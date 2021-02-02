Что смотреть дома: «Малкольм и Мари», «Ая и ведьма», «После Лета»

Режиссер Малкольм (Вашингтон) и его девушка Мари (Зендея) возвращаются домой после премьеры его фильма. В ожидании рецензий первых зрителей они начинают обсуждать свои отношения все более и более импульсивно.

Режиссер хитовой «Эйфории» и яркого хоррора «Нация убийц» Сэм Левинсон не терял времени зря в карантине и снял камерную черно-белую драму. Лента «Малкольм и Мари» выглядит правомочным наследником Нового Голливуда: декорации «Кто боится Вирджинии Вульф?» и джазовое дыхание фильмов Джона Кассаветиса удачно сочетаются тут с боевым рэп-саундтреком.