Почему «День сурка» неповторим

«День сурка» Харольда Рэмиса — это метафора сансары, чистилища или вечного возвращения Фридриха Ницше? Как в фильме работает сюжетный прием «временная петля»? Что делает «День сурка» смешным и при чем тут ироничная актерская игра Билла Мюррея? И какие уроки мы можем извлечь из злоключений Фила Коннорса?

В этом видеоэссе разбираемся, как устроен культовый фильм «День сурка» и почему он вновь стал актуален в 2020 году.

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