Что смотреть дома: «Довод», «Противостояние», «Король Стейтен-Айленда»

Чикаго, 1920-е. Легендарная афроамериканка Ма Рейни (Дэвис) записывает новый альбом и вступает в конфликт с белым менеджером, который хочет присвоить права на музыку себе. Ей помогает трубач Ливи (последняя роль Боузмана), который и сам надеется однажды оказаться под светом софитов.

Режиссер Джордж С. Вольф с переменным успехом снимает драмы о выдающихся афроамериканцах — музыкантах («Лакаванна Блюз») или ученых («Бессмертная жизнь Генриетты Лакс»). «Ма Рейни» может принести серьезные награды и ему, и артистам: критики предполагают, что Боузман посмертно получит как минимум номинацию на «Оскар».

