари справедливости», «Отец», «Великий»

Анна (Оливия Колман) пытается найти сиделку пожилому отцу Энтони (Хопкинс), чтобы со спокойной душой уехать в Париж. Но в сознании заглавного героя, страдающего от деменции, смешаны сегодня, вчера и события 10-летней давности, он путает лица, теряет вещи и отвергает любую помощь, в которой, очевидно, нуждается.

«Отец» — режиссерский дебют успешного драматурга Флориана Зеллера. Камерная и как бы показанная глазами протагониста, эта история подкупает главным образом работой Хопкинса и закрученным сценарием — их и отметили американские киноакадемики.

