«Скажи ей», «Рик и Морти» и «Супермен и Лоис»: 15 премьер на КиноПоиск HD в июне

Семейные будни супергероев, межпространственные путешествия дедушки и внука, развод родителей, неузнаваемый Джонни Депп и психопат-садист Колин Фаррелл — рассказываем о самых интересных новинках месяца в нашем онлайн-кинотеатре, посмотреть которые можно в Плюсе.
Главные хиты
«Рик и Морти», 5-й сезон
Премьера: июнь
Безумный ученый и его внук возвращаются! В новом сезоне Рик и Морти столкнутся с гигантскими монстрами, пародией на Аквамена, восставшими из ада клонами и пришельцами. На этот раз парочка подтянула за собой всю семью: в безумных приключениях участвуют Бэт, Джерри и Саммер.
«Мейнстрим»
Премьера: июнь
Фрэнки (Майя Хоук) работает в баре и мечтает о славе. Однажды она знакомится с чудаковатым Линком (Эндрю Гарфилд), который предлагает ей снять ролик про него — такого же парня, как все. Видео внезапно взрывает YouTube, и ребят замечает телепродюсер (Джейсон Шварцман). Он предлагает Фрэнки и Линку собственное шоу, и поначалу все идет отлично: рейтинги, просмотры, слава, деньги. Но затем Фрэнки замечает, что уже не понимает, кто же такой Линк и говорил ли он ей правду хоть когда-то. «Мейнстрим» — второй фильм Джиа Копполы, внучки Фрэнсиса Форда Копполы. Идея пришла к ней после просмотра фильма Элиа Казана «Лицо в толпе».
«Супермен и Лоис», 1-й сезон
Премьера: июнь-июль
Канал CW препарирует семейную жизнь супергероев. Кларк Кент (Тайлер Хэклин) и Лоис Лейн (Битси Таллок) влюбились, женились, родили сыновей-двойняшек — и все это параллельно со спасением мира. Но когда Кларк в одночасье теряет работу и маму Марту, всей семье приходится переехать на ферму в Смолвиль. Там они сталкиваются не только с давними врагами Супермена, но и с проблемами пострашнее — подростковым бунтом и противостоянием отцов и детей. У одного из сыновей пробуждаются отцовские суперспособности, и Кларк должен лавировать между обидами братьев (Джордан Эльзасс и Алекс Гарфин), уделять внимание жене и спасать мир.
«Скажи ей»
Премьера: июнь
Вторая картина Александра Молочникова основана на личном опыте: в центре событий — 10-летний Саша (Кай Гетц), чьи родители разводятся. На дворе 1990-е, мама Света (Светлана Ходченкова) встретила новую любовь и готовится уехать в Штаты, а папа Артем (Артем Быстров) остается в Петербурге. Теперь они заставляют Сашу выбрать, с кем он должен жить. Но как быть, если ты всего лишь маленький мальчик, который любит и маму, и папу?
Новые сериалы
«Срок», 1-й сезон
Премьера: 7 июня
Трехсерийная британская драма о Марке Кобдене (Шон Бин), осужденном на четыре года за непреднамеренное убийство. В тюрьме ему, ученому и семьянину, разумеется, тяжело, и единственный, кто его поддерживает, — добросовестный и человечный надзиратель Эрик Макналли (Стивен Грэм). Но однажды и он попадает в беду: один из опасных заключенных узнает семейную тайну Эрика, начинает его шантажировать, и тому приходится выбирать между добротой и безопасностью родных. Все три серии «Срока» выйдут 7 июня, и посмотреть их можно будет с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, в классической закадровой озвучке и в эксклюзивной озвучке студии «Кубик в кубе».
«100 тысяч минут вместе», 1-й сезон
Премьера: 8 июня
Украинский комедийный сериал о супружеской паре, вынужденной провести 69 дней в закрытом доме из-за пандемии. Он — успешный пилот, она — фитнес-тренер, оба привыкли быть лидерами, и обоим приходится смириться и искать компромисс в новой реальности.
«Северные воды», мини-сериал
Премьера: июнь-июль
Британский драматический триллер по мотивам одноименного романа Иэна Макгуайра. Конец 1850-х. Бывший военный хирург Патрик Самнер (Джек О’Коннелл) в попытках убежать от своего прошлого устраивается врачом на китобойное судно, отправляющееся в Арктику. Среди членов экипажа — безжалостный гарпунщик Генри Дракс (Колин Фаррелл), который оказывается психопатом-убийцей. И без того непростая экспедиция из-за Дракса превращается в настоящий ад.
«Кунг-фу», 1-й сезон
Премьера: июнь-июль
Студентка юрфака Никки Шен из-за личностного кризиса бросает учебу и отправляется в китайский монастырь в Шаолине изучать кунг-фу. Вернувшись домой, она обнаруживает, что в родном городе засилье коррупции и преступности. Вооружившись новыми знаниями, героиня встает на защиту горожан. А еще Никки нужно найти злодея, который убил ее наставника и охотится на нее саму.
Новые фильмы
«Великий»
Премьера: 5 июня
Неузнаваемый Джонни Депп играет знаменитого военного фотографа Юджина Смита, который по заданию журнала Life документирует в японском городке Минамата экологическую катастрофу в 1970-е. Крупная корпорация сбрасывает в воду токсичные отходы, а правительство это замалчивает, и фотографу приходится идти на риск, чтобы сделать снимки. Репортаж Смита станет сенсацией, а его работы войдут в историю мировой фотографии.
«Сопротивление»
Премьера: 6 июня
Военная драма по мотивам биографии французского мима Марселя Марсо. Здесь его сыграл Джесси Айзенберг. После того как нацисты оккупировали Францию, юный Марсель вступает в ряды Сопротивления и вызывается участвовать в операции по спасению еврейских сирот. Группу детей из приюта под Парижем нужно переправить в Швейцарию прямо под носом у немцев. Но за ними идет садист из СС по имени Барби (Маттиас Швайгхёфер).
Новые сезоны
«Крайний космос», 3-й сезон
Премьера: июнь
Приключения астронавта Гэри Гудспида — еще один безумный анимационный мультсериал в духе «Рика и Морти». Гэри спровоцировал катастрофу на Земле и теперь отбывает срок в космической тюрьме, где дружит с милым инопланетянином, он даже дал ему кличку Пряник! Увы, Гэри не в курсе, что Пряник способен уничтожать планеты, и из-за этого на него охотится межгалактический диктатор Лорд Командующий. В новом сезоне Гэри и его инопланетные друзья попадут в ловушку в ужасном измерении Крайнего космоса и будут пытаться выжить и выбраться, чтобы спасти Пряника.
«Вина», 2-й сезон
Премьера: июнь-июль
Черная комедия шотландского драматурга Нила Форсайта («Городские легенды») в духе «Фарго» и фильмов Гая Ричи. Братья Джейк и Макс возвращаются со свадьбы и на безлюдной улице сбивают старика. Чтобы замести следы, они находят бумажник пострадавшего, выясняют его адрес, отвозят тело домой и сбегают. Увы, через неделю выясняется, что в доме старика Джейк забыл свой бумажник. А потом он еще и влюбляется в племянницу погибшего! Во втором сезоне, действие которого разворачивается через два года, герои столкнутся с последствиями своих поступков, что снова перевернет их жизни. На КиноПоиске сериал выходит с эксклюзивной озвучкой студии «Кубик в кубе».
«Стыд. Франция», 7-й сезон
Премьера: июнь
Адаптация культового норвежского сериала о жизни старшеклассников. На КиноПоиске уже доступно шесть сезонов сериала, каждый из которых посвящен определенной проблеме: трудности в отношениях, самоидентификация и определение ориентации, расстройства пищевого поведения, сексуальное насилие и психическое здоровье.
Для детей
«Хочу всё знать!», 1-й сезон
Премьера: 1 июня
КиноПоиск и Киностудия им. Горького возрождают легендарный научно-популярный киножурнал для детей. Сериал-энциклопедия, выходивший с 1957 года, легко и увлекательно рассказывает об устройстве Вселенной. Сколько в мире денег? Что будет, если в жерло вулкана бросить атомную бомбу? Что такое облако данных? Когда изобретут лекарство от рака? Профессиональные журналисты, консультанты и редакторы в 36 новых сериях ответят на эти и другие вопросы. Каждая серия длится 12 минут и состоит из трех сюжетов на разные темы. У сериала изменилась заставка: теперь она сделана в стилистике аниме, главной героиней стала девочка, а заглавную песню написала и спела Монеточка.
«Смешарики», спецэпизод
Премьера: 1 июня
К 18-летию всеми любимого мультсериала в мобильном приложении КиноПоиска состоится эксклюзивная премьера специального эпизода «Паранормальное приключение». В нем смешарики обнаружат следы Снежного человека, и Крош с Ежиком решат снять про него документальный фильм. Вооружившись камерой, герои отправятся на поиски чудовища в лес на ночь. В честь юбилея спецэпизод снят в вертикальном формате: зная, что многие предпочитают смотреть «Смешариков» на смартфонах, создатели решили поэкспериментировать и специально адаптировали под них сценарий и сюжет.
Автор: Ольга Белик