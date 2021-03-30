Что смотреть дома: 2-й сезон «Обратной стороны Земли», «Душа», Happy End

Хейзел (Милиоти) узнает, что супруг Байрон (Билли Магнуссен из «Аладдина») вживил ей чип, который позволяет отслеживать ее местоположение и даже считывать настроение. Шокированная таким подходом к браку, она пускается в бега.

Если в прошлом году героиня Милиоти боролась с временной петлей и мужским инфантилизмом («Зависнуть в Палм-Спрингс»), то теперь ее персонаж противостоит патриархату. «Игрушка» — черная комедия по мотивам одноименной книги Алиссы Наттинг. В сериал ее превратил Патрик Соммервиль, один из сценаристов «Оставленных» и «Маньяка» с Эммой Стоун и Джоной Хиллом.

