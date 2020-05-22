Что смотреть в кино: «Обратная связь», «Брешь» и «Реальные пацаны против зомби»

«Квартет И» достает скелеты из семейных шкафов, Брюс Уиллис спасает человечество от инопланетного монстра, а реальные пацаны сражаются с зомби-вирусом.
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Продолжение семейных разборок от «Квартета И» под бой курантов.
Пару лет назад четверо друзей (трое с женами, один холостой) встретились, чтобы сыграть в опасную игру: все мобильные телефоны на стол, каждое входящее сообщение читать вслух, звонки переводить на громкую связь. В результате этого эксперимента скелетов из семейных шкафов вывалилось столько, что многолетней дружбе едва не наступил конец. Все утряслось, и друзья снова решили встретить Новый год вместе. За это время в их жизни мало что изменилось: Дима (Александр Демидов) так и не нашел себе пару, Лев (Камиль Ларин) и Ева (Мария Миронова) продолжают бесконечные домашние войны из-за дочери, Вадим (Леонид Барац) боится выглядеть стариком рядом с молодой женой (Анастасия Уколова), а Борис (Ростислав Хаит) и Аля (Ирина Горбачева) окончательно запутались в своих отношениях.
Факты о фильме
- В основу предыдущего фильма Алексея Нужного легли «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе. Они вошли в Книгу рекордов Гиннесса: фильм адаптировался в 18 странах и всегда успешно. Однако ни одна страна, кроме России, не решилась снимать продолжение.
- Во время съемки танцев под песню Глории Гейнор «I Will Survive» Анастасия Уколова не удержалась на высоких шпильках и упала с лестницы. К счастью, обошлось без травм.
- Так как реальный снег к началу съемок еще не выпал, съемочную площадку приходилось засыпать искусственным. Его каждый день привозили в специальной фуре. А снежные хлопья, которые будто бы падают с неба, — это собачий шампунь, распыляемый снегомашинами.
- Сцены в лесу снимались недалеко от города Апатитов Мурманской области. Машина с костюмами попала в аварию, и актерам пришлось сниматься без головных уборов при 12-градусном морозе.
- Эпизод, в котором герой Камиля Ларина показывает сложный трюк с рюмкой коньяка, снимался с нескольких дублей. Но актер ни разу рюмку не уронил.
«Реальные пацаны против зомби»
Суровые пермяки переживают зомби-пандемию.
В Перми началось нашествие зомби. Под воздействием вируса жители кусали друг друга и превращались в живых мертвецов. Однако суровых уральцев никаким вирусом не испугаешь, поэтому к наступившему апокалипсису они приспособились довольно быстро: согнали всех зомби в гетто (под одно из них был выделен дом культуры), а сами переселились в дорогие квартиры уже укушенных горожан. Колян (Николай Наумов) и вовсе эпидемию едва заметил: его больше волновало то, что жена Лера (Зоя Бербер) подала на развод. Колян решил не сдаваться и устроить любимой романтический вечер. Но ту по дороге в ресторан укусила подруга, уже ставшая монстром. Выхода нет: Колян понимает, что должен любым способом найти лекарство, которое поможет Лере.
Факты о фильме
- «Реальные пацаны против зомби» — первый полнометражный фильм, основанный на мокьюментари-сериале. Сериал стартовал в 2010-м, всего в эфир вышло восемь сезонов (254 серии).
- «Реальные пацаны против зомби» снимались летом 2019 года в Перми. Однако готовый материал продюсеров не устроил, из-за чего фильм пришлось доснимать в Москве.
- По первоначальной версии, фильм должен был называться «Реальные пацаны. Зомби не за горами». Это отсылка к известному пермскому арт-объекту — надписи «Счастье не за горами», которая находится на набережной Камы.
- Предложения снять полнометражный фильм продюсеры «Реальных пацанов» получали в течение нескольких лет, но подходящих историй долго не было.
- Режиссером «Реальных пацанов против зомби» стала Жанна Кадникова, работавшая над сериалом с 2010 года.
«Брешь»
Монстр пытается захватить космический ковчег, но натыкается на Брюса Уиллиса.
2242 год. Земля стала непригодной для жизни, и человечеству понадобился новый дом. Подходящая планета нашлась относительно недалеко, на расстоянии шестимесячного полета. Но мест в звездолетах хватит лишь на 50 миллионов счастливчиков. В их числе — Клэй Янг (Брюс Уиллис), летящий в команде астронавтов последнего шаттла.
Он первым замечает, что их ковчег везет незарегистрированного туриста — представителя небелковой формы жизни. Этот инопланетный гость, дальний родич Чужого, заползает внутрь своих жертв, выедает их внутренности и пытается захватить управление кораблем. Клэй и оставшиеся в живых астронавты понимают, что если монстра не остановить, то существование всего человечества окажется под угрозой.
Факты о фильме
- Режиссер фильма «Брешь» Джон Суитц не в первый раз отправляет своих героев в космос. Его предыдущий проект — «3022» — тоже связан с космической одиссеей. Самой известной работой режиссера считается «Пандемия».
- Кастинг на роль механика Клэя не проводился: продюсеры изначально знали, что борца с монстрами сыграет Брюс Уиллис.
- Рабочее название фильма — Anti-Life («Антижизнь»).
«На твоей волне»
История любви, которая сильнее смерти.
Хинако с детства была влюблена в океан: она плавала, как шустрый малек, и была самой отчаянной серфингисткой на побережье, но, кроме этого, ничего в жизни больше не умела. Однажды она встретила еще одну свою большую любовь — красавца-пожарного Минато, ее абсолютную противоположность. Он справлялся с любой задачей и точно знал, чего хочет от жизни, но ловить волну не умел. Хинако стала учить его этому искусству. Однако Минато отправился тренироваться один и не смог выплыть. Спустя время Хинако выяснила, что может общаться с Минато с помощью воды и их любимой песни. Но как долго продлится такое общение? Ведь дотронуться до своего Ромео у Хинако возможности нет.
Факты о фильме
- Режиссером аниме «На твоей волне» стал Масааки Юаса, известный по проектам «Игра разума», «Сказ о четырех с половиной татами» и «Человек-дьявол: Плакса».
- «На твоей волне» снимался по сценарию Рэйко Ёсиды, до этого работавшей над «Формой голоса» (2016) — лучшим анимационным фильмом 2017 года по мнению японских кинокритиков.
- Премьера аниме «На твоей волне» состоялась на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Также проект стал лауреатом Шанхайского международного кинофестиваля и Международного фестиваля фантастических фильмов в Ситжесе.
«Звонок. Последняя глава»
Страшная девочка с длинными волосами возвращается!
Семилетняя девочка всю жизнь жила взаперти: ее мать решила, что в ребенка вселился дух той самой Садако, поэтому сделала все, чтобы проклятие не вырвалось за пределы квартиры. Она решается сжечь свою дочь живьем, но что-то идет не так, и женщина сама гибнет в пожаре. Полиция привозит испуганную малышку в клинику, где ее берет под крыло девушка-психолог Мая. Вскоре врач замечает, что ее пациентка владеет телекинезом, и рассказывает об этом своему брату, блогеру-недоучке Кадзуме. Тот решает, что история девочки — отличный шанс для привлечения новых подписчиков, поэтому отправляется в сгоревшую квартиру, чтобы снять ролик. Конечно же, записанное видео становится таким же опасным, как и кассета, погубившая огромное количество людей 20 лет назад.
Факты о фильме
- Оригинальный фильм культовой хоррор-франшизы «Звонок» вышел 22 года назад, в 1998 году. Он стал одним из самых кассовых японских хоррор-проектов за всю историю мировой киноиндустрии.
- Режиссером нового «Звонка» снова стал Хидэо Наката, снявший первые два фильма франшизы. Он же работал над сиквелом американского ремейка 2005 года, в котором главную роль сыграла Наоми Уоттс.
- В основе проекта — роман Кодзи Судзуки «Прилив», ставший частью культовой серии «Звонок».
- Премьерный показ фильма «Звонок. Последняя глава» состоялся на фестивале Fantasia Festival в 2019 году.
Автор: Вера Аленушкина