КиноПоиск

Сериал по мотивам драмы «Текст» выйдет на видеосервисе START в августе 2020-го

Обсудить0

«Текст. Реальность» — пятисерийный проект, основанный на одноименной картине Клима Шипенко — увидит свет на видеосервисе START в августе 2020 года. По словам режиссера, он намерен полностью перемонтировать имеющийся материал и добавить в мини-сериал сюжетные линии и сцены, вырезанные из полнометражной версии из-за хронометража.

«Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать, — рассказал Шипенко. — Так, будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского. Их отношения будут нюансированы, зритель получит больше подробностей их связи. В сериале будет применен принцип антикино: мы избавимся от таких приемов, как ярко выраженная музыка, параллельный монтаж; вместо этого займемся документальным погружением зрителя в реальность произведения. Тем, кто уже видел фильм, все равно будет интересно смотреть сериал; даже те сцены, которые удались в фильме, в „Текст. Реальность“ будут сделаны иначе, чтобы зритель имел возможность взглянуть на эту историю с другого ракурса».

Экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского «Текст» рассказывает историю Ильи Горюнова (Александр Петров), отсидевшего семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, он понимает, что к прежней жизни вернуться уже не сможет. Не видя другого выхода, он решает отомстить офицеру ФСКН (Янковский), который отправил его в тюрьму.

Встреча с обидчиком заканчивается летальным исходом, после чего у Ильи оказывается телефон жертвы. Вместе с ним он получает доступ и к жизни молодого человека — фотографиям, перепискам и странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. Так Илья превращается в человека, который семь лет назад сломал ему жизнь.

На прошедшей церемонии вручении премии АПКиТ «Текст» выбрали лучшим полнометражным художественным фильмом. Картина также взяла главную премию «Золотого орла — 2019».

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Съемки сериала «Мандалорец»: Ранние версии Малыша Йоды

Съемки сериала «Мандалорец»: Ранние версии Малыша Йоды

Сегодня, 11:331
Фанаты считают, что новые постеры «Академии „Амбрелла“» намекнули на сюжет второго сезона

Фанаты считают, что новые постеры «Академии „Амбрелла“» намекнули на сюжет второго сезона

Сегодня, 11:222
Сериалы «Шторм» и «Эпидемия» стали триумфаторами премии АПКиТ

Сериалы «Шторм» и «Эпидемия» стали триумфаторами премии АПКиТ

Вчера3
Сериалы июня: «Тьма», «Перри Мэйсон» и «Водоворот»
Сериалы

Сериалы июня: «Тьма», «Перри Мэйсон» и «Водоворот»

Вчера18

Главное сегодня

«Дитя погоды» Макото Синкая: Атмосферное аниме о любви и взрослении

Сегодня0
«Дитя погоды» Макото Синкая: Атмосферное аниме о любви и взрослении
Энциклопедия «Смешариков» для взрослых. От отсылок и теорий до Кроршаха и Психопатыча
КиноПоиск HD

Энциклопедия «Смешариков» для взрослых. От отсылок и теорий до Кроршаха и Психопатыча

Сегодня1
Нуар и вторжение коммунистов: Николас Виндинг Рефн рассказал, какие фильмы смотрит в изоляции

Нуар и вторжение коммунистов: Николас Виндинг Рефн рассказал, какие фильмы смотрит в изоляции

час назад1
Сериалы июня: «Тьма», «Перри Мэйсон» и «Водоворот»
Сериалы

Сериалы июня: «Тьма», «Перри Мэйсон» и «Водоворот»

Вчера18
Дж. К. Симмонс хочет сыграть отца всех актеров по имени Крис

Дж. К. Симмонс хочет сыграть отца всех актеров по имени Крис

час назад0
Концепты «Бэтмена»: Реалистичный бэтмобиль для нового Темного рыцаря

Концепты «Бэтмена»: Реалистичный бэтмобиль для нового Темного рыцаря

3 часа назад8
Сериал по мотивам драмы «Текст» выйдет на видеосервисе START в августе 2020-го

Сериал по мотивам драмы «Текст» выйдет на видеосервисе START в августе 2020-го

Сегодня, 13:382
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт