6 причин любить и не забывать «Коня БоДжека»

Формалистские изыски

«Конь БоДжек» по большей части сохраняет структуру традиционного ситкома (пусть и без обязательного катарсиса в финале) и следует тропам жанра, но временами начинает экспериментировать с нарративом, и тогда появляются без шуток великие серии.

БоДжек едет на подводный кинофестиваль, в буквальном смысле опускаясь на дно (да и в метафорическом тоже), так что почти всю серию не звучит ни одного диалога. Серия, в которой действие развивается одновременно в двух таймлайнах: БоДжек приезжает в дом своей матери, а на заднем плане часть экрана занята сюжетом из ее детства. Все эпизоды с наркотрипами. Великий двадцатиминутный монолог БоДжека на похоронах матери, снятый как будто в режиме реального времени (как тебе такое, Сэм Мендес?). Предпоследний эпизод, полностью происходящий в сознании главного героя.

С каждым сезоном изобретательность создателей рождала все более причудливые концепты, но всегда была строго привязана к драме персонажей и не выглядела необязательным приемом (еще раз: как тебе такое, Сэм Мендес?). Ведь, кроме всего прочего, «Конь БоДжек» — это еще и редкий пример сериала, который с каждым сезоном становился только лучше.