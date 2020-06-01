Что смотреть дома: «Дарья», «ЧИКИ», дебют Кубрика

Яркий стендап про Донателло и аутизм, главная научно-фантастическая антология 2010-х и сумасшедшее аниме — рассказываем о новинках российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Дорохэдоро»
Где смотреть: Netflix
Даже месяц без безумного аниме прожит зря: на Netflix вышел первый сезон «Дорохэдоро», основанного на одноименной манге Кю Хаясиды. Люди живут в мире с благозвучным названием Дыра, где им докучают маги из параллельной вселенной, которые приходят поесть гёдза (японские пельмени) и превратить пару бедолаг в животных или насекомых. Кайман, парень с головой крокодила — одна из жертв магического произвола. Вместе с шеф-поварихой Никайдо он ищет обидчика (для проверки ему нужно заглотить голову мага), а могущественный колдун Эн, недовольный смертью соратников, в свою очередь, охотится на назойливого получеловека.
подробнее о сериале
«Черное зеркало», с 3-го по 5-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD, Netflix (с 1-го по 5-й сезон)
Уже классический технофобный альманах Чарли Брукера, который начал пугать зрителей побочными эффектами технологий сначала на BBC, а потом перебрался на Netflix, где получил принципиально другие бюджеты и других (Брайс Даллас Ховард, Майли Сайрус, Энтони Маки) артистов. Удивительный мир VR, твой личный «Стартрек», мир тотальной слежки и секс-файтинги — если не знать меры с девайсами, будет худо, порой старперски предупреждает Брукер.
«Центральный парк»
Где смотреть: Apple TV+
Музыкальный ситком о семье смотрителя легендарного Центрального парка от создателя «Закусочной Боба» Лорена Бушара. Многоголосице и природной красоте одного из крупнейших парков в мире угрожает коварная предпринимательница Битси Бранденхем (ее озвучивает Стэнли Туччи), и семья Тиллерман старается ей помешать, а заодно, быть может, спасти мир. «Центральный парк» напоминает помесь «Бриклберри» с «Ла-Ла Лендом»: немного производственной выдумки, комедия наблюдений и целый ворох поп-культурных фантазий — от пения у фонтана до номеров в супергеройских костюмах.
«Рами», 2-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD, «Амедиатека», Hulu
Вышедшая в прошлом году драмеди «Рами» стендапера Рами Юссефа стала одной из сериальных жемчужин года — редкий (если не первый) сериал, затрагивающий тему ислама в развлекательном поле. Запустить его в свое время не рискнули ни HBO, ни Netflix, обычно кичащиеся смелостью своих проектов. Рами — мусульманин-миллениал, который живет в Нью-Джерси, пытается блюсти традиции и не выпадать из современного ритма жизни, что удается ему с переменным успехом. «Рами» во многом напоминает «Мастера не на все руки» Азиза Ансари, но его интонация более житейская, а стилистика отмахивается от ситкомовских мизансцен дрожащей камерой комедийного реализма.
Смотрите этот сериал на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».
«Дуглас» Ханны Гадсби
Где смотреть: Netflix
Австралийская комикесса Ханна Гадсби ворвалась в нетфликсовскую стендап-секцию с прогремевшим спешелом «Нанетт» и теперь, два года спустя, укрепляет свои позиции. «Дуглас» назван в честь пса Гадсби, и про собак, а точнее, болтливых собачников тут тоже много. Среди других тем: искрометный анализ картин Высокого Возрождения, миниатюры об опыте осознания гомосексуальности в австралийской глубинке и обучения с расстройством аутистического спектра (отдельно заявленная реприза про коробку и пингвина), дюжина колкостей в адрес мужчин, которые любят называть все своими именами, и финальный панч про Луиса С. К. Хороший баланс между смешным, личным и познавательным.
«Приди ко мне»
Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi, Okko, Wink, iTunes
Англоязычный дебют польской постановщицы Малгожаты Шумовски — путешествие не только через океан (место действия — США), но и из фестивального драматического поля на территорию фильмов ужасов. «Приди ко мне» — сокрушительный триллер про патриархальную секту, живописный, сочный (синева сменяется красными пятнами одежды и крови и обратно), основательный. Мужская фигура как универсальная и властная здесь свергается на многих уровнях — от религиозного до бытового, — а путь освобождения выписан как атмосферный дурной морок.
«ЧИКИ»
Где смотреть: more.tv
Амбициозная отечественная драмеди о секс-работницах из южного города, которые с подачи вернувшейся из Москвы подруги (Ирина Горбачева) решают выйти из бизнеса и переустроить свою жизнь. Маняще летний хронотоп, фактурные типажи и выразительный ансамбль (кроме Горбачевой, есть Варвара Шмыкова, Антон Лапенко, Алена Михайлова, Виталий Кищенко и Ирина Носова), слезы, перемежающиеся со смехом, погоня за свободой как вечный двигатель. Отрадно, что команда сериала состоит из довольно молодых авторов, среди которых хочется выделить Антона Коломееца — режиссера скромного «Вашего репетитора» и караксоподобной «Тоня плачет на мосту влюбленных».
Подробнее о сериале
«Последствия»
Где смотреть: Okko
Еще один отечественный сериал с «Во все тяжкие» в анамнезе. Успешный бизнесмен (Александр Самойленко) узнает, что он смертельно болен, а значит, три его дочери вот-вот останутся без опеки (бывшую жену он лишил родительских прав, нынешняя пассия пока не официальная). Подле долины смертной тени бизнесмен понимает, что жену он все-таки любит, и тут уж все становится совсем запутанно. Если бы в авторах не числились сценаристы Мария Сапрыкина («Салам Масква») и Евгений Морозов («Оптимисты»), а в режиссерском кресле — Александр Котт («Обратная сторона Луны», «Брестская крепость»), «Последствия» сошли бы за проект телеканала «Россия», а так интрига сохраняется.
«Страх и вожделение»
Где смотреть: MUBI
Считавшийся утерянным дебют Стэнли Кубрика, основанный на сценарии его одноклассника и снятый на семейные (преимущественно дядины) деньги. Фильм не привел молодого режиссера к мгновенному успеху, но Кубрика — фотографа и немного документалиста — все же заметили. Лапидарная (всего час) картина рассказывает об абстрактной войне, в которой узнаются тени Второй мировой, мифологичность «Сердца тьмы» и мрачная магия шекспировской «Бури», а также описывается тотальная война всех против всех. Вслед за одним из героев «Страх и вожделение» пытается опровергнуть высказывание Джона Донна о том, что человек не подобен острову; в новое время он только остров и есть, причем необитаемый.
«Дарья»
Где смотреть: КиноПоиск HD
Культовый мультсериал золотой эпохи MTV. Циничная отличница Дарья родилась как суровая напарница Бивиса и Баттхеда, а потом заслужила полноценную телевизионную жизнь, в которой высмеивала обывательские благодетели уже не американского ТВ, но райской субурбии. Дарья и ее готичная подруга-художница Джейн — отголосок американского андеграунда в массовой культуре. Они бы наверняка подружились с юными бунтарками из инди-комикса «Призрачный мир» или одноименной экранизации.