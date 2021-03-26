Что смотреть дома: «Аферистка», 2-й сезон «Родителей года», «Рок-н-рольщики»

Авантюрный триллер с Розамунд Пайк, продолжение британского ситкома с Мартином Фриманом, анимационная экранизация комикса Роберта Киркмана — рассказываем про главные новинки российских и зарубежных стримингов.
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«Аферистка»
Розамунд Пайк наживается на пенсионерах
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Марла (Пайк) отработала идеальную схему сравнительно честного отъема денег: она берет опекунство над одинокими пожилыми людьми, отправляет их в дом престарелых и получает доступ к солидным накоплениям. Однако с Дженнифер Питерсон (Дайэнн Уист) формула дает сбой: за ее благосостоянием следит некий Роман (Питер Динклэйдж).
Предыдущий фильм Дж. Блэйксон — провальная «5-я волна» — вышел шесть лет назад. «Аферистка» — это что-то вроде перезапуска забуксовавшей карьеры: лихой сюжет, прекрасные актеры, критика американской системы здравоохранения, нотки феминизма.
«Родители года», 2-й сезон
Честная комедия о воспитании детей
Где смотреть: КиноПоиск HD
Пол (Фриман) и Элис (Дэйзи Хаггард) воспитывают сына и дочь, стараясь отдавать им всю заботу и не повторять ошибок собственных родителей. И вот дети подросли, и на смену плачу и играм пришли разговоры о боге, первые влюбленности и прочие экзистенциальные вопросы.
Казалось бы, типовые ситкомы не оставили живого места от сюжета «женаты и с детьми», но британский комедиограф Саймон Блэкуэлл («Четыре льва», «Вице-президент») с подачи Мартина Фримана сочинил пронзительное шоу о том, как семейная рутина заставляет взрослеть и меняться не только детей, но и их родителей.
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«Нерегулярные части», 1-й сезон
Триллер о детях, помогавших Холмсу и Уотсону
Где смотреть: Netflix
Викторианский Лондон. В городе творится неладное, и Джон Уотсон (Ройс Пирресон) обращается за помощью к подростковой банде с ироничным прозвищем «Нерегулярные части», чтобы они помогли найти Шерлока Холмса (Генри Ллойд-Хьюз).
Netflix продолжает уточнять вселенную шерлокианы. В том году была «Энола Холмс» — фильм про младшую сестру гения дедукции, а теперь история лондонской шпаны, которая помогает сыщику. При этом разномастная шайка не менее интересна, чем сам Шерлок: она не только лучше знает город, но и может видеть то, что недоступно другим.
«Рок-н-рольщики»
Музыкальная комедия, номинированная на «Золотой глобус»
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Дублин, 1985 год. Мир Конора (Фердия Уолш-Пило) постепенно рушится: родители на мели и на грани развода, поэтому старую школу приходится променять на бесплатную, религиозную. Тут на юношу смотрят как на белую ворону. Спасают любовь и музыка. Конор предлагает Рафине (Люси Бойнтон из «Богемской рапсодии») сняться в клипе его несуществующей группы, чтобы привлечь ее внимание. Девушка соглашается — так и рождается группа Sing Street.
Вышедшие в мировой прокат в 2016 году «Рок-н-рольщики» — последний на сегодняшний день полный метр режиссера и музыканта Джона Карни. «Однажды» и «Хоть раз в жизни» сделали его культовой фигурой среди мечтателей, а «Рок-н-рольщики», пропитанные бунтарским духом 1980-х и получившие номинацию за лучшую комедию или мюзикл на «Золотом глобусе», только укрепили эти позиции.
«Неуязвимый», 1-й сезон
Супергеройский мультфильм от создателя «Ходячих мертвецов»
Где смотреть: Amazon Prime
17-летний Марк Грэйсон (Стивен Ян) узнает, что его отец — Омни-Мэн (Дж. К. Симмонс), могучий пришелец, защищающий планету от неприятностей. Юноше остается с трепетом ждать пробуждения суперсил и готовиться к сражениям на Земле и в других галактиках.
«Неуязвимый» — долгожданная экранизация хитового комикса Роберта Киркмана, автора «Ходячих мертвецов». В нем Киркман остроумно обыгрывал мифологию Супермена, дарил героям двусмысленные имена (Омни-Мэна зовут Нолан Грейсон — одновременно в честь режиссера и помощника Бэтмена), а также закручивал сюжет, чтобы читатели не успели заскучать. Того же ждут и от экранизации.
«Джон Уэйн Гэйси: Замаскированный дьявол», мини-сериал
Новая история маньяка
Где смотреть: Peacock
«Артист цирка, художник, политик, убийца» — такие профессии перечислены в графе «род деятельности» на странице Джона Гэйси в «Википедии». В 1970-е он изнасиловал и убил 33 молодых человека, в то время как соседи воспринимали его как патриота и добряка, который наряжается клоуном для их детей.
Миф Гэйси повлиял на многие хорроры — от «Оно» Кинга до «Американской истории ужасов». Созданием нового документального мини-сериала про него занимался Род Блэкхёрст, режиссер и продюсер true-crime-хита «Аманда Нокс».
«Каджиллионер»
Абсурдная комедия про странную семью аферистов
Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi
Олд Долио Дайн (Эван Рэйчел Вуд) живет вместе с родителями-аферистами (Дебра Уингер и Ричард Дженкинс), которые зарабатывают на жизнь обманом и ограблениями, а к ней относятся, скорее, как к сообщнице. Им надо заплатить за квартиру, и они придумывает схему, где просят Мелани (Джина Родригес) — молодую аферистку, с которой случайно встретились в автобусе — сыграть роль их дочери. Новый фильм звезды американской инди-сцены Миранды Джулай рассказывает запутанную и абсурдную историю, в которой несуразным выглядит все: герои, их хитроумные выдумки и наряды и капитализм как таковой.
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«День, когда спорт остановился»
Док о том, как пандемия изменила NBA
Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD
В начале 2020 года из-за пандемии весь большой спорт поставили на паузу. Тем больше эмоций вызвало возвращение соревнований, пускай и при пустых трибунах. Однако за это время у спортсменов была возможность не только побыть с родными и заняться саморазвитием, но и подумать о мире вокруг. Так, незадолго до возобновления сезона NBA произошло убийство Джорджа Флойда, за которым последовала волна гражданских протестов. Профессиональные игроки, среди которых много афроамериканцев, задались вопросом, как они могут повлиять на проблемы с экономикой и расизмом. «День, когда спорт остановился» снял Антуан Фукуа, режиссер «Тренировочного дня» и «Великого уравнителя», а спродюсировали Рон Ховард, Брайан Грейзер («Игры разума», «Дж. Эдгар») и баскетболист Крис Пол.
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«Отель „Коппелиа“»
Война и революция в Доминикане глазами секс-работниц
Где смотреть: HBO Max
1965 год, Санто-Доминго. В Доминиканской Республике началась революция, а затем президент США Линдон Джонсон ввел в страну американские войска, опасаясь еще одного коммунистического режима под боком. За историческими событиями наблюдают работницы кабаре, чьими клиентами были сначала представители хунты, потом — американские интервенты. Пока одни девушки делали вид, что ничего не происходит, другие примыкали к революционерам.
Автора этого фильма Хосе Мария Кебрала можно назвать звездой доминиканского кино. Он дважды выдвигался от страны на «Оскар», начиная с дебюта «Шах и мат», а его предыдущую картину «Дятлы» показывали на фестивале «Сандэнс».
«Северный мост»
Две женщины бродят по Парижу
Где смотреть: Mubi
Мари (Бюль Ожье) выходит из тюрьмы, где сидела за участие в террористической группировке RAF, и едет в Париж к возлюбленному. По пути она знакомится с юной Батистой (Паскаль Ожье), которая вызывается ее сопровождать. «Северный мост» — концептуальный, абсурдистский и отчаянный фильм Жака Риветта. Культовый французский режиссер мастерски передает тревожную атмосферу Парижа 1980-х и смену поколений, а заодно провожает новую волну и предвосхищает датскую «Догму».
Автор: Алексей Филиппов