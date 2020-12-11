Что смотреть дома: «Довод», «Противостояние», «Король Стейтен-Айленда»

Блокбастер-палиндром Кристофера Нолана, новый сериал по Стивену Кингу, трагикомедия Джадда Апатоу — рассказываем про самые яркие новинки российских и зарубежных стримингов.
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«Довод»
Самый обсуждаемый фильм 2020 года.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Новый фильм Кристофера Нолана несколько месяцев шел в полупустых кинотеатрах, а теперь наконец появился на цифровых платформах. Сюжет-палиндром, ревизия жанра шпионского боевика, шутки, убедительный экранный дуэт Джона Дэвида Вашингтона и Роберта Паттинсона — если не испытывать к режиссеру жгучее презрение, картина способна доставить удовольствие даже тем, кто в целом не жалует нолановские приемы.
«Противостояние»
Экранизация романа Стивена Кинга про смертоносный вирус.
Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD
Загадочный вирус выкосил большую часть Америки. Выжившие разделились на тех, кто еще верит в добро и видит во снах Матушку Абигейл (Вупи Голдберг), и тех, кто пошел за Рэндаллом Флэггом (Александр Скарсгард), который предлагает людям поддаться худшим инстинктам. «Противостояние», которое Кинг описывал как «Властелина колец» в Америке 1970-х, впервые экранизировали в 1994-м. За новую версию отвечают Джош Бун («Новые мутанты»), Винченцо Натали («Куб», «Химера») и Крис Фишер («В поле зрения», «Волшебники»).
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«Король Стейтен-Айленда»
Фильм Джадда Апатоу о татуировщике, потерявшем отца.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
24-летний Скотт (Пит Дэвидсон) живет с матерью и сестрой, сутками курит траву и набивает таким же беспутным друзьям татуировки. В детстве он потерял отца-пожарного и до сих пор не свыкся с утратой, поэтому пытается расстроить новые отношения матери. Сам когда-то стендапер, Апатоу любит работать с профессиональными комиками: если «Девушку без комплексов» придумала Эми Шумер (она же сыграла в фильме главную роль), то в основу «Короля» легла биография самого Пита Дэвидсона.
«Ма Рейни: Мать блюза»
Виола Дэвис и Чедвик Боузман борются за справедливость в музыкальной индустрии.
Где смотреть: Netflix
Чикаго, 1920-е. Легендарная афроамериканка Ма Рейни (Дэвис) записывает новый альбом и вступает в конфликт с белым менеджером, который хочет присвоить права на музыку себе. Ей помогает трубач Ливи (последняя роль Боузмана), который и сам надеется однажды оказаться под светом софитов.
Режиссер Джордж С. Вольф с переменным успехом снимает драмы о выдающихся афроамериканцах — музыкантах («Лакаванна Блюз») или ученых («Бессмертная жизнь Генриетты Лакс»). «Ма Рейни» может принести серьезные награды и ему, и артистам: критики предполагают, что Боузман посмертно получит как минимум номинацию на «Оскар».
«Пространство», 5-й сезон
Продолжение культовой космооперы на новом месте.
Где смотреть: Amazon Prime
«Пространство» придумали Дэниэл Абрахам и Тай Фрэнк, личный секретарь Джорджа Р. Р. Мартина. Когда цикл романов начали экранизировать, только ленивый не сравнивал сериал об освоенной людьми Солнечной системе с «Игрой престолов». И пятый сезон выходит уже не на канале SyFy, а на солидном Amazon Prime, чтобы рассказать, куда завела космическая холодная война и как инопланетяне с пояса астероидов будут мстить за годы колониализма.
«Станция „Сеул“»
Анимационный приквел «Поезда в Пусан».
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Прежде чем снять хит про поезд и зомби, а потом его номинальный сиквел про полуостров и зомби, Ён Сан-хо делал карьеру в анимации, придумывая мрачные истории вроде нуара «Подделка». В 2016-м он решил выпустить анимационное предисловие к «Поезду в Пусан» — репортаж из района, где разгорается пламя будущего зомби-апокалипсиса. В центре сюжета — отношения между парнем и девушкой, которую тот принуждает торговать собой в интернете.
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«Фандо и Лис»
Сюрреалистичный режиссерский дебют Алехандро Ходоровски.
Где смотреть: Mubi
Наведя шороху на театральной сцене Мехико, авангардист и маг Алехандро Ходоровски обратился к кинематографу. Он экранизировал пьесу Фернандо Аррабаля и снял пространный черно-белый фильм про юношу Фандо (Серхио Клейнер), который везет парализованную возлюбленную Лис (Диана Марискаль) в мифический город Тарр. Постапокалиптический ландшафт и странные персонажи прилагаются.
«Искусство политического убийства»
Документальный фильм о гражданской войне и тирании в Гватемале.
Где смотреть: HBO Max
26 апреля 1998 года вышла книга епископа Хуана Жерарди «Гватемала: Больше никогда», в которой он возложил на военных вину за гражданскую войну и последовавшую за ней почти 50-летнюю диктатуру. Он собирал материалы в течение десяти лет, будучи членом комиссии по национальному примирению. Буквально через два дня Жерарди убили. Фильм Пола Тейлора фокусируется на смерти епископа, расследовании этого преступления и жуткой политической истории Гватемалы. Вероятно, ближайшим аналогом «Искусства» можно назвать дилогию Джошуа Оппенхаймера об истреблении коммунистов в Индонезии — «Акт убийства» и «Взгляд тишины».
«Хильда», 2-й сезон
Мультсериал о взрослении с вкраплениями скандинавской мифологии.
Где смотреть: Netflix
Хильда вместе с мамой жила в хижине в лесу, пока из-за разногласий с эльфами им не пришлось переехать в город. Но и здесь мифические создания вроде троллей и ниссе не дают Хильде соскучиться, попутно помогая проходить этапы взросления. Во втором сезоне героиня отправится в параллельные миры вместе с мамой, для которой взросление дочери — то еще испытание.
«Милый дом», 1-й сезон
Южнокорейский сериал о чудовищах и соседях.
Где смотреть: Netflix
Старшеклассник Чха Хён-су (Сон Ган) ненавидит семью и все время тратит на шутеры. Когда родители погибают в аварии, он переезжает и сталкивается с монстрами вроде тех, которых он убивал в играх. Чха предстоит не только сразиться с неизведанным, но и познакомиться с соседями, чтобы повысить шансы на выживание. «Милый дом» — экранизация одноименной манги Карнби Кима, за которую взялся Ли Ын-бок, режиссер «Гоблина» и «Потомков солнца».
Автор: Марат Шабаев