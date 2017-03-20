Что смотреть дома: «Артемис Фаул», «Ритм-секция», «Зона дискомфорта»

Новый сериал сценаристки «Жевательной резинки» Михаэлы Коэл с ней в главной роли рассказывает о влогерше, которая перековывается в писательницу. Незадолго до дедлайна она решает пропустить стаканчик-другой, а после утреннего забытья начинает подозревать, что ее одурманили и изнасиловали. «Я могу уничтожить тебя» вырос из опыта самой Коэн и уже удостоился сравнений и с «Эйфорией» (есть блестки и трагедии), и с «Дрянью» (тяжесть темы не мешает хлестким шуткам). Хотя уместно припомнить и «Рассказ» с Лорой Дерн, посвященный реальному воспоминанию насилия (впрочем, шоу Коэн не про справедливость, а про то, как жить дальше).