От Иисуса до «Стены»: Как устроены культовые рок-оперы

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Шум и яркость

ПодкастОт Иисуса до «Стены»: Как устроены культовые рок-оперы

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Что такое рок-опера и чем она отличается от концептуального альбома? Какие аллюзии на движение хиппи есть в фильме «Иисус Христос — суперзвезда» Нормана Джуисона? Правда ли, что Эндрю Ллойд Уэббер украл у Pink Floyd главную тему для «Призрака оперы»? Почему было так сложно снять кино на основе альбомов группы The Who? И что не так со «Стеной» Алана Паркера?

В специальном выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин вместе со звукорежиссером Алексеем Пономаревым обсуждают четыре культовые рок-оперы — «Иисус Христос — суперзвезда», «Томми», «Квадрофения» и «Стена» — и спорят, насколько полно удалось перенести музыкальные произведения на экран.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст также доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

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