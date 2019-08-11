Что смотреть в кино: «Серебряные коньки», «Неадекватные люди 2» и «Кровные узы»

Кевин Костнер спасает внука, Юра Борисов становится конькобежцем-карманником, а Роберт Земекис вновь отправляет нас назад в будущее.
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«Неадекватные люди 2»
Роман Каримов снял драму о семейном кризисе.
Медовый месяц Виталия (Илья Любимов) и Кристины (Ингрид Олеринская) давно закончился. После первого поцелуя прошло 10 лет, и за это время они успели утомить друг друга. Виталий фактически живет на работе, а Кристина мается от безделья в четырех стенах. Но общая саркастичность не позволяет ей превратиться в тень успешного мужчины, которому ничего не нужно, кроме банковских счетов и домашних пельменей. Пока девушка ищет выход, ее муж по совету друга-психолога (Евгений Цыганов) принимает на работу молоденькую помощницу Соню (Мария Горячева). Ему, конечно, хочется, чтобы жена начала ревновать, однако на деле все выходит немного иначе.
Факты о фильме
- «Неадекватные люди 2» — сиквел кинохита 2010 года, снятый Романом Каримовым, где играли те же актеры: Илья Любимов, Ингрид Олеринская и Евгений Цыганов.
- Сценарий «Неадекватных людей 2» Каримов писал в соавторстве с Яной Лебедевой, с которой до этого работал над комедиями «Гуляй, Вася!» и «Гуляй, Вася 2».
- По словам режиссера, в фильме очень много мелочей, связанных лично с ним. Даже палтуса герои едят в первом эпизоде только потому, что это любимая рыба Каримова.
- Фильм вошел в основную конкурсную программу кинофестиваля «Окно в Европу». В 2010 году оригинальная картина увезла с этого смотра пять наград, включая Гран-при за лучший игровой фильм.
«Серебряные коньки»
Русский «Титаник» на коньках.
Санкт-Петербург, декабрь 1900 года, впереди Рождество. Сын фонарщика Матвей (дебютант Федор Федотов) работает курьером дореволюционной Яндекс.Еды — развозит пироги заказчикам. Он быстро бегает по рекам и каналам на коньках, но однажды все равно опаздывает и теряет работу. Его замечает главарь банды грабителей-конькобежцев Алекс (Юра Борисов) и берет под свое крыло. Но тут Матвей сталкивается с Алисой (также дебютантка Софья Присс). Дочь знатного вельможи и большого чиновника, она стремится к свободе и рвется учиться на Смольнинских курсах у Менделеева, а ее отец (Алексей Гуськов) категорически против. Он планирует выдать ее замуж за блестящего и перспективного князя Трубецкого (Кирилл Зайцев), но Алиса и Матвей влюбляются друг в друга и идут наперекор светским правилам и судьбе.
Факты о фильме
- Актер Санкт-Петербургского ТЮЗа Федор Федотов с трех лет занимался хоккеем, и умение кататься на коньках помогло получить ему роль Матвея. Но для съемок ему пришлось осваивать новый стиль катания.
- Натурные съемки велись на замерзших каналах Санкт-Петербурга (естественный тонкий лед укрепляли настилами), а интерьерные — в Юсуповском, Мраморном, Шереметевском (Фонтанный дом) дворцах, во дворце Великого князя Владимира Александровича (Дом ученых) и во дворе Михайловского (Инженерного) замка. Съемочная группа также работала в Гатчине, Всеволожске и Кронштадте.
- Специально для «Серебряных коньков» был выстроен мини-город, площадь которого превышала 40 тыс. кв. метров.
- Большая часть драгоценностей, которые можно увидеть в фильме, — это не бутафория. Их предоставила в аренду крупная ювелирная фирма. Поэтому на съемках дежурила специальная охрана, следившая за тем, чтобы украшения не украли.
«ДНК»
Молодая женщина пытается разобраться в себе.
В большом и шумном семействе Нейдж (Майвенн Ле Беско) горе. Умирает ее дедушка, эмигрант из Алжира Эмир Феллах. Его оплакивают все, но из-за похорон атмосфера в семье накаляется. Насмотревшись на семейные разборки вперемешку с неистовой любовью к ушедшему деду, Нейдж внезапно для себя задается вопросами: кто она такая и много ли в ней алжирской крови? Правда, поддерживает в этом девушку только ее друг Франсуа (Луи Гаррель). А вот матери Нейдж — своенравной и капризной женщине со сложным характером (Фанни Ардан) — такие «расследования» совершенно неинтересны.
Факты о фильме
- «ДНК» — пятый полнометражный проект Майвенн Ле Беско. Два ее предыдущих фильма — «Мой король» и «Полисс» — входили в основную конкурсную программу Каннского фестиваля, причем «Полисс» получил на смотре приз жюри.
- Для Майвенн Ле Беско «ДНК» — очень личный проект. Так же как Нейдж, она всерьез занималась поиском своих алжирских корней, а дедушка в фильме напоминает ее собственного.
- Персонажи Луи Гарреля и Фанни Ардан разрабатывались именно для этих актеров.
«Кровные узы»
Отставной шериф и его жена выходят на тропу войны ради внука.
После отставки бывший шериф Джордж (Кевин Костнер) и его жена Маргарет (Дайан Лэйн) поселились на ранчо в горах Монтаны и жили долго и счастливо. Вместе с сыном Джеймсом глава семейства объезжал лошадей, а Маргарет помогала невестке Лорне (Кэйли Картер) вести хозяйство. Но потом Джеймс погиб. Не сойти с ума от горя Джорджу и Маргарет помог новорожденный внук. А через три года после похорон Лорна вышла замуж. Ее новый муж Донни Уибой (Уилл Бриттейн) кажется бесхребетным тихоней, но однажды Маргарет видит, как он избивает жену и пасынка. Когда женщина решает забрать внука, выясняется, что улыбчивое семейство Уибой — это клан отморозков, держащих в ежовых рукавицах всю Северную Дакоту, и они не намерены просто так расставаться с тем, что принадлежит им. Джордж и Маргарет решают спасти мальчика любой ценой.
Факты о фильме
- Режиссер Томас Безуча снимал «Кровные узы» (оригинальное название — Let Him Go) по одноименному роману Ларри Уотсона, опубликованному в 2013 году.
- Кевин Костнер и Дайан Лэйн не в первый раз играют супругов. Семь лет назад они снялись у Зака Снайдера в фильме «Человек из стали» — там они были приемными родителями Супермена.
- В стартовую неделю проката «Кровные узы» стали лидером американского бокс-офиса по кассовым сборам.
«Мужчина и женщина: Лучшие годы»
Восьмидесятилетний донжуан вспоминает свою главную любовь.
Бывший король автогонок Жан-Луи Дюрок (Жан-Луи Трентиньян) нынче живет в доме престарелых. Ходить Дюрок уже не может, но это не мешает ему кадрить молоденькую докторшу с помощью стихов Верлена, которые Дюрок читает наизусть. Увы, когда к нему приезжают родственники, он их не узнает — сказывается болезнь Альцгеймера. Провалы в памяти беспокоят его сына, который решается на эксперимент: находит Анну Готье (Анук Эме) — женщину, с которой у его отца полвека назад был бурный роман. Анна соглашается навестить Жан-Луи, но тот не может понять, кто это приехал. Гостья кого-то ему напоминает, и вместе с ней он начинает путешествовать по волнам своей памяти.
Факты о фильме
- «Мужчина и женщина: Лучшие годы» — еще одно продолжение мелодраматического хита Клода Лелуша «Мужчина и женщина», вышедшего в 1966 году. Оригинал получил Гран-при Каннского фестиваля и две премии «Оскар» («Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший оригинальный сценарий»). Первое продолжение, «Мужчина и женщина 20 лет спустя», Лелуш выпустил в 1986-м.
- Анук Эме во время работы над проектом было 87 лет, Жан-Луи Трентиньяну — 88. Но режиссер считает, что химия между ними чувствуется до сих пор.
- «Мужчина и женщина: Лучшие годы» — 49-я полнометражная работа Клода Лелуша. Сейчас 83-летний режиссер работает над своим юбилейным фильмом, который, по его собственным словам, «будет прощальным». В нем также снимется Жан-Луи Трентиньян.
«Назад в будущее»
Легендарный фильм о путешествиях во времени вновь выходит на больших экранах, на этот раз в формате 4К и с субтитрами.
1985 год. Семнадцатилетний Марти Макфлай (Майкл Джей Фокс) получает сообщение от своего друга, безумного изобретателя Дока Брауна (Кристофер Ллойд). Тот хочет показать ему что-то важное. Этим важным оказывается DeLorean, которую Док превратил в машину времени. Но тут в историю вмешивается банда ливийских террористов: они злы на Дока из-за того, что тот украл плутоний, без которого путешествия во времени невозможны. Спасаясь от перестрелки, Марти запрыгивает в DeLorean и случайно попадает в 1955-й. В год, когда его родители должны встретиться и впервые поцеловаться.
Факты о фильме
- «Назад в будущее» уже выходил в наш прокат в 2013 году. Сейчас покажут его реставрацию, сделанную к 35-летнему юбилею фильма.
- В первом варианте сценария персонажи перемещались во времени с помощью лазерной установки. Потом сценаристы попробовали использовать холодильник. DeLorean появилась только в финальной версии.
- Дока Брауна должен был сыграть Джон Литгоу, но он отказался из-за конфликтов в расписании. Затем пригласили Джеффа Голдблюма, и лишь потом очередь дошла до Кристофера Ллойда. Ллойд, кстати, тоже вначале отказался, но жена уговорила его передумать.
- На роль Марти изначально был утвержден Эрик Стольц. Он провел на съемочной площадке пять недель, после чего Земекис понял, что актер слишком драматичен для этого персонажа. Поэтому весь отснятый материал (почти треть фильма!) пришлось переснимать с Майклом Дж. Фоксом, который тогда еще работал над сериалом «Семейные узы». В результате днем он снимался в сериале, а по ночам — в «Назад в будущее».
- Сцены с молнией и часами в фильме могло не быть: по первоначальной версии, герои должны были получить необходимую им энергию при атомном взрыве. Однако эпизоды с разрушением атомной станции показались продюсерам слишком затратными, и от этой идеи пришлось отказаться.
- Эпизод, в котором Марти играет песню «Johnny B. Goode», Земекис собирался вырезать при монтаже, однако участникам фокус-групп сцена так сильно понравилась, что ее оставили.
Автор: Вера Аленушкина