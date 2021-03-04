Как Стэн Ли придумал вселенную Marvel и стал символом комиксов

Важная часть метода Ли — повторение прошлых успехов: увидев, как тепло читатели принимают Существо из Фантастической четверки, он решил создать аналог этого персонажа, добавив драмы из романа о докторе Джекилле и мистере Хайде. Помимо этого, Халк стал выражением страхов американского общества перед лицом ядерной угрозы, жуткой иллюстрацией слова «радиация», что неожиданно роднит американского героя с Годзиллой. Как и Годзилла в некоторых интерпретациях, Халк тоже изначально больше всего хочет, чтобы его оставили в покое. Силач с интеллектом и эмоциями трехлетнего ребенка, он остро чувствует несправедливость и выдает себя, когда пытается помочь слабым, и за ним тут же бросается в погоню американская военщина.

Халк был одним из первых героев Marvel, успешно перекочевавших на телеэкран еще в 1970-е годы. Он же первым пережил стремительный перезапуск в кино — экранизации Энга Ли и Луи Летерье разделяет всего пять лет. Это была не последняя мутация: киностудия Marvel не смогла найти общий язык с исполнителем главной роли Эдвардом Нортоном, и уже в «Мстителях» его заменил Марк Руффало, который и сделал персонажа своим. Но с 2008 года, когда вышел «Невероятный Халк», сольных фильмов у героя не было. Причина в том, что часть прав на фильмы о Халке до сих пор у студии Universal, и единственное доступное Кевину Файги решение — рассказывать историю зеленого великана в «Мстителях» и «Торе».