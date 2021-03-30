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Что смотреть дома: 2-й сезон «Обратной стороны Земли», «Душа», Happy End

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Продолжение истории о пришельцах, которые оказались вдали от дома, новый мультфильм Pixar, российский сериал про вебкам — рассказываем про главные новинки стримингов.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде

«Обратная сторона Земли», 2-й сезон

Пришельцы все еще не могут покинуть Землю

Где смотреть: КиноПоиск HD (с 3 апреля)

Семейка инопланетян, застрявшая на Земле, готова вернуться на родную планету. Но мотор снова глохнет, а соседский дом сгорает. Герои продолжают общаться с людьми и терпят буллинг в школе, а еще отправляются в Лондон, чтобы познакомиться с другими сородичами. Как и положено вторым сезонам, новые серии «Обратной стороны Земли», написанные соавтором «Рика и Морти» Джастином Ройландом, наращивают масштаб и повышают градус безумия.

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«Душа»

Главный анимационный антидепрессант года

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

Новый хит Pixar затрагивает тему смерти (как «Тайна Коко») и заигрывает с джазовой эстетикой (как «Одержимость»), но главная цель режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса — научить зрителей наслаждаться моментом, а не мучить себя ради мечты, которая, возможно, даже не твоя. Кажется, формальные эксперименты несколько заслонили эту славную идею, но статус шедевра у «Души» уже вряд ли кто-то отнимет.

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Happy End, 1-й сезон

Драма про рискованный бизнес

Где смотреть: more.tv, КиноПоиск HD

Владу (Денис Власенко из «Подбросов») и Лере (Лена Тронина из «Перевала Дятлова») срочно нужны деньги. На ум приходит вебкам: включить камеру, пофлиртовать со зрителями, немного обнажиться. Оказавшись в Москве, герои понимают, что именно это может стать их постоянным заработком.

Happy End снял Евгений Сангаджиев, актер «Гоголь-центра» и режиссер остроумной короткометражки «Есть город золотой». Он же один из авторов сценария. В продюсерах — Манижа и команда, делавшая «Психа». Первые эпизоды обещают что-то вроде «Девушки по вызову», но с российским колоритом.

Смотрите сериал more.tv Happy End на КиноПоиск HD в Плюсе с more.tv

«Игрушка для взрослых», 1-й сезон

Кристин Милиоти выгоняет мужа из своей головы

Где смотреть: more.tv, КиноПоиск HD (с 2 апреля)

Хейзел (Милиоти) узнает, что супруг Байрон (Билли Магнуссен из «Аладдина») вживил ей чип, который позволяет отслеживать ее местоположение и даже считывать настроение. Шокированная таким подходом к браку, она пускается в бега.

Если в прошлом году героиня Милиоти боролась с временной петлей и мужским инфантилизмом («Зависнуть в Палм-Спрингс»), то теперь ее персонаж противостоит патриархату. «Игрушка» — черная комедия по мотивам одноименной книги Алиссы Наттинг. В сериал ее превратил Патрик Соммервиль, один из сценаристов «Оставленных» и «Маньяка» с Эммой Стоун и Джоной Хиллом.

Смотрите сериал more.tv «Игрушка для взрослых» на КиноПоиск HD в Плюсе с more.tv c 2 апреля

«Шиттс Крик», 1-й сезон

Канадский ситком про бывших богачей, который взял семь «Эмми» в 2020 году

Где смотреть: КиноПоиск HD

Миллиардер Джонни Роуз (Юджин Леви) внезапно разоряется и вместе с семьей переезжает из роскошного особняка в местечко Шиттс Крик, которое купил в 1990-е. Так начинается новая жизнь непутевого семейства — бывшего магната, его жены Мойры (Кэтрин О’Хара), играющей в мыльных операх, и их избалованных великовозрастных детей, Дэвида (Дэн Леви) и Алексы (Энни Мерфи).

Ситком Юджина и Дэна Леви несколько лет был фаворитом исключительно критиков и телеакадемиков. Теперь с ним наконец можно встретиться лицом к лицу.

Подробнее о сериале

Смотрите этот сериал на КиноПоиск HD в Плюсе

«Убийство», 1-й сезон

Ремейк датского телехита, который затмил оригинал

Где смотреть: КиноПоиск HD

Сиэтл, штат Вашингтон. Полиция находит тело школьницы Рози Ларсен — родители в отчаянии, одноклассники в шоке, округа на ушах. За дело берется опытная следовательница Сара (Мирей Инос), которой осталось отработать сутки до пенсии, и импульсивный новичок Стивен (Юэль Киннаман), ранее трудившийся в отделе по борьбе с наркотиками.

Один из главных феноменов начала XXI века — скандинавский нуар, в котором саспенс соединяется с социальным комментарием. «Убийство» придумали в Дании, а в США успешно пересняли. Элементы все те же: небольшой город, несколько точек зрения, неожиданные твисты, которые не позволяют закончиться ни расследованию, ни сериалу. В сценарную команду одно время входил Ник Пиццолатто, создатель «Настоящего детектива».

Смотрите этот сериал на КиноПоиск HD в Плюсе

«Истории, которые мы носим»

Одежда как отражение человека

Где смотреть: Netflix

В 2014 году Эмили Спивак написала книгу «Worn Wear», которая стала бестселлером. Внутри сборник рассказов знаменитостей и просто примечательных людей об одном артефакте из их гардероба: памятной кофте; рубашке, которая помогла адаптироваться к жизни после тюрьмы; туфлях, запомнивших прогулку по Великой Китайской стене. У книги появился сиквел, а позже экранизация, которую вместе со Спивак сняла Дженджи Коэн, создательница шоу «Оранжевый — хит сезона».

«Змей», мини-сериал

Криминальный триллер о знаменитом маньяке

Где смотреть: Netflix

1970-е. В Индии, Непале, Бангладеш орудует серийный убийца по прозвищу Змей (Тахар Рахим), вдобавок торгующий украденными драгоценностями. Помогает ему канадка Мари-Андре Леклерк (Дженна Коулман), которая искала приключений и поддалась влиянию преступника, а охотится за маньяком голландский дипломат Герман Книппенберг (Билли Хоул из «Дюнкерка»). Историю Чарльза «Змея» Собраджа рассказывают один из сценаристов «Острых козырьков» Тоби Финлэй и режиссер «Карателя» Том Шенклэнд.

Автор: Алексей Филиппов

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Бэтмен собирает команду супергероев, чтобы спасти Землю. Самый ожидаемый блокбастер весны
В главных ролях:Галь Гадот, Бен Аффлек, Джаред Лето
Режиссер:Зак Снайдер
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