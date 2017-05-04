Закончился третий сезон «Американских богов». А что еще снимали по Нилу Гейману?

Подошел к концу третий сезон фэнтези-сериала «Американские боги». Ждать продолжения придется как минимум два года, а пока можно пересмотреть другие проекты, снятые по текстам культового британского фантаста Нила Геймана.

«Зеркальная маска»

О чем: Жонглерка Хелена не хочет работать с родителями в семейном цирке, потому что ей интереснее не постоянные странствия и представления, а реальный мир. В свободное время она рисует волшебную вселенную, где живут странные существа. Когда мать Хелены попадает в больницу после ссоры, выдуманный мир начинает просачиваться в реальность, и девушка обнаруживает, что она в нем заблудилась и не может выбраться. Но ей надо это сделать, а заодно спасти Город Света от уничтожения.

Гейман написал оригинальный сценарий по заказу The Jim Henson Company, которая хотела снять недорогое фэнтези в духе «Темного кристалла» и «Лабиринта» для домашнего видео.

Кому смотреть: Тем, кто живет в мечтах и фанатеет от творчества Джима Хенсона.

Чем запомнится: Вычурным визуалом, за который стоит сказать спасибо художнику и автору комиксов Дэйву МакКину, частому соратнику Геймана — для него безумная фантазия стала режиссерским дебютом.

«Звездная пыль»

О чем: В английской деревушке жители давно привыкли к возведенной стене, разделяющей наш мир и параллельный, полный волшебства. Именно здесь юноша Тристан пообещал своей возлюбленной достать упавшую звезду. Но звезда упала по другую сторону волшебной границы, и Тристану теперь нужно туда отправиться.

Удивительно, но будущие создатели франшизы «Kingsman» Джейн Голдман и Мэттью Вон вырезали из культового романа весь секс и насилие да и вообще сильно сократили многостраничный текст. Сам Гейман не расстроился: он был сопродюсером проекта и ждал альтернативного взгляда на «Звездную пыль» и сам предложил финал для экранизации.

Кому смотреть: Тем, кто верит в любовь и уже сто раз пересмотрел «Принцессу-невесту».

Чем запомнится: Гротескной игрой Роберта Де Ниро в роли усатого пирата-кроссдрессера. Актер явно веселился, играя против своего амплуа «бешеного быка» и славного гангстера.

«Беовульф»

О чем: Сильно переработанный англосакский эпос. Беовульф побеждает монструозного Гренделя, но тем самым порождает нового монстра. Подвиг гёта ставится под сомнение: так ли чисты были мотивы легендарного воина?

Любитель мифологии Гейман переписал народный эпос в анимационный блокбастер Роберта Земекиса вместе с автором «Криминального чтива» Роджером Эвери, а также выступил продюсером проекта.

Кому смотреть: Тем, кто жаждет подвигов и соскучился по «Игре престолов».

Чем запомнится: Как один из первых экспериментов с технологией захвата движения, которая позволила сценаристам не думать о бюджете и ни в чем себя не сдерживать.

«Коралина в Стране кошмаров»

О чем: Девочка Коралина не очень рада своей жизни: недавно она переехала с семьей в новый дом, который ей решительно не нравится. Родители постоянно заняты на работе, а странные соседи вызывают только неприязнь. Помощь приходит с неожиданной стороны: потайная дверца в доме ведет в странный мир. Он похож на наш, только лучше. Родители там тратят на нее куда больше времени и кормят отменными блюдами, а дом оказывается не прежней развалюхой, а роскошными хоромами. Правда, вскоре Коралина узнает, что другой мир — изящная ловушка, и теперь опасность грозит не только ей, но и родителям.

Гейман сам предложил аниматору Генри Селику адаптировать свое детское темное фэнтези в кукольную анимацию. Дело в том, что он обожал «Кошмар перед Рождеством», над которым Селик работал с Тимом Бёртоном.

Кому смотреть: Тем, кто любит пострашнее.

Чем запомнится: Пожалуй, пуговицы еще никогда не были столь зловещими.

«Американские боги»

О чем: Тень Мун вышел из тюрьмы на несколько дней раньше, чтобы похоронить погибшую жену. На свободе его вскоре нанимает Мистер Среда — загадочный человек, который на деле оказывается божеством. Так Тень обнаруживает себя в самом центре конфликта между старыми богами, привезенными в Америку мигрантами со всего света, и новыми, созданными современным обществом.

Гейман почти 10 лет хотел превратить свой роман в сериал. Когда переговоры с HBO зашли в тупик, проект нашел дом на канале Starz. Гейман плотно работал над адаптацией как продюсер, но в качестве сценариста написал текст лишь первой серии второго сезона.

Кому смотреть: Тем, кто ждал длинного и безбашенного сериала по Гейману со звездным актерским составом.

Чем запомнится: Первый сезон, которым занимался Брайан Фуллер, отметился кровавостью и ноткой безумия, а также присутствием Джиллиан Андерсон, сыгравшей Медиа, одну из новых богинь. Каждое ее появление на экране в очередном образе, будь то Мэрилин Монро или Дэвид Боуи — отдельный праздник.

«Как разговаривать с девушками на вечеринках»

О чем: Трое панков по случайности оказываются не на той вечеринке. Ее устроили пришельцы, которые собираются совершить некий обряд. Один из парней, Энн (Алекс Шарп), сбегает с любопытной инопланетянкой Зан (Эль Фаннинг), которая хочет узнать, чем земная жизнь отличается от привычного ей мира и что же на самом деле представляет собой панк.

В основу проекта лег совсем короткий (каких-то 18 страниц) рассказ Геймана, который режиссер Джон Кэмерон Митчелл превратил в «Ромео и Джульетту» в мире панков и инопланетян и квир-манифест о бунте. Гейман не только отдал права, но и стал сопродюсером.

Кому смотреть: Тем, кто соскучился по 1970-м.

Чем запомнится: Безумным саундтреком, яркими костюмами Сэнди Пауэлл и Николь Кидман в образе панк-королевы Боудикки.

«Благие знамения»

О чем: Необычный дуэт — ангел Азирафель и демон Кроули — уже давно развлекается на земле. Изначально они должны были привлекать людей на свою сторону, подбивая на хорошие и плохие поступки, но со временем успели подружиться и понять всю прелесть жизни. Их тихие будни прерывает неприятное задание: Кроули нужно доставить Антихриста в особый роддом, где его подменят на сына американского посла в Британии. Друзья таким поворотом не очень довольны и решают предотвратить Армагеддон во что бы то ни стало.

Гейман сам адаптировал свой дебютный роман, написанный в соавторстве с Терри Пратчеттом. Возможно, именно поэтому в шоу перекочевала львиная доля оригинального текста: постмодернистское обыгрывание библейских образов, сатира на религию и гуманистическая мораль на месте.

Кому смотреть: Тем, кто верит в конец света.

Чем запомнится: Дуэтом Майкла Шина и Дэвида Теннанта. Химия между актерами оказалась настолько сильной, что из нее вырос отдельный скринлайф-сериал «Постановка».

Автор: Сергей Сергиенко