Сериалы января: «Стража», «Ванда/Вижн» и «Топи» Глуховского

Первый месяц 2021 года богат на премьеры: КиноПоиск HD представит сразу два новых оригинальных проекта, Disney выпустит первый сериал про вселенную Мстителей, а у «Эйфории» выйдет еще один новогодний спецвыпуск.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Топ-5
«Настя, соберись!», 1-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 3 января
Дизайнер Настя (Любовь Аксенова) переживает чудовищный кризис: она в одночасье теряет работу в архитектурном бюро из-за конфликта с заказчиком-сексистом и любимого мужа, который ее предал. Единственный способ заново собрать свою жизнь — примириться с пятью разными субличностями, которые существуют внутри нее (внутренний ребенок, строгая родительница, домохозяйка, самоуверенная карьеристка и знойная красавица, отвечающая за тягу к удовольствиям).
Комедийное шоу придумали и написали вместе с молодыми сценаристами Константин Майер, Сергей Корнихин и Николай Куликов (сценаристы и продюсеры хита «Я худею» и сериала «Толя-робот»), а все серии сняла начинающий режиссер Вера Смолина. Многоголосье внутри раздираемой противоречиями Насти обыграли при помощи нескольких актрис — Рины Гришиной («Просто представь, что мы знаем»), Светланы Камыниной («Интерны»), Алины Алексеевой («Магомаев»), Юлии Гришаевой («Физрук») и Евы Смирновой («Бихэппи»).
«Стража», 1-й сезон
Где смотреть: BBC America, КиноПоиск HD — с 4 января
В городе Анк-Морпорк уживается друг с другом множество разных существ (люди, вампиры, гномы и прочие), но при этом он далек от идеала: здесь разрешены любые преступления. За порядок отвечают местные стражники, с которыми никто давно не считается, потому что их попытки следить за соблюдением закона редко заканчиваются успехом.
«Стража» основана на цикле романов Терри Пратчетта «Плоский мир», но не является его прямой адаптацией: герои, например, носят современную одежду, а сам Анк-Морпорк напоминает фэнтезийный и киберпанковский город одновременно. Сериал, скорее, пытается передать дух произведений писателя. За сценарий отвечает Саймон Аллен («Мушкетеры»), а главная роль стражника-алкоголика Сэма Ваймса досталась Ричарду Дормеру, известному по роли Берика Дондарриона из «Игры престолов».
«Ванда/Вижн», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 15 января
Супергероиня Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) и ее муж-андроид Вижн (Пол Беттани) живут как типичная американская пара в идиллическом пригороде, где все соседи знакомы друг с другом. Но скоро Ванда начинает постоянно слышать закадровый смех и подозревать, что ее мир фальшивый. Главный же вопрос, который возникает у зрителя, — откуда там взялся Вижн, ведь он погиб в фильме «Мстители: Война бесконечности»?
«Ванда/Вижн» — это очередной этап в экспансии киновселенной Marvel. Теперь ее герои активно осваивают формат сериалов, которые снимаются специально для стриминга Disney+. Сериал вдохновлен классическими американскими ситкомами ХХ века, а его события будут связаны с сюжетом грядущего фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». Кроме Олсен и Беттани, в сериале снялись Кэтрин Хан, Рэндолл Пак, Тейона Паррис, а Кэт Деннингс вновь сыграет Дарси Льюис, связанную с супергероем Тором. Шоураннер проекта — Жаклин Шеффер, которая также работала над сценарием «Черной Вдовы».
«Уокер», 1-й сезон
Где смотреть: CW, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 21 января
Офицер полиции Корделл Уокер пытается справиться с потерей жены и наладить отношения с двумя детьми-подростками. Он два года работал под прикрытием, а теперь возвращается в техасский городок, где начинает бороться с преступностью. Его напарницей становится единственная женщина-рейнджер в штате Мики Рамирез (Линдси Морган).
Это ремейк культового «Крутого Уокера» с Чаком Норрисом, но с поправкой на современные реалии. Впрочем, героическая шляпа на Корделле Уокере осталась, и носит ее теперь Джаред Падалеки, звезда недавно завершившегося шоу «Сверхъестественное». Падалеки также выступил в качестве исполнительного продюсера «Уокера» вместе с Дэном Лином («Охотники на гангстеров») и Анной Фрике («Сосны»).
«Топи», 1-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 28 января
Семисерийная мистическая утопия про группу молодых москвичей, которые бегут из столицы в монастырь, находящийся в деревушке Топи в Архангельской области. Там они надеются найти ответы на мучающие их вопросы и расправиться с собственными демонами. Но хтоническая российская глубинка, встречи со странными местными жителями и загадочные происшествия только усугубят их страхи, ведь от себя не убежишь.
Сценарий «Топей» написал Дмитрий Глуховский («Текст», «Метро 2033») — для него это первый сериальный проект. Авторы характеризуют «Топи» как историю, «которая перетекает из одного жанра в другой». Все серии снял Владимир Мирзоев («Борис Годунов»), а главные роли сыграли Иван Янковский, Катерина Шпица, Тихон Жизневский, Софья Володчинская, Анастасия Крылова и Максим Суханов.
Остальные премьеры
«Доктор Кто», специальный эпизод
Где смотреть: BBC, КиноПоиск HD — 1 января
Культовый британский сериал продолжает традицию рождественских подарков своим фанатам: специальные эпизоды «Доктора Кто» пронизаны праздничной атмосферой и призваны скоротать время до нового сезона. В серии под названием «Революция далеков» вернется не только воинственная инопланетная раса, но и другой герой — харизматичный капитан Джек Харкнесс (Джон Барроумен), ранее путешествовавший с Доктором в исполнении Дэвида Теннанта.
«Проект „Анна Николаевна“», спецэпизод
Где смотреть: КиноПоиск HD — 1 января
Боевой андроид Анна Николаевна Королькевич (Зоя Бербер) была отправлена в региональное отделение полиции в качестве эксперимента. Опыт удался: Анна Николаевна не только отлично показала себя в работе, но и разбила сердце майора Пожарского (Антон Филипенко). В новогоднем спецэпизоде мы вернемся в 2012 год и узнаем предысторию создания первого в России робота-полицейского. Скоро Новый год, и, согласно календарю майя, грядет апокалипсис. В провинциальной глуши, где живут Галузо (Сергей Гармаш), Пожарский и другие полюбившиеся зрителям герои, начинаются беспорядки и паника; бдительные граждане сообщают даже о появлении НЛО. Чтобы помочь полицейским справиться с концом света, из Москвы присылают прототип Анны Николаевны — Антона Николаевича (тоже Зоя Бербер), которого хотят обкатать в деле. Но это не тот андроид, которого мы знаем: он периодически зависает и вообще ведет себя как-то подозрительно. Впрочем, Пожарскому не до него — он готовится к свадьбе с дочерью Галузо. Той самой, которая, как мы уже знаем, со свадьбы сбежала.
«Зовите меня Кэт», 1-й сезон
Где смотреть: FOX — с 3 января
Героиня Майем Биалик, звезды «Теории большого взрыва» — 39-летняя одиночка Кэт, решившая стать счастливой. Родители откладывали деньги на ее потенциальную свадьбу, но Кэт потратила их на открытие котокафе. Скоро выясняется, что по соседству работает старый приятель Кэт, в которого она влюблена со студенческих лет. Сериал основан на английском ситкоме «Миранда». Среди продюсеров ремейка — Джим Парсонс, коллега Биалик по «Теории большого взрыва».
«История бранных слов», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 5 января (премьера всех серий)
Вероятно, самый ожидаемый документальный сериал января. В нем расскажут об истории англоязычных ругательств — от их этимологии до влияния на современную культуру. Но главная фишка шоу — обаятельный рассказчик в виде сквернословящего Николаса Кейджа, который сидит в кресле у камина (и периодически орет «fuuuuuuck!»). Время от времени сцены с Кейджем разбавляют другие комики вроде Сары Силверман или Ника Оффермана. В сериале также проведут ряд экспериментов, доказывающих утилитарную пользу мата (создатели, например, уверяют, что он помогает проще переносить стрессовые состояния).
«Койот», мини-сериал
Где смотреть: CBS All Access US — с 7 января
Пограничник Бен Клеменс всю жизнь боролся с нелегальными мигрантами из Мексики. Но вот он вышел на пенсию и взялся за новую работу по ту сторону границы. Клеменс вынужден работать на мексиканских преступников, с которыми боролся всю свою карьеру, поскольку жизнь его дочери находится в опасности. Главную роль исполнил Майкл Чиклис, звезда криминальной драмы «Щит».
«Мистер Мэр», 1-й сезон
Где смотреть: NBC — с 7 января (премьера двух серий)
Политическая комедия о богаче Ниле Бремере (Тэд Дэнсон), который решил баллотироваться в мэры Лос-Анджелеса и неожиданно для себя победил на выборах. Теперь ему предстоит разобраться в собственных политических убеждениях, наладить отношения с дочерью и не развалить город. Создатели сериала — Тина Фей и Роберт Кэрлок, ранее работавшие над культовым ситкомом «Студия 30».
«Да, я паук, и что с того?», 1-й сезон
Где смотреть: Anime News Network — с 8 января
Комедийное фэнтези по мотивам одноименной японской манги. Магическая сила уничтожает целый класс, и погибшие школьники попадают в иной мир, где принимают облик других существ. Главная героиня — школьный изгой, которая становится монструозным пауком и пытается выжить в этой новой странной реальности. Режиссер — Син Итагаки («Демон против демонов»).
«Позвоните маме», 1-й сезон
Где смотреть: ABC — с 13 января
Олдскульный ситком об одинокой матери Джин Рейнс (Кира Седжвик), которая внезапно обнаруживает, что ее выросшие дети живут за много сотен миль от родного дома. Тогда она решает переехать поближе к дочери и сыну, которые скорее бегут от материнской заботы. Правда, вскоре окажется, что появление матери им только на пользу. Создательница сериала — Кари Лайзер, придумавшая ситком «Новые приключения старой Кристин».
«Судьба: Сага клуба Винкс», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 22 января (премьера всех серий)
Пять молодых девушек-фей обучаются в магической школе «Алфея», где познают собственные волшебные силы и сталкиваются с таинственными чудовищами. Это адаптация детского мультсериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц», над которой работал создатель оригинала Иджинио Страффи. Однако стиль новых Винкс напоминает более мрачные подростковые хиты Netflix — «Ривердэйл» и «Леденящие душу приключения Сабрины».
«Три пути», 1-й сезон
Где смотреть: Prime Video — с 22 января
Испанский приключенческий сериал о трех путешествиях группы друзей. Нам покажут их приключения в 2000 и 2006 годах, но основные события все-таки происходят в 2021-м, когда герои, которым теперь перевалило за 40, сталкиваются с кризисом среднего возраста и многочисленными личными проблемами (приступы гнева, нереализованный потенциал, неудачные браки). За сериал отвечают создатели долгоиграющей мыльной оперы «Расскажи мне».
«Нью-Йорк, или Не считается», 1-й сезон
Где смотреть: epix, more.tv — с 25 января
Драмеди про Нью-Йорк 1980-х. 20-летние парни и девушки (фотограф, его бывшая подружка, бухгалтер, студентка бизнес-школы и студент юридического факультета) переезжают на Манхэттен, где начинается их взрослая жизнь. Создатель сериала — независимый продюсер, режиссер и сценарист Эдвард Бернс («Только она единственная»).
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«Засланец из космоса», 1-й сезон
Где смотреть: Syfy, КиноПоиск HD — с 28 января
Звезда «Светлячка» Алан Тьюдик играет доктора Гарри Вендершпигля, который живет в колорадской глубинке. Эксцентричный герой, который не слишком хорошо разбирается в правилах общественного поведения, на самом деле пришелец, чей космический корабль разбился на нашей планете, поэтому ему срочно пришлось искать себе тело для прикрытия. Полиция обращается за помощью к Гарри, поскольку в городе произошло таинственное убийство. Сериал основан на одноименных комиксах, выпущенных издательством Dark Horse.
«Это грех», мини-сериал
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, КиноПоиск HD — январь
Британская драма о пяти 18-летних подростках, которые переезжают в Лондон в 1981 году. Создатель сериала — Расселл Т. Дэвис («Доктор Кто», «Годы»). Сюжет основан на воспоминаниях шоураннера о своем подростковом опыте в 1980-х, когда в Британии расцвело гей-движение, а также разразилась эпидемия СПИДа. В сериале сыграли вокалист британской группы Years & Years Олли Александр, Стивен Фрай и Нил Патрик Харрис.
Кроме того
«Кобра Кай», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 1 января (премьера всех серий)
Сиквел «Парня-каратиста» переехал с YouTube на Netflix и был сразу продлен на четвертый сезон.
«Последний настоящий мужчина», 9-й сезон
Где смотреть: ABC — с 3 января
Финал ситкома с Тимом Алленом в главной роли.
«Новичок», 3-й сезон
Где смотреть: ABC, КиноПоиск HD — с 3 января
Нэйтан Филлион играет великовозрастного новобранца полиции, который с каждым сезоном набирается опыта. В конце второго его подставили, и герой пустился в бега. В третьем ему придется найти способ очистить свое доброе имя и вернуться в ряды товарищей.
«Необыкновенный плейлист Зои», 2-й сезон
Где смотреть: ABC, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 7 января
Комедия про жизнь экстраординарной девушки, которая слышит мысли и желания людей в формате мюзикла. В новом сезоне Зои будет по-прежнему метаться между Максом и Саймоном, зато мы наконец узнаем, откуда у нее такие необычные способности.
«Дикинсон», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 8 января (премьера трех серий)
В первом сезоне юная поэтесса Эмили Дикинсон узнала, что такое разбитое сердце. Во втором она столкнется с публичностью и славой — именно эти две темы будет исследовать шоураннер Алена Смит. Дерзкий байопик уже продлен на третий сезон.
«Открытие ведьм», 2-й сезон
Где смотреть: Shudder, Sundance Now, КиноПоиск HD — с 8 января
Ведьма-историк и вампир-генетик в поисках магии отправляются в елизаветинскую эпоху, где сталкиваются с поэтом Кристофером Марло.
«Американские боги», 3-й сезон
Где смотреть: Starz, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 10 января
Сериал снова сменил шоураннера, а в новых сериях появятся Дэнни Трехо и Мэрилин Мэнсон.
«Страшные истории в двух предложениях», 2-й сезон
Где смотреть: CW — с 12 января (премьера двух серий)
Новый сезон антологии с короткими сериями, рассказывающими об ужасах цифрового мира.
«Резидент», 4-й сезон
Где смотреть: FOX — с 12 января
Медицинский процедурал о молодом интерне, который прощается с идеалами юности.
«Блудный сын», 2-й сезон
Где смотреть: FOX — с 12 января
Детективная драма про отношения криминального психолога (Том Пэйн) и его отца-маньяка (Майкл Шин).
«Дом с прислугой», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 15 января (премьера трех серий)
Второй сезон мистического сериала, спродюсированного М. Найтом Шьямаланом, станет еще мрачнее. Лиэнн возвращается, и родителям Джерико раскрывается ее истинная природа. Во время пандемии были запланированы третий и четвертый сезоны.
«На грани исчезновения», 2-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 15 января (премьера всех серий)
Подростковая фантастика о четырех детях из глубинки, помогающих пришельцу.
«Разочарование», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 15 января (премьера всех серий)
Продолжение хулиганского фэнтези от Мэтта Грейнинга, создателя «Симпсонов». Главная героиня Бин попадает в страну Стимленд, где наука тесно соседствует с магией.
«Викинги», 6-й сезон
Где смотреть: History, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 16 января
Последние серии исторического эпика. Данила Козловский по-прежнему в одной из главных ролей.
«Бэтвумен», 2-й сезон
Где смотреть: CW, КиноПоиск HD — с 17 января
Джависия Лесли заменила Руби Роуз на посту культовой супергероини. По сюжету девушка, страдавшая раньше от наркозависимости, решает очистить Готэм от преступников и примеряет на себя костюм Бэтвумен.
«911 служба спасения», 4-й сезон
Где смотреть: FOX — с 18 января
Процедурал про полицейских, врачей и пожарных, которые ежедневно спасают человеческие жизни.
«911: Одинокая звезда», 2-й сезон
Где смотреть: FOX — с 18 января
Спин-офф «911 служба спасения» про пожарного (Роб Лоу), который переезжает в глубинку и знакомится с фельдшером (Лив Тайлер).
«Всеамериканский», 3-й сезон
Где смотреть: CW — с 18 января
Спортивная драма о звезде школьного футбола из криминального района, которая попадает в элитную школу.
«Нэнси Дрю», 2-й сезон
Где смотреть: CW, КиноПоиск HD — с 20 января
Знаменитая школьница-детектив продолжает борьбу за доброе имя отца и берется за новое мистическое дело, которое должно приблизить ее к разгадке проклятья, насланного злым духом Аглейкой.
«Ривердэйл», 5-й сезон
Где смотреть: CW, Netflix — с 20 января
Одна из главных подростковых мыльных опер возвращается с новым сезоном, в котором герои наконец окончат школу.
«Наследие», 3-й сезон
Где смотреть: CW, КиноПоиск HD — с 21 января
Фэнтези-мелодрама, события которой разворачиваются во вселенной сериала «Дневники вампира».
«Страйк», 4-й сезон
Где смотреть: BBC One, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 21 января
Четвертый сезон приключений британского сыщика называется «Смертельная белизна» и основан на одноименной книге из детективного цикла Джоан Роулинг. Корморан Страйк будет расследовать загадочное убийство девочки, произошедшее много лет назад.
«Бывшие», 3-й сезон
Где смотреть: START — с 21 января
В новом сезоне к Любови Аксеновой и Денису Шведову присоединится Полина Гагарина в роли популярной писательницы.
«Зачарованные», 3-й сезон
Где смотреть: CW — с 24 января
Ремейк культового сериала про сестер, наделенных волшебным даром.
«Эйфория», спецэпизод
Где смотреть: HBO, Амедиатека, КиноПоиск HD — 25 января
Предыдущий спецэпизод рассказывал о Ру, а этот будет сконцентрирован на Джулс.
«Сквозь снег», 2-й сезон
Где смотреть: TNT — с 25 января
Продолжение холодной антиутопии с Дженнифер Коннелли по мотивам французского комикса, легшего в основу одноименного фильма Пон Джун-хо. В новом сезоне представят создателя поезда, которого играет Шон Бин.
«Разноцветная комедия», 2-й сезон
Где смотреть: ABC — с 26 января
Комедийный сериал о девушке из смешанной семьи, которая растет в 1980-е.
Автор: Марат Шабаев