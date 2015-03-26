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Убийство (Forbrydelsen)
Британский трейлер (сезон 3)
1:25
Британский трейлер (сезон 3)26 марта 2015
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Убийство (сериал 2007 – 2012)

Forbrydelsen18+
8.07K
32 рецензии

О сериале

Год производства
2007 (3 сезона)
Страна
Дания, Норвегия, Швеция, Германия
Жанр
триллер, драма, криминал, детектив
слова
Слоган
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Режиссер
Кристоффер Нюхольм, Ганс Фабиан Вулленвебер, Шарлотта Зилинг, ...
Сценарий
Сорен Свейструп, Торлейф Хоппе, Майкл В. Хорстен, ...
Продюсер
Пив Бернт, Сандра Фосс, Ингольф Габольд, ...
Оператор
Расмус Аррильдт, Бо Тенгберг, Ёрген Йоханссон, ...
Композитор
Франс Бак
Художник
Нильс Сейер, Йетте Леманн, Шарлотта Гарнов, ...
Монтаж
Стин Шапиро, Янне Бьерг Серенсен, Гита Бекендорфф, ...
Премьера в Росcии
28 сентября 2011
Премьера в мире
7 января 2007, ...
Возраст
18+
Время
55 мин.

В главных ролях

297 актеров
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Жестокое убийство молодой девушки влечет за собой затяжное полицейское разбирательство. Детектив Сара Лунд, собиравшаяся вслед за женихом переехать из Дании в Швецию, вынуждена остаться, чтобы расследовать это дело. Первое подозрение падает на кандидата на пост мэра Копенгагена Tроэлса Хартманна.

Однако вскоре Сара приходит к выводу, что, несмотря на очевидную связь политика с преступлением, круг подозреваемых, возможно окажется, гораздо шире: ведь убийца мог руководствоваться не только политическими, но и личными мотивами...

Рейтинг сериала

7.9836 685
IMDb: 8.4026K
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