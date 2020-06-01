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Screenlife-сериал Семена Слепакова об изоляции «Окаянные дни» выйдет 11 июня

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Видеоплатформа PREMIER 11 июня выпустит сериал-антологию «Окаянные дни», сценарий которого написал Семен Слепаков в соавторстве с Максимом Туханиным («Домашний арест»). Десятисерийный проект снят в формате screenlife и рассказывает о жизни людей во время изоляции.

«Окаянные дни» состоят из историй, в которых смешались рассказы об измене, деньгах, отдыхе и чиновниках. В одном эпизоде ученый-энтомолог вместо заслуженного отдыха получает две недели карантина вдали от дома, а в другом жена пытается выяснить, действительно ли муж ей изменяет. Отдельные серии будут посвящены разборкам интернет-оппозиционера с братом-чиновником и попыткам инспектора ДПС заработать на взятках удаленно.

В съемках сериала приняли участие Федор БондарчукАнна МихалковаПавел ДеревянкоАлександр РобакТатьяна ДогилеваТимофей ТрибунцевЮлия ТопольницкаяВладимир ЕпифанцевМария МашковаАлександр Ильин и другие.

Режиссером четырех эпизодов выступил Андрей Болтенко, две серии сняла Ирина Вилкова, а по одной истории сделали Петр Буслов, Максим Пежемский, Роман Волобуев и Владимир Епифанцев.

О разных сериалах, созданных в условиях карантина и изоляции, КиноПоиск рассказывал здесь.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Пресс-служба PREMIER

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