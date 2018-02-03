Почему «День сурка» неповторим

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Культовое кино

ВидеоПочему «День сурка» неповторим

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«День сурка» Харольда Рэмиса — это метафора сансары, чистилища или вечного возвращения Фридриха Ницше? Как в фильме работает сюжетный прием «временная петля»? Что делает «День сурка» смешным и при чем тут ироничная актерская игра Билла Мюррея? И какие уроки мы можем извлечь из злоключений Фила Коннорса?

В этом видеоэссе разбираемся, как устроен культовый фильм «День сурка» и почему он вновь стал актуален в 2020 году.

«День сурка» вы можете посмотреть на КиноПоиск HD в Плюсе

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