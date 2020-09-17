Как создатель «Легенды о волках» Томм Мур стал ирландским Миядзаки

На КиноПоиск HD вышла «Тайна Келлс» — дебютный полнометражный мультфильм ирландца Томма Мура, позже снявшего «Песнь моря» и «Легенду о волках». Рассказываем про его творческий путь и главные источники вдохновения.

Кто такой Томм Мур

Трехкратный номинант на «Оскар» и обладатель одного из самых узнаваемых почерков в современной анимации, Томм Мур родился в Северной Ирландии в 1977 году.

Фото: Jeff Vespa / WireImage

В раннем возрасте он вместе с родителями и младшими братьями и сестрами переехал в Республику Ирландия и долгие годы жил в Килкенни. Потом он учился классической анимации в Дублине. Уже в 21 год Мур вместе с Полом Янгом и Норой Туми создали в Килкенни Cartoon Saloon — ирландскую версию знаменитой студии Ghibli.

Параллель с чудо-фабрикой Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты неслучайна: Мура тоже очаровывают фольклор и национальная история, сюжеты взросления и проблемы экологии. Разница лишь в одном: звезда Томма Мура зажглась буквально на наших глазах. Его полнометражный дебют «Тайна Келлс» вышел в 2009-м, и с тех пор режиссер выпустил еще два фильма — «Песнь моря» и нашумевший в прошлом году проект Apple «Легенда о волках».

Его работы

«Тайна Келлс»

Ирландия, рассвет IX века. В Келлском аббатстве живет 12-летний Брендан, которого воспитывает дядя-настоятель Келлах. Монастырь окружен магическим лесом, куда мальчику запрещается ходить. А монахи упорно строят защитную стену — из-за моря плывут кровожадные норманны. Но пока меч не обнажен, а кровь не пролита, в аббатстве ждут мастера Айдена — легендарного иллюстратора, который работает над особой книгой. Ему пришлось бежать из родной обители на острове святого Колумбы, куда норманны уже добрались, и рукопись он спас, чтобы сохранить и завершить. Брендан становится его помощником, а еще знакомится с лесной феей Эйшлин, когда отправляется за чернильными орешками.

Уже в дебюте Мура, над которым он работал в паре с Норой Туми, проявился почти весь спектр его интересов: тщательная стилизация под Келлскую Библию, исследование ирландской истории глазами ребенка, мифический флер и торжество визуальных линий над сюжетными, а главное, вера в то, что будущее всегда сохранит прошлое, несмотря на страхи современников. Как бы Келлах ни опекал племянника, тот не только пойдет своей дорогой, но и продолжит его дело, закончив Келлскую книгу и проповедуя согласно ее заветам.

«Песнь моря»

«Песнь моря»

Ирландия, конец XX века. Рыбак Конор живет на маяке вместе с дочерью Сиршей и сыном Беном. Их мать погибла при родах, и Конор по ней неимоверно тоскует. Сирше исполняется шесть лет, но она по-прежнему не разговаривает, зато выясняется, что она шелки, как и ее мама. Новость, что его дочь тоже принадлежит волшебному народу людей-тюленей, Конора совсем не радует. Опасаясь за жизнь детей, он отправляет их к бабушке в город. Там приключения и начнутся: на Сиршу начнет охоту колдунья Маха, которая превращает всех в камень.

«Песнь моря» — единственная работа Мура, которую он срежиссировал не в соавторстве. Возможно, оттого, что эта история наиболее личная. На 1980—1990-е пришлось детство художника. «Песнь моря» убеждает, что трагедия — неотъемлемая часть жизни. От нее нельзя закрыться самому и спрятать детей. Окаменевший в своем горе Конор — двойник великана по имени Мак Лир, сына Махи, которого она обратила в остров, пытаясь защитить от душевной боли.

«Легенда о волках»

«Легенда о волках»

1650 год. Город-крепость Килкенни. Англичане вырубают окрестный лес и вынуждают ирландцев к подчинению. Руководит процессом сам лорд-протектор Оливер Кромвель. Однажды лесорубы встречают стаю волков и в страхе разбегаются. Тогда из Англии выписывают охотника Билла, который приезжает вместе с дочерью Робин. Девочка мечтает пойти по стопам отца, несмотря на его запрет. Правда, когда Робин познакомится с рыжеволосой непоседой Мэйв, представительницей народа сноволков (или волчьих ходоков), ни родительскому наказу, ни английскому диктату ее уже не сдержать.

«Легенда», вероятно, самый амбициозный проект Мура. В нем аниматор демонстрирует все, на что способны он сам и его студия. Но важнее другое: эта история напоминает, как важно рассказывать о своем опыте, иначе о нем с совсем другой точки зрения расскажут топоры лесорубов, гиперопекающие отцы или правители стран-захватчиков.

Чем вдохновляется Мур?

История Ирландии

Работы Мура складываются в так называемую ирландскую трилогию, которая охватывает больше десяти веков национальной истории, каждый раз делая несколько иные акценты.

«Тайна» чуть больше фокусируется на религии и сохранении аутентичности, «Песня» женит конец XX века и ирландский фольклор, ну а «Легенда», избравшая фоном деспотию Кромвеля, показывает эмансипацию (природы, ирландцев, женщин и детей). Мур и его соратники уделяют историческому плану самое пристальное внимание, не только сохраняя, изучая и возрождая традиции, но и попросту черпая из прошлого сюжетное и визуальное топливо.

Ирландская мифология

«Легенда о волках»

В трилогии Мура появляются персонажи из ирландской мифологии. Например, уже упомянутые шелки и фея Эйшлин из волшебного народа Туата де Даннан. В «Тайне Келлс» последняя может оборачиваться волчицей, чтобы защитить Брендана от норманнов. Еще там есть владыка моря Мак Лир и бог Кром Круах, принявший образ исполинского червя, обитающего в самом сердце тьмы и страха. Наконец, колдунья-сова Маха отсылает к целому сонму героинь — от богини войны до суровой королевы.

Но еще это сказочное пространство, где есть место и ирландскому христианству. Так, в «Тайне Келлс» сочетаются фейри, святой Колумба и Пангур Бан — кот, которому в древности посвятил стихотворение его хозяин-монах (в мультфильме он сопровождает иллюстратора Айдена). А в «Легенде о волках» Оливер Кромвель противостоит духу ирландской природы в самом широком смысле.

В творчестве Мура заметна фиксация на смерти матерей или полном сиротстве. Это и сказочный троп, и неизбежный в древности риск родов. Наконец, кристальная метафора того, что людям не хватает поддержки и контакта со своими эмоциями. Архетипичные отцы в мультфильмах ирландского художника так сосредоточены на правилах и работе, что не способны заметить, как губят себя и любимых. Только щепотка магии способна сделать их снова полнокровными и открытыми к своей слабости людьми.

Визуальная манера

«Тайна Келлс»

Про мультфильмы Мура часто шутят, что уже через несколько часов после просмотра трудно воспроизвести их сюжет. Обилие деталей — нарративных и визуальных — размывает представление о путешествии из точки А в точку Б. История, по Муру, напоминает гобелен, где каждая сцена важна сама по себе и может переманивать фокус внимания у основного повествования.

Мур действительно активно вдохновляется живописью и другими медиумами, где история рассказывается без слов или изображение с ними существует на равных. В «Тайне Келлс», где заговорила собственно Келлская книга, экран дробится на характерные триптихи, квадратные норманны противопоставляются монахам, различающимся не только характерами, но и поведением линий. В «Песне моря» в ход пошли сказочно-мифологические завитки и эстетика книжной иллюстрации. В «Легенде о волках» к этому арсеналу добавились витражи, усугубляющие духоту города-клетки, и гравюры XVII века. Не отказался Мур и от визуальных антонимов: в отличие от Килкенни и английских захватчиков, лес и его обитатели напоминают живой поток, что подчеркивается не только плавностью линий, но и следами карандашных набросков.

На кого Мур ориентируется в анимации?

«101 далматинец»

Скотт и Мур признаются, что вдохновлялись диснеевской анимацией 1960—1970-х («101 далматинец» и «Робин Гуд»), «Сказанием о принцессе Кагуя» Исао Такахаты, книжными иллюстрациями Эмили Хьюз и комиксами Майка Миньолы и Сирилла Педросы. Несмотря на то, что это относится к «Легенде о волках», для предыдущих проектов Мура эти референсы тоже отчасти справедливы. Как и влияние различных художественных традиций.

В юности художник был большим поклонником Хаяо Миядзаки и Дона Блута. Отличительная черта работ Исао Такахаты, старшего коллеги Миядзаки — умение адаптировать мультипликационный язык под эпоху и настроение истории. Большинство его полных метров отличаются между собой, сохраняя лишь ироничную интонацию и глубинный интерес к японской истории и мифологии (в этом Мур близок Такахате даже больше, чем Миядзаки).

Что касается Дона Блута, режиссера «Земли до начала времени» и «Все псы попадают в рай», то он известен своей мрачной манерой, которую по меркам современной анимации можно даже назвать жестокой. Так и герои муровских сюжетов проходят непростые, порой эмоционально опустошающие испытания, чтобы прийти к себе, приняв неизбежное.

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Автор: Алексей Филиппов