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Что смотреть дома: «Пусть говорят», «Выпускной», «Легенда о волках»

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Мюзикл Райана Мёрфи, переосмысление русской классики и док про Алису Фрейндлих — рассказываем про новинки российских и зарубежных стримингов.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Пусть говорят»

Новый фильм Стивена Содерберга с Мэрил Стрип на теплоходе.

Где смотреть: HBO Max

Трехкратную обладательницу «Оскара» Мэрил Стрип так вдохновила работа над «Ландроматом», что она подписалась на еще один проект Стивена Содерберга, как будто менее политический. Кажется, «Пусть говорят» не самая амбициозная работа мэтра: популярная писательница Элис (Стрип) отправляется в освежающий круиз в компании двух старых подруг (Дайэнн Уэст и Кэндис Берген), литературной агентши (Джемма Чан) и племянника (Лукас Хеджес), который всячески старается досадить тете и ее спутницам. Но поклонники Содерберга вправе рассчитывать на что-то большее: вспомним, что «Птица высокого полета» оказалась умной драмой о противостоянии НБА, входящих в нее клубов и отдельных звезд, а снятый на айфон «Не в себе» — превосходным неуютным триллером.

«Выпускной»

Опальные звезды Бродвея помогают школьнице пойти на бал вместе с возлюбленной.

Где смотреть: Netflix

Дней без нового проекта Райана Мёрфи: 0. Вслед за протестной театральной классикой «Парни в группе» шоураннер и режиссер вытащил на Netflix бродвейский хит «Выпускной». На главный вечер года старшеклассница Эмма (Джо Эллен Пеллман) хочет пойти с возлюбленной Алиссой (Ариана ДеБос), но той запрещает мать и глава Ассоциации родителей и учителей (Керри Вашингтон). Об этом узнают циничные бродвейские звезды (Мэрил Стрип, Джеймс Корден, Николь Кидман и Эндрю Рэннеллс), чей недавний проект с грохотом провалился, и решают помочь девочке. Режиссера уже раскритиковали за то, что он позвал Кордена на роль гомосексуала, но политкорректный мюзикл Мёрфи — все равно потенциальный любимец публики в это Рождество.

Райан Мёрфи и его проекты

«Учитель», 1-й сезон

Кейт Мара и Ник Робинсон в драме о романе преподавательницы с учеником.

Где смотреть: КиноПоиск HD, Hulu

Молодая учительница Клэр (Кейт Мара) влюбляется в старшеклассника Эрика (Ник Робинсон), и у них закручивается запрещенный во всех смыслах роман (помимо прочего, у Клэр есть бойфренд). На горизонте — разбирательства и полицейские сирены, но постановщицу Ханну Фидель, которая переделала в сериал режиссерский дебют, больше интересует сам процесс: наслаждение запретным плодом, притяжение противоположностей и все то, за что в этом году так полюбили «Нормальных людей» того же Hulu.

Смотрите этот сериал на КиноПоиск HD по подписке Плюс

«Легенда о волках»

Мультфильм о волках и независимости Ирландии.

Где смотреть: Apple TV+

Самобытный мультипликатор Томм Мур вместе с Россом Стюартом продолжают рассказывать историю Ирландии и воспроизводить в неподражаемой анимационной манере местные мифы. Главная героиня «Легенды» — Робин, дочь охотника Билла, которого из Англии в Ирландию выписал Оливер Кромвель, чтобы спасти город Килкенни от нашествия волков. Те, в свою очередь, оказываются мифическими существами, оберегающими гибнущий лес. Мультфильм работает на многих уровнях: это и история борьбы ирландцев за независимость, и эмансипация юной Робин, и зов в защиту природы. А еще это невероятно красиво.

«Я — твоя женщина»

Роуд-триллер с Рэйчел Броснахэн из «Удивительной миссис Мейзел».

Где смотреть: Amazon Prime

1970-е. Домохозяйка Джин (Рэйчел Броснахэн) замужем за Эдди (Билл Хек) и воспитывает их общего ребенка. Размеренный быт превращается в гонку со смертью, когда Эдди кидает партнеров на крупную сумму, а Джин с чадом отправляется в бега. Триллер Джулии Харт напоминает недавнее «Гнездо» Шона Дуркина, где жажда успеха чуть не свела с ума Джуда Лоу. Правда, там обошлось без убийств и погонь.

«Мертвые души», мини-сериал

Еще одна версия гоголевской поэмы в прозе.

Где смотреть: ivi

Григорий Константинопольский снова помещает отечественные литературные сюжеты в современность — вслед за «Грозой» пришла пора «Мертвых душ». Чиновник из Москвы Чичиков (Евгений Цыганов) едет по России и распродает простым гражданам места на кладбище подле звезд и богачей. В ролях провинциалов — Дмитрий Дюжев, Анна Михалкова, Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт.

«Змея из Алабамы»

Южноготический док о культе змееносцев.

Где смотреть: Амедиатека, HBO Max, КиноПоиск HD

В прошлом году вышел хоррор «Они ползут за тобой» про любовный треугольник в секте змееносцев. «Змея из Алабамы» рассказывает о реальной истории, которая произошла в 1991-м: священник чуть не убил жену с помощью гремучей змеи, пытаясь проверить силу ее веры. Подобные случаи в Аппалачах не редкость, но судебные процессы редко попадают на первые полосы федеральной прессы. Режиссер Тео ЛавЛегенда о кокаиновом острове», «МакМиллионы») вместе с местным фольклористом Томасом Бартоном погружается в самый зев южной готики и того безумия, что творится в местных общинах христиан-пятидесятников.

Смотрите этот фильм в Амедиатеке и на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой

«Алиса в Пограничье», 1-й сезон

Японский сериал на выживание.

Где смотреть: Netflix

Трое безработных геймеров (Кэнто Ямадзаки, Кэйта Матида и Юки Моринага) во время праздничного фейерверка загадывают жить в более захватывающем мире и попадают в параллельную реальность. Там действительно веселее: друзьям приходится проходить одно смертельное испытание за другим. Как понятно из названия, «Алиса» — это экстремальное переосмысление кэрролловского сюжета (есть даже персонаж по имени Чешир). В основе — одноименная манга Харо Асо.

«Папье-Маше»

Тихий фильм про злоключения простого человека.

Где смотреть: КиноПоиск HD — с 12 декабря

Три года назад Иван Суслин произвел фурор на «Кинотавре» картиной «Голова. Два уха», расколовшей критиков на два лагеря — тех, кто оценил лубочную искренность режиссерской манеры, и тех, кто увидел в фильме эксплуатацию несчастий актера. Герой «Головы» — живущий с пожилой матерью пастух Иван Сергеевич (Иван Лашин), который мечтал о счастливой жизни подальше от родной хибары, а в итоге оказался жертвой разводил из города. «Папье-Маше» — второй том его печальных похождений: Ивана преследуют кредиторы, а местный участковый хочет взять его под крыло — естественно, не без выгоды для себя.

Смотрите этот фильм только на КиноПоиск HD по подписке Плюс с 12 декабря

«Алиса: Волнение»

Портрет Алисы Фрейндлих за работой.

Где смотреть: Okko

2019 год. Алиса Бруновна Фрейндлих готовится отметить 85-й день рождения и сыграть в спектакле Ивана Вырыпаева «Волнение», который он написал специально к 100-летию БДТ. Главная героиня этой постановки — выдуманная писательница с мировым именем и польскими корнями Ульи Рихте. Денис КлеблеевКороль Лир») снял фильм о постановке, показав, как актриса работала над ролью в театре и за его пределами.

Автор: Алексей Филиппов

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