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Что смотреть дома: «Довод», «Противостояние», «Король Стейтен-Айленда»

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Блокбастер-палиндром Кристофера Нолана, новый сериал по Стивену Кингу, трагикомедия Джадда Апатоу — рассказываем про самые яркие новинки российских и зарубежных стримингов.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Довод»

Самый обсуждаемый фильм 2020 года.

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

Новый фильм Кристофера Нолана несколько месяцев шел в полупустых кинотеатрах, а теперь наконец появился на цифровых платформах. Сюжет-палиндром, ревизия жанра шпионского боевика, шутки, убедительный экранный дуэт Джона Дэвида Вашингтона и Роберта Паттинсона — если не испытывать к режиссеру жгучее презрение, картина способна доставить удовольствие даже тем, кто в целом не жалует нолановские приемы.

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«Противостояние»

Экранизация романа Стивена Кинга про смертоносный вирус.

Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD

Загадочный вирус выкосил большую часть Америки. Выжившие разделились на тех, кто еще верит в добро и видит во снах Матушку Абигейл (Вупи Голдберг), и тех, кто пошел за Рэндаллом Флэггом (Александр Скарсгард), который предлагает людям поддаться худшим инстинктам. «Противостояние», которое Кинг описывал как «Властелина колец» в Америке 1970-х, впервые экранизировали в 1994-м. За новую версию отвечают Джош БунНовые мутанты»), Винченцо НаталиКуб», «Химера») и Крис ФишерВ поле зрения», «Волшебники»).

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«Король Стейтен-Айленда»

Фильм Джадда Апатоу о татуировщике, потерявшем отца.

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

24-летний Скотт (Пит Дэвидсон) живет с матерью и сестрой, сутками курит траву и набивает таким же беспутным друзьям татуировки. В детстве он потерял отца-пожарного и до сих пор не свыкся с утратой, поэтому пытается расстроить новые отношения матери. Сам когда-то стендапер, Апатоу любит работать с профессиональными комиками: если «Девушку без комплексов» придумала Эми Шумер (она же сыграла в фильме главную роль), то в основу «Короля» легла биография самого Пита Дэвидсона.

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«Ма Рейни: Мать блюза»

Виола Дэвис и Чедвик Боузман борются за справедливость в музыкальной индустрии.

Где смотреть: Netflix

Чикаго, 1920-е. Легендарная афроамериканка Ма Рейни (Дэвис) записывает новый альбом и вступает в конфликт с белым менеджером, который хочет присвоить права на музыку себе. Ей помогает трубач Ливи (последняя роль Боузмана), который и сам надеется однажды оказаться под светом софитов.

Режиссер Джордж С. Вольф с переменным успехом снимает драмы о выдающихся афроамериканцах — музыкантах («Лакаванна Блюз») или ученых («Бессмертная жизнь Генриетты Лакс»). «Ма Рейни» может принести серьезные награды и ему, и артистам: критики предполагают, что Боузман посмертно получит как минимум номинацию на «Оскар».

«Пространство», 5-й сезон

Продолжение культовой космооперы на новом месте.

Где смотреть: Amazon Prime

«Пространство» придумали Дэниэл Абрахам и Тай Фрэнк, личный секретарь Джорджа Р. Р. Мартина. Когда цикл романов начали экранизировать, только ленивый не сравнивал сериал об освоенной людьми Солнечной системе с «Игрой престолов». И пятый сезон выходит уже не на канале SyFy, а на солидном Amazon Prime, чтобы рассказать, куда завела космическая холодная война и как инопланетяне с пояса астероидов будут мстить за годы колониализма.

«Станция „Сеул“»

Анимационный приквел «Поезда в Пусан».

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

Прежде чем снять хит про поезд и зомби, а потом его номинальный сиквел про полуостров и зомби, Ён Сан-хо делал карьеру в анимации, придумывая мрачные истории вроде нуара «Подделка». В 2016-м он решил выпустить анимационное предисловие к «Поезду в Пусан» — репортаж из района, где разгорается пламя будущего зомби-апокалипсиса. В центре сюжета — отношения между парнем и девушкой, которую тот принуждает торговать собой в интернете.

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«Фандо и Лис»

Сюрреалистичный режиссерский дебют Алехандро Ходоровски.

Где смотреть: Mubi

Наведя шороху на театральной сцене Мехико, авангардист и маг Алехандро Ходоровски обратился к кинематографу. Он экранизировал пьесу Фернандо Аррабаля и снял пространный черно-белый фильм про юношу Фандо (Серхио Клейнер), который везет парализованную возлюбленную Лис (Диана Марискаль) в мифический город Тарр. Постапокалиптический ландшафт и странные персонажи прилагаются.

«Искусство политического убийства»

Документальный фильм о гражданской войне и тирании в Гватемале.

Где смотреть: HBO Max

26 апреля 1998 года вышла книга епископа Хуана Жерарди «Гватемала: Больше никогда», в которой он возложил на военных вину за гражданскую войну и последовавшую за ней почти 50-летнюю диктатуру. Он собирал материалы в течение десяти лет, будучи членом комиссии по национальному примирению. Буквально через два дня Жерарди убили. Фильм Пола Тейлора фокусируется на смерти епископа, расследовании этого преступления и жуткой политической истории Гватемалы. Вероятно, ближайшим аналогом «Искусства» можно назвать дилогию Джошуа Оппенхаймера об истреблении коммунистов в Индонезии — «Акт убийства» и «Взгляд тишины».

«Хильда», 2-й сезон

Мультсериал о взрослении с вкраплениями скандинавской мифологии.

Где смотреть: Netflix

Хильда вместе с мамой жила в хижине в лесу, пока из-за разногласий с эльфами им не пришлось переехать в город. Но и здесь мифические создания вроде троллей и ниссе не дают Хильде соскучиться, попутно помогая проходить этапы взросления. Во втором сезоне героиня отправится в параллельные миры вместе с мамой, для которой взросление дочери — то еще испытание.

«Милый дом», 1-й сезон

Южнокорейский сериал о чудовищах и соседях.

Где смотреть: Netflix

Старшеклассник Чха Хён-су (Сон Ган) ненавидит семью и все время тратит на шутеры. Когда родители погибают в аварии, он переезжает и сталкивается с монстрами вроде тех, которых он убивал в играх. Чха предстоит не только сразиться с неизведанным, но и познакомиться с соседями, чтобы повысить шансы на выживание. «Милый дом» — экранизация одноименной манги Карнби Кима, за которую взялся Ли Ын-бок, режиссер «Гоблина» и «Потомков солнца».

Автор: Марат Шабаев

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