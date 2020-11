Вышли мемуары Майкла Дж. Фокса. Он пишет про алкоголизм, болезнь Паркинсона и любовь к Тарантино

В ноябре Майкл Дж. Фокс выпустил мемуары «Всегда смотри вперед: рассуждения оптимиста о смертности» («No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality»). В них звезда «Назад в будущее» рассказывает о жизни с болезнью Паркинсона, которую у него диагностировали в 30-летнем возрасте. Из-за проблем с кратковременной памятью актер почти не снимается в кино, но все равно находит поводы для радости: он смотрит сериалы, играет в гольф и отдыхает с Китом Ричардсом.

Про «Однажды в… Голливуде»

По словам Фокса, когда ему становится хуже, он чувствует связь с Риком Далтоном, героем «Однажды в... Голливуде», которого сыграл Леонардо ДиКаприо. «Это один из моих любимых фильмов, снятый одним из моих любимых режиссеров, — пишет актер. — ДиКаприо играет звезду вестернов, который переживает не лучшие времена и все время путает свои реплики. Он злится из-за хронической неспособности запомнить и произнести диалог и злобно ругает себя за свою жалкую неудачу. Я чувствую его боль, потому что был на его месте».

Про Новый год с Китом Ричардсом

Фокс встретил 2018 год в компании гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса, которого описывает как безбашенного короля пиратов и бессмертного бога рока. Приятели наблюдали шоу фейерверков на Тёрксе и Кайкосе, к юго-востоку от Багамских островов. К сожалению, Фоксу пришлось прервать поездку: ему стало плохо из-за защемления седалищного нерва. «О господи, Кит Ричардс выглядит лучше, чем я себя чувствую», — подумал тогда актер.

Про сериалы

Фокс признается, что любит смотреть «Острые козырьки» и «Побег из тюрьмы Даннемора». Еще ему нравятся новости на кабельных каналах, кулинарное шоу «Лучший пекарь Британии» и старые телеигры (Фокс признает, что по сегодняшним меркам они неполиткорректны). Актер сравнивает просмотр старого телевидения с попаданием в другую реальность: «Визит в мир, который был до меня, — одна из миллиона итераций путешествия во времени. Как и артисты этих старых шоу, я тоже когда-нибудь оживу в повторных просмотрах».

Про неудачу с «Шоу Майкла Дж. Фокса»

В 2013 году на NBC вышел комедийный сериал «Шоу Майкла Дж. Фокса», вдохновленный биографией актера. В нем Фокс играет телеведущего с болезнью Паркинсона, который после долгого перерыва решает возродить карьеру. В 2014-м сериал закрыли из-за низких рейтингов. И хотя Фокс считает, что руководство канала испугалось его болезни, ответственность за провал он берет на себя: «Я не мог сосредоточиться и нормально усваивать информацию, а это было нужно, чтобы шоу оставалось на плаву». Еще актер жалеет, что не заручился поддержкой своего партнера по продюсированию Нелле Фортенберри. Она помогала ему с автобиографией: черновики Фокса было трудно прочесть из-за неразборчивого почерка, поэтому Фортенберри переписывала их под его диктовку по FaceTime.

Про гольф с Биллом Мюрреем

Фокс по-прежнему любит гольф — он даже хотел посвятить этому виду спорта отдельную книгу. Актер часто играет на Лонг-Айленде вместе с Джорджем Стефанопулосом, Харланом Кобеном, Джимми Фэллоном и Биллом Мюрреем. «Они не обращают внимания на мои трудности из-за болезни Паркинсона и признают, что гольф — это ад для всех», — пишет Фокс.

Про работу с Netflix

Фокс вспоминает, что перед съемками в фантастике «Увидимся вчера», где у него было камео, он упал и получил серьезную травму. Это случилось через несколько дней после того, как ему удалили опухоль позвоночника. Netflix пошел навстречу актеру и профинансировал дополнительный съемочный день, который состоялся спустя полгода.

Про семью

Фокс описывает первые годы жизни со своим сыном Сэмом фразой «Miller Time», отсылающей к рекламе пива. В это время он нещадно пил, и Сэм до сих пор помнит «подходы отца к холодильнику». Фокс завязал с алкоголем, когда мальчику исполнилось три года, и с тех пор ведет здоровый образ жизни. Недавно актер отметил 30-летие совместной жизни с Трэйси Поллан, которую встретил на площадке ситкома «Семейные узы». Фокс пишет, что супруга поддерживает его: «Она не всегда как глыба, но это нормально. Глыбы твердые, прочные и неподвижные. Это про меня. А Трэйси научилась делать так, чтобы эта глыба не стояла на месте».