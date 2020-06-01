Что смотреть дома: «Дарья», «ЧИКИ», дебют Кубрика

Считавшийся утерянным дебют Стэнли Кубрика, основанный на сценарии его одноклассника и снятый на семейные (преимущественно дядины) деньги. Фильм не привел молодого режиссера к мгновенному успеху, но Кубрика — фотографа и немного документалиста — все же заметили. Лапидарная (всего час) картина рассказывает об абстрактной войне, в которой узнаются тени Второй мировой, мифологичность «Сердца тьмы» и мрачная магия шекспировской «Бури», а также описывается тотальная война всех против всех. Вслед за одним из героев «Страх и вожделение» пытается опровергнуть высказывание Джона Донна о том, что человек не подобен острову; в новое время он только остров и есть, причем необитаемый.