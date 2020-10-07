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«Они всего лишь звери»: Вышел трейлер мультфильма «Легенда о волках»

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«Легенда о волках» — новый проект ирландского аниматора Томма Мура, режиссера «Песни моря» и «Тайны Келл». Мультфильм расскажет о девочке Робин, которая приезжает в Ирландию с отцом-охотником. Тот должен истребить последнюю стаю волков, которых люди издревле считали злыми животными и боялись. Робин встречает местную девочку Мэб и узнает много нового об ирландских лесах и о себе самой.

Вторым режиссером «Легенды о волках» выступил художник Росс Стюарт. Вся анимация в картине выполненна в технике рисованной мультипликации — авторы покадрово снимали двумерые изображения.

После премьеры в рамках фестиваля в Торонто мультфильм высоко оценили критики. Средний балл на Metacritic составляет 94/100. 

«Легенда о волках» выйдет на Apple TV+ 11 декабря.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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