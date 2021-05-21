Взросление и советская история: Обсуждаем четвертый эпизод «Пищеблока»

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ПодкастВзросление и советская история: Обсуждаем четвертый эпизод «Пищеблока»

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В этом подкасте главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров обсуждают сериал «Пищеблок», делятся впечатлениями от каждой серии и помогают разобраться, что же там произошло.

Как создатели вписывают вампиров в историю СССР? Какие сложности возникли в отношениях главных героев? Почему эпизод коллективной проработки страшнее любого хоррора? И как в «Пищеблоке» показывают инициацию и взросление?

Екатерина Волкова, Пётр Натаров и Евгений Коряковский
Мария Абрамова и Пётр Натаров
Пётр Натаров и Ангелина Стречина
Пётр Натаров
Ангелина Стречина
Мария Абрамова и Маша Лобанова
Пётр Натаров и Даниил Вершинин

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Castbox. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Даулет Жанайдаров

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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