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Премьера на КиноПоиске: Трейлер комедии Романа Каримова «Неадекватные люди 2»

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Спустя 10 лет после выхода комедии «Неадекватные люди» режиссер Роман Каримов снял продолжение. В сиквеле на экран вернутся знакомые герои в исполнении Ингрид Олеринской, Ильи Любимова и Евгения Цыганова. К ним присоединились новые персонажи в исполнении Никиты Санаева, Марии Горячевой и стендап-комика Андрея Бебуришвили.

По сюжету сиквела Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони.

«Неадекватные люди 2» увидят свет 10 декабря 2020-го. Позже смотрите комедию на КиноПоиск HD.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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