«Скажи ей», «Рик и Морти» и «Супермен и Лоис»: 15 премьер на КиноПоиск HD в июне

Фрэнки (Майя Хоук) работает в баре и мечтает о славе. Однажды она знакомится с чудаковатым Линком (Эндрю Гарфилд), который предлагает ей снять ролик про него — такого же парня, как все. Видео внезапно взрывает YouTube, и ребят замечает телепродюсер (Джейсон Шварцман). Он предлагает Фрэнки и Линку собственное шоу, и поначалу все идет отлично: рейтинги, просмотры, слава, деньги. Но затем Фрэнки замечает, что уже не понимает, кто же такой Линк и говорил ли он ей правду хоть когда-то. «Мейнстрим» — второй фильм Джиа Копполы, внучки Фрэнсиса Форда Копполы. Идея пришла к ней после просмотра фильма Элиа Казана «Лицо в толпе».