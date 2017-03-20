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Что смотреть дома: «Артемис Фаул», «Ритм-секция», «Зона дискомфорта»

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Фемальтернатива Джеймсу Бонду, трогательный документальный проект с участием Опры и Спайка Ли и еще новый сериал про казусы карантина — продолжаем следить за новинками российских и зарубежных стриминговых платформ.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Атлантика»

Где смотреть: YouTube (в рамках фестиваля WeAreOne)

Документальная короткометражка, из которой вырос одноименный полный метр Мати Диоп — после него франко-сенегальская актриса и постановщица стала не только первой африканской лауреаткой Канн, но и одним из главных открытий 2010-х. Ингредиенты почти идентичны: социальное беспокойство вперемешку с сомнамбулизмом неприкаянности, мистическая дымка рука об руку с фактурой Сенегала.

«Ритм-секция»

Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi, Okko

Пока Джеймс Бонд не соглашается становиться ни женщиной, ни афробританцем, его боевую географию обживает новая потенциальная франшиза — шпионский боевик с Блейк Лайвли. Борьба с мировой закулисой начинается не в уютном офисе британской разведки, а в стенах борделя, где заросший репортер (Джуд Лоу) рассказывает наркозависимой работницей секс-индустрии Стефани (Лайвли), что ее семью убил не случай, а теракт. Дальше — путешествия по европейским красивостям, дрожащая камера, как у фестивальщиков или Джейсона Борна, а также феминистская оптика — повествования и прицела (постановщица — Рид Морано, снимавшая «Рассказ служанки»).

«Провозвестник»

Где смотреть: MUBI

Ранний фильм Филиппа Гарреля — режиссера из поколения, догонявшего (а в чем-то и обгонявшего) пресловутую французскую новую волну и вдохновлявшегося работами Годара и Уорхола. Притчевое роуд-муви о семье, бегущей от невидимой угрозы, сочетает поэзию визуальных образов и что-то в воздухе — наступающий дух революции, с которой «молодая шпана» обрушится на поколение отцов и «папочкино кино», недобитое ангелами-мстителями из nouvelle vague.

«Я могу уничтожить тебя»

Где смотреть: КиноПоиск HD, «Амедиатека»

Новый сериал сценаристки «Жевательной резинки» Михаэлы Коэл с ней в главной роли рассказывает о влогерше, которая перековывается в писательницу. Незадолго до дедлайна она решает пропустить стаканчик-другой, а после утреннего забытья начинает подозревать, что ее одурманили и изнасиловали. «Я могу уничтожить тебя» вырос из опыта самой Коэн и уже удостоился сравнений и с «Эйфорией» (есть блестки и трагедии), и с «Дрянью» (тяжесть темы не мешает хлестким шуткам). Хотя уместно припомнить и «Рассказ» с Лорой Дерн, посвященный реальному воспоминанию насилия (впрочем, шоу Коэн не про справедливость, а про то, как жить дальше).

Сериал доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«Гениальная вечеринка» (эпизод «Happy Machine»)

Где смотреть: YouTube (в рамках фестиваля WeAreOne)

Трудоголик и фантазер Масааки Юаса, чья плодовитость выделяется на фоне японской тщательности, в 2007 году сделал новеллу для альманаха «Гениальная вечеринка» с пестрым названием «Happy Machine». Сюрреалистичное путешествие младенца в параллельный мир примечательно не столько самим сюжетом, сколько исполнением: детский POV, плывущие линии, совмещение анимации и игровой съемки — настоящая машина счастья для ценителей проектов страннее обычных.

«Письмо»

Где смотреть: Apple TV+

Идеальный тайминг — выпустить сейчас мотивирующий документальный альманах, основанный на письмах людей, которых вдохновило творчество знаменитостей. Спайк Ли и Стиви Уандер, Опра Уинфри и Большая Птица из «Улицы Сезам» читают трогательные послания от людей, чья жизнь переменилась или стала более терпимой. Десять эпизодов, десять героев и героинь массовой культуры, десять писем, которые начинаются с извечного «Dear…» (оригинальное название сериала).

«Добродетели»

Где смотреть: КиноПоиск HD

Режиссер «Это — Англия» Шэйн Медоуз продолжает исследовать узкие британские улочки и бродящие по ним мрачные тени. Помятый жизнью и выпивкой Джозеф (Стивен Грэм из «Большого куша» и «Острых козырьков») отправляется в Ирландию, чтобы найти сестру, с которой они не виделись 30 лет. Повод — отъезд бывшей жены с сыном в Австралию, но возвращение на родину не лечит душевные раны, а пробуждает былые травмы. С ними ему и предстоит разобраться — под пинту и в смятении.

«Зона дискомфорта»

Где смотреть: START

Российские стриминги ударились в производство карантинных скринлайфов, которые по преимуществу обнаруживают, как трудно симулировать одиночество в сети наспех и без съемочной группы. Вдобавок сатира на актуальные тренды — самоизоляцию, кризис, блогерскую популярность — требует более глубокого погружения в культуру, чем скепсис к виртуальной поверхностности и жизни напоказ. Тем не менее историю про Instagram-модель, которой богатый спонсор накрутил подписчиков, а потом лишил средств, придумал и снял не абы кто, а Павел БардинРоссия 88», «Салам Масква»). В главных ролях — Анна Шепелева и Максим Лагашкин (он играет сразу трех персонажей). С таким составом хочется верить, что шоу снимет маску злобы дня и покажет человеческое лицо.

«Артемис Фаул»

Где смотреть: Disney+

Если зрители не идут в кинотеатры, то студия Disney приходит в каждый (почти) дом. Потенциальный онлайн-блокбастер — экранизация фэнтези-цикла Йона Колфера про злодея-вундеркинда, который по семейной традиции наживается на окружающих. Когда Артемис (Фердия Шоу) узнает о существовании волшебных народов, он решает ограбить еще и их — так магия вступает в противоборство с преступным гением. Экранизацией занимается Кеннет Брана, известный по киноадаптациям Шекспира и других британских классиков, а также попыткам сделать не самые удачные проекты Disney («Тор» и «Золушка») более солидными.

«С значит семья», 4-й сезон

Где смотреть: Netflix

Автобиографическим сериалом от стендап-комика сегодня никого не удивишь, но Билл Бёрр зашел на территорию анимации, где в жанре «Счастливы вместе» вспоминает простые американские 1970-е. Заезженный, как закадровый смех, сетап: субурбия, два этажа, семья, упакованная по формуле «мама, папа, старший брат, средний брат, младшая сестра и собака». Панчлайн: взросление, кризисы среднего возраста, меняющийся после хиппующих 1960-х мир, в котором Бёрр ассоциирует себя не с тогдашними подростками, а со зрелым неудачником Фрэнком Мёрфи, после войны в Корее так и не разобравшимся, кто он и зачем.

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Мрачный экшен о 16-летнем шпионе — экранизация культовых книг Энтони Хоровица
В главных ролях:Отто Фаррант, Брэнок О’Коннор
Режиссер:Андреас Прохаска
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