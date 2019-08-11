Что смотреть в кино: «Серебряные коньки», «Неадекватные люди 2» и «Кровные узы»

После отставки бывший шериф Джордж (Кевин Костнер) и его жена Маргарет (Дайан Лэйн) поселились на ранчо в горах Монтаны и жили долго и счастливо. Вместе с сыном Джеймсом глава семейства объезжал лошадей, а Маргарет помогала невестке Лорне (Кэйли Картер) вести хозяйство. Но потом Джеймс погиб. Не сойти с ума от горя Джорджу и Маргарет помог новорожденный внук. А через три года после похорон Лорна вышла замуж. Ее новый муж Донни Уибой (Уилл Бриттейн) кажется бесхребетным тихоней, но однажды Маргарет видит, как он избивает жену и пасынка. Когда женщина решает забрать внука, выясняется, что улыбчивое семейство Уибой — это клан отморозков, держащих в ежовых рукавицах всю Северную Дакоту, и они не намерены просто так расставаться с тем, что принадлежит им. Джордж и Маргарет решают спасти мальчика любой ценой.