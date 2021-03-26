Что смотреть дома: «Аферистка», 2-й сезон «Родителей года», «Рок-н-рольщики»

Марла (Пайк) отработала идеальную схему сравнительно честного отъема денег: она берет опекунство над одинокими пожилыми людьми, отправляет их в дом престарелых и получает доступ к солидным накоплениям. Однако с Дженнифер Питерсон (Дайэнн Уист) формула дает сбой: за ее благосостоянием следит некий Роман (Питер Динклэйдж).

Предыдущий фильм Дж. Блэйксон — провальная «5-я волна» — вышел шесть лет назад. «Аферистка» — это что-то вроде перезапуска забуксовавшей карьеры: лихой сюжет, прекрасные актеры, критика американской системы здравоохранения, нотки феминизма.