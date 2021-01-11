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Гвендолин Кристи снимется в экранизации «Песочного человека» Нила Геймана

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Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи появится в сериале «Песочный человек», основанном на комиксах Нила Геймана. Об этом пишет портал Discussing Film. Кого именно сыграет актриса, неизвестно.

Сейчас к проекту официально прикреплен только Том Стёрридж. Актер сыграет главного героя по имени Сон. Он входит в группу бессмертных существ, которые олицетворяют универсальные концепции: смерть, желание, судьбу, бред, отчаяние и разрушение.

По сюжету из-за тайного ритуала Сон попадает в плен к оккультисту. Спустя 70 лет герой освобождается и, отомстив неприятелю, начинает восстанавливать свое королевство, пришедшее в упадок в его отсутствие.

Шоураннером «Песочного человека» выступит Аллан Хейнберг, работавший над «Чудо-женщиной» и сериалом «Анатомия страсти».

Кристи уже участвовала в проекте, основанном на книге Геймана. Она озвучила главную героиню в радиоадаптации его сказки «Дева и веретено».

Премьера «Песочного человека» состоится на Netflix. Точная дата пока не известна. 

Источник: Discussing Film

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