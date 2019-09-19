24-летний бездельник Скотт (Пит Дэвидсон) тратит свою жизнь на сущую ерунду: смотрит мультики, рубится в видеоигры — и все это не вынимая изо рта косяка. Призвание Скотта — быть татуировщиком; пока ему удалось лишь изуродовать друзей неудачными наколками (хуже всего получился портрет расплывшегося Обамы). Но товарищи — такой же, как Скотт, белый мусор, промышляющий продажей легких наркотиков подросткам, но готовый пойти и на ограбление — не в обиде. А чего еще можно ждать от обитателей Стейтен-Айленда, беднейшего и малонаселенного района Нью-Йорка, который славится самой большой свалкой в мире, заметной даже из космоса?

Депрессия убивает не только Стейтен-Айленд, но и разъедает самого героя. Когда Скотту было семь, его отец-пожарный погиб при исполнении. Позже парню диагностировали болезнь Крона и синдром дефицита внимания, так что травка для него — средство заглушить боль и отвлечься от навязчивых суицидальных мыслей. Однако вечно обкуренному Питеру Пэну все-таки придется повзрослеть. Младшая сестра (Мод Апатоу) покидает родной дом, поступив в колледж, а мама (Мариса Томей) после 17-летнего траура влюбляется в другого пожарного (усатый Билл Бёрр), так что перемен не избежать.

Кто такой Пит Дэвидсон?

Джадд Апатоу известен своим умением находить и раскручивать новые таланты. В конце 90-х в подростковом сериале «Хулиганы и ботаны» он открыл Джеймса Франко, Сета Рогена, Джейсона Сигела и Линду Карделлини (подробнее о «банде Апатоу» читайте здесь), в нулевые поспособствовал комедийной карьере Стива Карелла («Сорокалетний девственник»), недавно сделал более-менее известную стендапершу Эми Шумер звездой своего ромкома «Девушка без комплексов». А теперь обратил внимание на молодого комика Пита Дэвидсона.

«Хулиганы и ботаны»

Дэвидсон в этом фильме фактически играет самого себя: он тоже вырос на Стейтен-Айленде, забит татуировками с ног до головы, страдает от болезни Крона, сидит на антидепрессантах, много курит, живет с мамой, а его отец (пожарный!) погиб 11 сентября 2001 года. В шестнадцать Пит начал заниматься стендапом, был героем реалити-шоу на MTV, появлялся в вечернем эфире с короткими номерами. Эми Шумер порекомендовала Апатоу начинающего комика во время кастинга «Девушки без комплексов» (в итоге Дэвидсон получил крошечную роль в фильме), там же его приметил Билл Хейдер, бывший участник Saturday Night Live, главной кузницы американских талантов в области комедии. После этого парня взяли в основной состав SNL, а неудачный роман с поп-певицей Арианой Гранде превратил его в героя таблоидов.

Свою карьеру Дэвидсон построил на самоиронии: он шутит про свою аддикцию, суицидальные мысли, бывшую, приглашает в SNL родную маму, вспоминает отца и травму, связанную с его смертью. В общем, все в духе современного стендапа, где разница между лирическим героем и автором-исполнителем практически отсутствует. Сейчас Дэвидсон на пике своей популярности (в этом году его стендап-спешел вышел на Netflix), но привычкам так и не изменил — до сих пор живет в подвале материнского дома.

А где тут смеяться?

Пит Дэвидсон

Полуавтобиографический «Король Стейтен-Айленда» (сценарий написал сам Дэвидсон в соавторстве с Апатоу и своим другом из SNL Дэйвом Сайрусом) может отпугнуть солидным хронометражем (почти два с половиной часа!) и довольно слабой концентрацией шуток. Нет, конечно, здесь есть предсказуемый генитальный юмор, отсылки к поп-культуре (герои обсуждают антиутопический боевик «Судная ночь. Начало», снимавшийся на Стейтен-Айленде) и даже навязчивое сравнение Дональда Трампа с маньяками и насильниками (дескать, он, как Тед Банди или Билл Косби, ходил в элитный колледж!). Но все-таки основная сюжетная линия «Короля» — преодоление инфантильным парнем своих травм и комплексов, современный американский роман взросления. Поэтому фанаты «Сорокалетнего девственника» и «Немножко беременна» могут остаться разочарованными отсутствием пулеметных гэгов. Хотя ничего нетипичного для Апатоу в этом фильме нет — например, его же «Любовь по-взрослому» не столько смешит, сколько пугает реалиями кризиса среднего возраста.

Больше всего «Король Стейтен-Айленда» похож на недооцененную черную комедию Апатоу «Приколисты». Их роднит не только грустный тон, но и исповедальные мотивы: тогда Апатоу сам завуалированно рассказывал о своем сотрудничестве с комиком Гарри Шендлингом в 1990-е, сейчас он дает слово своему молодому протеже и снимает историю жизни нового поколения комиков-миллениалов. Поэтому тут почти нет секса (знаменитое сниженное либидо миллениалов), неполиткорректные остроты уступают место саморефлексии, а саундтреком служит заводной рэп а-ля Kid Cudi и Lil Wayne. Кстати, в маленьких камео засветились модные приятели самого Дэвидсона (Action Bronson и Machine Gun Kelly, тоже рэперы).

Пит Дэвидсон и Билл Бёрр

Между Дэвидсоном с его героем Скоттом есть и важное различие. В реальности укурок со Стейтен-Айленда спас свою жизнь благодаря комедийной карьере, научившись переплавлять трагедию в комедию. В фильме герой тоже находит себя в творчестве — начинает усиленно тренировать навыки тату-мастера. Трансформация начинается после того, как Скотт временно поселяется с маминым новым ухажером на пожарной станции. Сценарий Дэвидсона — это и дань уважения американскому рабочему классу, настоящим супергероям вроде его отца и матери, которая работает медсестрой. Ведь не зря на роль мудрого пожарного, который мирит Скотта с бойфрендом его мамы, пригласили Стива Бушеми, который сам работал в пожарной части Нью-Йорка в 1980-е и вернулся к службе на следующий день после теракта 11 сентября, отрабатывая суточные смены на тлеющих руинах WTC.

Вердикт

Новый фильм Апатоу регистрирует важные сдвиги в современной англоязычной комедии, которая становится более депрессивной. Если в нулевые, время кидалтов, были популярны шутки про броманс и случайный секс, то сейчас комедия становится еще одной формой для разговора о главной болезни рубежа десятилетий, и это не синдром рассеянного внимания, а разного рода психологические травмы. Актуальные стендап-комики, чьи выступления становятся хитами Netflix, не боятся обращаться к собственным травмам: открытая лесбиянка Ханна Гэдсби шутит про гомофобию и мизогинию, ставший звездой еще в подростковом возрасте Бо Бернем посвящает свой последний спешел творческому кризису и эмоциональному выгоранию. А британские стендаперы так часто строят свои концептуальные выступления вокруг смерти близких родственников, что этот жанр даже получил название «мертвый папа» (dead dad show).

Мариса Томей и Пит Дэвидсон

Примерно в этом же русле находятся сэдкомы (sad comedy), один из главных сериальных трендов последних лет. Знаковый анимационный сериал Netflix «Конь БоДжек» посвящен депрессии и боязни эмоциональной близости. Фиби Уоллер-Бридж стала международной звездой, выписав в полуавтобиографической «Дряни» собственные комплексы. В таком контексте от комиков-сценаристов и исполнителей требуются в первую очередь искренность и талант рассказчика. Дэвидсона, например, никак нельзя назвать сильным актером, но, играя самого себя, сфальшивить практически невозможно. Поэтому, если вам интересна судьба одного татуированного парня со свалки жизни, «Король Стейтен-Айленда» — ваше кино (в российский кинотеатральный прокат фильм должен выйти 17 сентября). А если нет, ждите до следующей недели.