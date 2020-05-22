Что смотреть в кино: «Обратная связь», «Брешь» и «Реальные пацаны против зомби»

2242 год. Земля стала непригодной для жизни, и человечеству понадобился новый дом. Подходящая планета нашлась относительно недалеко, на расстоянии шестимесячного полета. Но мест в звездолетах хватит лишь на 50 миллионов счастливчиков. В их числе — Клэй Янг (Брюс Уиллис), летящий в команде астронавтов последнего шаттла.

Он первым замечает, что их ковчег везет незарегистрированного туриста — представителя небелковой формы жизни. Этот инопланетный гость, дальний родич Чужого, заползает внутрь своих жертв, выедает их внутренности и пытается захватить управление кораблем. Клэй и оставшиеся в живых астронавты понимают, что если монстра не остановить, то существование всего человечества окажется под угрозой.