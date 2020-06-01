Сериал по мотивам драмы «Текст» выйдет на видеосервисе START в августе 2020-го

«Текст. Реальность» — пятисерийный проект, основанный на одноименной картине Клима Шипенко — увидит свет на видеосервисе START в августе 2020 года. По словам режиссера, он намерен полностью перемонтировать имеющийся материал и добавить в мини-сериал сюжетные линии и сцены, вырезанные из полнометражной версии из-за хронометража.

«Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать, — рассказал Шипенко. — Так, будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского. Их отношения будут нюансированы, зритель получит больше подробностей их связи. В сериале будет применен принцип антикино: мы избавимся от таких приемов, как ярко выраженная музыка, параллельный монтаж; вместо этого займемся документальным погружением зрителя в реальность произведения. Тем, кто уже видел фильм, все равно будет интересно смотреть сериал; даже те сцены, которые удались в фильме, в „Текст. Реальность“ будут сделаны иначе, чтобы зритель имел возможность взглянуть на эту историю с другого ракурса».

Экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского «Текст» рассказывает историю Ильи Горюнова (Александр Петров), отсидевшего семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, он понимает, что к прежней жизни вернуться уже не сможет. Не видя другого выхода, он решает отомстить офицеру ФСКН (Янковский), который отправил его в тюрьму.

Встреча с обидчиком заканчивается летальным исходом, после чего у Ильи оказывается телефон жертвы. Вместе с ним он получает доступ и к жизни молодого человека — фотографиям, перепискам и странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. Так Илья превращается в человека, который семь лет назад сломал ему жизнь.

На прошедшей церемонии вручении премии АПКиТ «Текст» выбрали лучшим полнометражным художественным фильмом. Картина также взяла главную премию «Золотого орла — 2019».