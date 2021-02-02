Что смотреть дома: «Малкольм и Мари», «Ая и ведьма», «После Лета»

Камерная драма создателя «Эйфории», новая картина студии Ghibli, документальный сериал о предпринимательнице-авантюристке — рассказываем про главные новинки российских и зарубежных стримингов.
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«Малкольм и Мари»
Зендея и Джон Дэвид Вашингтон выясняют отношения в фильме Сэма Левинсона.
Где смотреть: Netflix
Режиссер Малкольм (Вашингтон) и его девушка Мари (Зендея) возвращаются домой после премьеры его фильма. В ожидании рецензий первых зрителей они начинают обсуждать свои отношения все более и более импульсивно.
Режиссер хитовой «Эйфории» и яркого хоррора «Нация убийц» Сэм Левинсон не терял времени зря в карантине и снял камерную черно-белую драму. Лента «Малкольм и Мари» выглядит правомочным наследником Нового Голливуда: декорации «Кто боится Вирджинии Вульф?» и джазовое дыхание фильмов Джона Кассаветиса удачно сочетаются тут с боевым рэп-саундтреком.
«Ая и ведьма»
Первый CG-проект студии Ghibli.
Где смотреть: HBO Max
Десятилетняя Ая живет в детском доме и не подозревает, что она дочь ведьмы, пока однажды ее не удочерит странная парочка, связанная с потусторонними силами. «Ая и ведьма» основаны на одноименном романе Дианы Уинн Джонс, из-под чьего пера также вышел «Ходячий замок», экранизированный ранее Хаяо Миядзаки. Режиссер первого 3D-аниме Ghibli — сын мэтра, Горо, который чуть больше экспериментирует с технологиями (сериал «Ронья, дочь разбойника» он тоже делал в 3D).
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«После Лета»
Артемий Троицкий, Наталья Науменко и другие вспоминают Ленинградский рок-клуб.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Документальное послесловие к многострадальной картине Кирилла Серебренникова «Лето», которую он заканчивал, сидя под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Сыгравший в фильме Скептика Александр Кузнецов берет интервью у героев рок-культуры 1980-х — Натальи Науменко (в фильме ее сыграла Ирина Старшенбаум), Артемия Троицкого, Севы Новгородцева и Андрея Тропилло, записывавшего ранние концерты «Кино». Если «Лето» пыталось ухватить энергетику и принципы, которыми жили советские рокеры, то «После» проверяет этот новый миф на прочность.
«Леди и „Дейл“»
Как мошенница выдавала себя за гениальную изобретательницу.
Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD
В 1970-е США переживали энергетический кризис, и тут как нельзя кстати появилась Лиз Кармайкл с прототипом трехколесного спорткара «Дейл», который требует меньше топлива, чем стандартный автомобиль. Получив инвестиции, Кармайкл испарилась, а когда ее задержали, выяснилось, что в прошлой жизни Лиз — фальшивомонетчик Джерри Дин Майкл, завершающий гормональную терапию для трансгендерного перехода. Документальный проект о криминальной изнанке американской мечты.
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«Блаженство»
Сальма Хайек убеждает Оуэна Уилсона, что они живут в Матрице.
Где смотреть: Amazon Prime
Грег (Уилсон) на пороге отчаяния: он недавно развелся и потерял работу. Однажды он встречает живущую на улице Изабель (Хайек), которая утверждает, что неблагополучный мир вокруг — компьютерная симуляция.
«Блаженство» — новый сай-фай Майка Кэхилла, автора «Другой Земли» и «Я — начало», где научная фантастика переплетается с мистикой и нью-эйджем. Еще он давний соратник актрисы Брит Марлинг, которая исповедует фриганизм. «Блаженство», судя по всему, тоже выступает против бездумного и чрезмерного потребления.
«Сахар»
Нашумевший док про опасность фруктозы.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Актер Дэймон Гамо, который три года не ел сладкого, решил провести на себе эксперимент — в течение 60 дней употреблять только «здоровую» пищу. «Здоровую» потому, что на самом деле в ней содержится много сахара. Уже через пару недель тело Гамо сильно изменилось, он стал вялым, и у него развился стеатоз печени. По ходу опыта Гамо поговорил со многими специалистами (и актерами — например, Хью Джекманом и Изабель Лукас), которые объяснили, почему «сахар — это белый яд».
«Все мои друзья мертвы»
Кровавое польское Рождество.
Где смотреть: Netflix
Группа друзей собирается отметить Рождество танцами, выпивкой и интересными конкурсами, но все идет не по плану: у кого-то разбито сердце, у кого-то — голова. «Все мои друзья мертвы» — полнометражный дебют Яна Бельцля с высокой концентрацией чрезвычайных происшествий и обилием крови. Пистолеты не вовремя выстреливают, музыка звучит все громче, вечеринка летит в ад.
«Шоу Снупи», мини-сериал
Возвращение обаятельного бигля.
Где смотреть: Apple TV+
Снупи — один самых известных псов кинематографа наравне с Бетховеном и Скуби-Ду. Первый мультсериал про него, Чарли Брауна и их друзей вышел в 1980-м, через 30 лет после того, как Чарльз М. Шульц покорил Америку, рисуя остроумные газетные стрипы под заголовком «Мелочь пузатая». Десятилетия спустя интерес к персонажам не остывает: герои освоили 3D, а с легкой руки Роба Бутилье, который делает «Шоу Снупи», пес успел побывать в космосе. То ли еще будет.
«Пришей зиму к моей коже»
Вестерн о Робин Гуде из ЮАР.
Где смотреть: Crackle
1950-е годы, пик апартеида в ЮАР. Джон Кеп (Эзра Мабенгеза) 12 лет грабил белых колонизаторов и раздавал добычу африканцам, ставшим жертвами расовой сегрегации. Фильм о Кепе снял Джамиль Экс. Ти. Кубека — режиссер-провокатор, один из самых заметных голосов южноафриканского кинематографа. Пока в Голливуде чествовали «Черную Пантеру», его фильм тихо прошел на фестивале в Торонто и только сейчас добрался до цифрового релиза. «Пришей зиму к моей коже» не только обращается к романтизированному мифу о национальном герое-преступнике, но и осмысляет саму потребность в таких фигурах.
«Сексуальная Дурга»
Мрачное индийское роуд-муви о гендерном насилии.
Где смотреть: Mubi
Ровно в полночь Дурга (Раджшри Дешпанде) пытается бежать из Северной Индии на поезде вместе с возлюбленным Кабиром (Каннан Наяр), представителем народности малаяли. Двое гангстеров обещают паре помощь, но на самом деле крадут девушку и устраивают ей пугающий трип по стране. «Сексуальная Дурга» Санала Кумара Сасидхарана показывает социальные и религиозные ритуалы Индии, связанные с насилием над женщинами. Параллельно в керальской деревне происходит подношение богине Дурге — покровительнице женщин, которая также известна под именем Кали и отличается грозным нравом.
Автор: Алексей Филиппов