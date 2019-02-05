Почему стоит посмотреть «Дорохэдоро», один из лучших аниме-сериалов года

В январе в Японии состоялась премьера аниме-адаптации манги «Дорохэдоро», а 28 мая сериал вышел на Netflix. Это один из лучших аниме-проектов года. И вот почему.

Необычный главный герой

Главного героя 12-серийного «Дорохэдоро» зовут Кайман (род аллигаторов, обитающих в Центральной и Южной Америке), и его цель — найти, того, кто превратил его в огромную рептилию. Как это произошло? Кайману напрочь отшибло память, но тут явно не обошлось без колдовства, которое, к слову, на него больше не действует. Поэтому он расправляется со всеми магами подряд в надежде встретить того самого, сделавшего его чудовищем. Убить ящера, кажется, невозможно. Отрубить голову? Пустяки, скоро отрастет новая. Кроме того, внутри него, кажется, живет еще одно существо. В поисках Кайману помогает его не менее таинственная подруга Никайдо. Небольшой спойлер: она тоже колдун (причем очень могущественный!), но давно не пользуется магией и переключилась на кулинарию. У девушки есть собственный ресторан и фирменное блюдо — гёдза (японские жареные пельмени).

Противостоят героям волшебник-бизнесмен и киллер с напарницей. Но в «Дорохэдоро» нет привычного деления на хороших и плохих, все персонажи совершают ужасные вещи, однако вместе с этим проявляют человечность и вызывают симпатию, несмотря на противостояние между собой.

Интересная вселенная

Действие разворачивается в городе, который называют Дыра. Сюда регулярно вторгаются колдуны из другого мира, чтобы попрактиковаться в магии на обычных людях, неспособных дать отпор. Из-за обилия магических экспериментов в прибежище человечества происходит всякого рода чертовщина (токсичный дождь здесь — обычное дело). Раз в год из могил восстают жертвы колдунов, а жители собираются, чтобы упокоить их души и заодно подзаработать.

Вселенная «Дорохэдоро» состоит из элементов темного фэнтези и научной фантастики. В ней есть постапокалиптический мир, мир магов и загробное измерение — ад. А заправляет им Кровокрас, местный аналог Сатаны. Именно он создал мир магов, в котором стать дьяволом — большой почет.

Концепция волшебства в манге тоже необычна. Его источник — дым, а у магов в теле есть дымовые каналы. Некоторым приходится отрезать пальцы или даже руки, чтобы открыть их. У каждого своя магия: кто-то умеет превращаться в насекомых, другой способен проращивать грибы в телах противников, третий — вылечивать самые тяжелые ранения за считанные секунды. После смерти колдуны отправляются прямиком в ад. Однако их можно воскресить благодаря органу в виде миниатюрного черта, который находится в голове.

Первоисточник

«Дорохэдоро» снят по одноименной манге, которую создала женщина, скрывающаяся под псевдонимом Кю Хаясида. Известно об авторе до сих пор крайне мало. Свою карьеру она начала в конце 1990-х как ассистентка мангаки Цутому Нихэй, работавшего на тот момент над «Бламом!». Также Кю адаптировала игру «Maken X», а затем 18 лет рисовала серию «Дорохэдоро», которая закончилась в конце 2018 года на 23-м томе.

Помимо детализированной вселенной, одна из главных особенностей манги — запредельная жестокость. Любая стычка сопровождается кровавым месивом: переломанные кости, отрубленные конечности, лопающиеся органы, кишки навыворот. Все это сочетается с легким абсурдным юмором (только здесь клонов готовят в духовке из обычных продуктов) и бытовыми диалогами.

Удачная экранизация

За адаптацию «Дорохэдоро» взялась студия MAPPA, известная по сериалу «Юри на льду» и экранизации «Дороро». А режиссерское кресло занял опытный аниматор Юитиро Хаяси, который приложил руку к «Безумному азарту», «Код Гиас: Восставший Лелуш 2» и «Инуясе». В первом сезоне авторы взяли за основу семь томов, причем к адаптации они подошли бережно: сюжет аниме крайне точно следует манге. Правда, от некоторых побочных историй все же пришлось отказаться, чтобы уложиться в 12 эпизодов и не сбавлять накала страстей.

Некоторые изменения также претерпел дизайн персонажей, за который в аниме-сериале отвечал Томохиро Киси. Он сохранил грязный и небрежный стиль рисунка Хаясиды, но сделал героев более характерными. К примеру, Кайман стал более грузным и одутловатым, что визуально делает его не таким агрессивным, под стать его нраву. Оригинальная манга славилась нестандартным взглядом на женских персонажей, которые выделялись внушительными пропорциями — слабым принцессам не место в жестоком мире «Дорохэдоро». В экранизации девушки стали еще мощнее на вид, не растеряв привлекательности и сексуальности.

Также адаптация в полной мере унаследовала кровожадность манги: жуткую бойню и расчлененку демонстрируют зрителям в первые же минуты (в одной из сцен с лица волшебницы вообще заживо сдирают кожу).

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