Сериалы января: «Стража», «Ванда/Вижн» и «Топи» Глуховского

В городе Анк-Морпорк уживается друг с другом множество разных существ (люди, вампиры, гномы и прочие), но при этом он далек от идеала: здесь разрешены любые преступления. За порядок отвечают местные стражники, с которыми никто давно не считается, потому что их попытки следить за соблюдением закона редко заканчиваются успехом.

«Стража» основана на цикле романов Терри Пратчетта «Плоский мир», но не является его прямой адаптацией: герои, например, носят современную одежду, а сам Анк-Морпорк напоминает фэнтезийный и киберпанковский город одновременно. Сериал, скорее, пытается передать дух произведений писателя. За сценарий отвечает Саймон Аллен («Мушкетеры»), а главная роль стражника-алкоголика Сэма Ваймса досталась Ричарду Дормеру, известному по роли Берика Дондарриона из «Игры престолов».