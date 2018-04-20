Почему Миядзаки бойкотировал «Оскар»? Отвечаем на этот и еще 6 вопросов о режиссере

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ВидеоПочему Миядзаки бойкотировал «Оскар»? Отвечаем на этот и еще 6 вопросов о режиссере

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Хаяо Миядзаки — один из величайших режиссеров в истории кино. Герои его мультфильмов популярны во всем мире, но биография и характер самого мультипликатора известны не так хорошо. Прототипами каких персонажей стали родители режиссера? Из-за чего у него был конфликт с Харви Вайнштейном? Почему он отказался получать «Оскар» за «Унесенных призраками»? И как в мультфильмах отражается его страсть к еде?

В этой видеоподборке мы рассказываем о самом Хаяо Миядзаки и о том, как его личный опыт повлиял на его мультфильмы.

Смотрите подборку мультфильмов Хаяо Миядзаки и других режиссеров студии Ghibli на КиноПоиск HD.

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