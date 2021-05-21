Взросление и советская история: Обсуждаем четвертый эпизод «Пищеблока»

В этом подкасте главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров обсуждают сериал «Пищеблок», делятся впечатлениями от каждой серии и помогают разобраться, что же там произошло.

Как создатели вписывают вампиров в историю СССР? Какие сложности возникли в отношениях главных героев? Почему эпизод коллективной проработки страшнее любого хоррора? И как в «Пищеблоке» показывают инициацию и взросление?