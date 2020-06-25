Энциклопедия сериалов DC. От «Флэша» и «Стрелы» до «Рокового патруля»

Супергеройские сериалы DC приходят на КиноПоиск HD, и в честь этого события мы составили краткий путеводитель, который поможет вам разобраться во всем их многообразии. Используйте этот материал как справочник и начинайте смотреть!
Мультивселенная и различные миры
Фильмы и сериалы DC существуют в мультивселенной — это значит, что действие многих из них происходит в разных мирах, хотя иногда они и соприкасаются. Это может сбить с толку зрителя, который не понимает, почему одних и тех же героев в разных проектах играют разные актеры. Кратко поясним, какие сериалы и фильмы связаны друг с другом, а какие стоят особняком.
Мультивселенная
Концепция мультивселенной — наличия параллельных измерений, отличающихся друг от друга, но имеющих при этом общие черты — появилась в комиксах DC 60 лет назад. Представьте, что есть основное измерение (или Земля, как его принято называть в DC), в котором существуют персонажи вроде Стрелы или Супермена с Бэтменом, и есть другие Земли, в которых история пошла по другому пути. В этих мирах возможно все что угодно. Все супергерои — вампиры? Без проблем. Вселенная, где нацисты победили во Второй мировой? Получите, распишитесь.
Изначально мультивселенная была призвана подружить персонажей комиксов 1940-х и 1960-х годов, чтобы Общество справедливости Америки сражалось бок о бок с Лигой справедливости, а два разных Флэша наконец познакомились друг с другом. Впоследствии мультивселенная стала площадкой, на которой можно рассказывать самые безумные истории, не внося сумятицы в основную, более консервативную вселенную. Ее концепцию DC стала использовать и на экранах, в отличие от конкурентов из Marvel, которые строили в кино единый неделимый мир. Поэтому, к примеру, Флэш из одноименного сериала и Флэш из фильма «Лига справедливости» — разные персонажи с немного похожей биографией.
Мир сериалов CW
Изначально действие сериалов телеканала The CW («Стрела», «Флэш», «Бэтвумен» и «Легенды завтрашнего дня») происходило на одной Земле (она же Земля-1), в то время как герои «Супергёрл» и «Черной молнии» жили в своих мирах (Земля-38 и Земля-TUD5 соответственно). В мире The CW (или же Arrowverse — во вселенной Стрелы, так как «Стрела» была первым сериалом в линейке) существуют металюди, обладающие суперспособностями. Свои силы они приобрели в результате выброса темной материи из-за взрыва ускорителя частиц в S.T.A.R. Labs в городе Централ-Сити. На Земле-1 не существует Супермена, а Бэтмен исчез и считается городской легендой.
После событий кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях» ряд альтернативных вселенных был объединен в один мир (Земля-Прайм), в котором теперь существуют и Флэш, и Супергёрл, и Черная Молния, и герои из команды Стрелы, и другие персонажи. С 2019 года супергерои CW живут в одном мире и не знают, что параллельные вселенные до сих пор существуют (с их точки зрения, они разрушены).
Мир «Супергёрл»
До «Кризиса на Бесконечных Землях» Супергёрл жила в своей собственной вселенной, на Земле-38. В ее мире нет таких героев, как Зеленая Стрела и Флэш, но зато есть Супермен и огромное количество инопланетян. Люди давно знают о существовании других цивилизаций, но сами в космос не летают. Металюди и суперзлодеи на Земле-38 встречаются (например, Лекс Лютор), но Супергёрл и ее союзники в основном имеют дело с инопланетными агрессорами.
Миры «Рокового патруля» и «Титанов»
Впервые Роковой патруль, команда изгоев со сверхспособностями, появился в четвертой серии «Титанов». Но между шоу наметились сюжетные нестыковки, и разгадка оказалась проста: команды существуют в разных вселенных, что выяснилось во время «Кризиса на Бесконечных Землях». Титаны — отряд молодых героев под управлением Робина с Земли-9 — встретили свою версию Патруля, а действие сериала «Роковой патруль» разворачивается на Земле-21.
Миры «Готэма» и «Пенниуорта»
Вселенная сериала «Готэм» на старте отличалась от других телепроектов DC своей приземленностью. В начале сериала мы видели мрачный Готэм-Сити и юного Брюса Уэйна, который только-только лишился родителей и начал путь к становлению Бэтменом. С преступностью в основном боролась полиция с молодым детективом Джеймсом Гордоном. Постепенно сериал отступал от реалистичного тона: больше металюдей, более дикие и безумные злодеи. Еще меньше фантастического в мире шпионского сериала «Пенниуорт», посвященного молодости Альфреда, дворецкого Брюса Уэйна, и он никак не связан ни с «Готэмом», ни с другими сериалами DC.
Мир «Тайн Смолвиля»
Во вселенной сериала «Тайны Смолвиля» (она же Земля-167) металюди защищают планету от разных угроз, в том числе инопланетного происхождения. Главный герой сериала — юный Кларк Кент, который на протяжении десяти сезонов проходит путь от начинающего супергероя до Супермена (хотя шоураннеры изо всех сил избегали упоминаний этого имени и знаменитого костюма). Помимо Человека из стали, в сериале появляются и другие герои: Аквамен, Зеленая Стрела, Марсианский Охотник, Черная Канарейка, Старгёрл.
Мир киновселенной
Изначально расширенная киновселенная DC строилась вокруг фильмов «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена», «Отряд самоубийц» и «Лига справедливости». После неудовлетворительных сборов и негативной реакции прессы и фанатов студия начала позиционировать приключения Аквамена, Харли Квинн, Шазама и Чудо-женщины как отдельные истории. Хотя формально они происходят в том же мире. Из фильмов фактически исчез общий сюжет, и герои в лучшем случае упоминают друг друга или ссылаются на события прошлых фильмов в диалогах.
Фильмы вне вселенных
Не все фильмы по комиксам DC, выходящие сейчас, относятся к расширенной киновселенной. Среди них — и нашумевший «Джокер» Тодда Филлипса, и грядущий «Бэтмен» Мэтта Ривза. Не входят в единую киновселенную и старые фильмы вроде «Суперменов» Ричарда Доннера и Брайана Сингера, тетралогия «Бэтмена» 1990-х, трилогия Нолана, «Зеленый фонарь» и «Женщина-кошка».
Мир анимационной вселенной
Анимационная вселенная DC сформировалась в середине 90-х годов на основе мультсериалов «Бэтмен», «Супермен», «Бэтмен будушего», и «Лига Справедливости», которая объединила величайших героев Земли задолго до Зака Снайдера. Мультсериалы тесно связаны друг с другом: Бэтмен и Супермен регулярно ходили друг к другу в гости, у разных шоу была одна авторская команда, те же актеры озвучки и общая стилистика.
Кризис на Бесконечных Землях
В 1985 году издательство DC сочло, что мультивселенная в его комиксах приносит больше проблем, чем пользы, и путает читателей. Так стартовал один из первых масштабных комикс-кроссоверов в истории — «Кризис на Бесконечных Землях». Он перезагрузил персонажей и сюжеты, а также уничтожил многочисленные альтернативные Земли. Впрочем, впоследствии DC вернулось к идее мультивселенной.
В 2019 году этот сюжет стал основой для самого масштабного телевизионного кроссовера в истории супергеройских сериалов. «Кризис» рассказывает о противостоянии двух могущественных инопланетных существ — Анти-Монитора и Монитора. Анти-Монитор стремится уничтожить мультивселенную, Монитор же собирает команду лучших супергероев из разных миров, чтобы остановить его. В кроссовере появляются почти все миры DC, представленные через камео актеров из старых фильмов и сериалов компании. В финале им удается победить Анти-Монитора и перезагрузить вселенную ценой жизни нескольких боевых товарищей. По итогам все основные супергерои CW наконец-то стали существовать в одной общей вселенной.
Ключевые герои
Полный перечень всех действующих или некогда активных героев из сериалов DC занял бы отдельный путеводитель, поэтому познакомим лишь с самыми значимыми персонажами сериалов канала CW и главных шоу DC Streaming.
Стрела
Настоящее имя
Оливер Куинн
Локация
Старлинг-Сити
Умения
стрельба из лука, невероятная выносливость, единоборства
Миллиардер и плейбой. После кораблекрушения попал на остров-тюрьму, где провел несколько лет. Вернувшись домой, решил очистить родной Старлинг-Сити от преступности и коррупции. Вооружился луком и выбрал прозвище Стрела. Постепенно Оливер взрослел как герой, собрал команду помощников. С ними несколько раз спас город от тайных обществ, армий наемников и остановил волну преступности.
Соратники
- Фелисити Смоук — гениальный хакер, руководит миссиями Стрелы из штаба;
- Джон Диггл — охранник Оливера, боевой товарищ;
- Рой Харпер — уличный воришка, которого Оливер обучает стрельбе из лука;
- Лорел Лэнс — бывшая девушка Стрелы;
- Кертис Холт, он же Мистер Террифик — изобретатель гаджетов и атлет;
- Рене Рамирес, он же Дикий Пес — бывший преступник, ныне защитник Старлинг-Сити.
A.R.G.U.S.
Специальное подразделение правительства США, чья задача — контроль деятельности металюдей. Они следят за любыми аномальными явлениями и вмешиваются при необходимости (в том числе используя металюдей в своих интересах, например, организуя собственный Отряд самоубийц). A.R.G.U.S. открыто не выступает против супергероев, но часто их интересы расходятся. Самый известный руководитель организации — Аманда Уоллер, которая умудрилась сделать своим оперативником даже Оливера Куинна.
Флэш
Настоящее имя
Барри Аллен
Локация
Централ-Сити
Умения
суперскорость, перемещение во времени, метание молний
С детства мечтал стать криминалистом, чтобы помочь оправдать отца, которого обвинили в убийстве матери Барри много лет назад. Имеет обостренное чувство справедливости. Получил суперспособности, когда в Централ-Сити во время грозы взорвался экспериментальный ускоритель частиц. В Барри ударила молния, он девять месяцев находился в коме, а очнувшись, стал самым быстрым человеком на Земле. В результате взрыва появились и другие металюди, зачастую настроенные враждебно, и Барри, взявший псевдоним Флэш, защищает от них родной город.
Соратники
- Капитан полиции Джо Уэст;
- Айрис Уэст, возлюбленная;
- Вайб — гениальный инженер;
- Убийца Мороз — бывшая злодейка с раздвоением личности;
- Кид Флэш — сводный брат, получивший аналогичные способности;
- Харрисон Уэллс, ученый, и его двойники из параллельных вселенных.
Супергёрл
Настоящее имя
Кара Зор-Эл / Кара Дэнверс
Локация
Нэшнл-Сити
Умения
суперсила, неуязвимость, рентгеновское зрение
В детстве была отправлена с гибнущей планеты Криптон на Землю, чтобы защищать младшего кузена Кал-Эла (Супермена). Капсула сбилась с курса, и девочка на 24 года застряла в Фантомной зоне с застывшим временем. Когда Кара все-таки прибыла на Землю, выяснилось, что Кал-Эл вырос и стал взрослым супергероем. Кару же усыновили и вырастили земляне, которые дали ей свою фамилию — Дэнверс. Всю жизнь скрывала свои способности, но вышла из тени, после того как спасла падающий самолет. С тех пор защищает Нэшнл-Сити от различных угроз.
Соратники
- Дж'онн Дж'онзз, он же Марсианский Охотник — инопланетный супергерой и глава Департамента экстраординарных операций;
- Алекс Дэнверс — сводная сестра, агент Департамента экстраординарных операций;
- Джеймс Олсен — репортер, близкий друг Супермена;
- Лена Лютор — сестра злодея Лекса Лютора;
- Мон-Эл — пришелец с планеты Даксам, обладающий такими же способностями, как Супергёрл.
Департамент экстраординарных операций
Секретная правительственная организация, созданная после прибытия Супермена на Землю. Ее цель — мониторить появление инопланетных существ и следить за их перемещениями. Департамент был хорошо оснащен для борьбы с Суперменом и Супергёрл, но со временем признал необходимость сотрудничества с криптонцами, чтобы переловить беглых преступников из других галактик.
Бэтвумен
Настоящее имя
Кейт Кейн
Локация
Готэм
Умения
военная подготовка, единоборства, бэт-гаджеты
Двоюродная сестра Брюса Уэйна (Бэтмена). Вернулась в Готэм спустя три года после его исчезновения. Служила в армии США. Обнаружила тайное логово кузена и решила стать новым Темным рыцарем, чтобы противостоять родной сестре Алисе — психопатке, которая вдохновляется произведениями Льюиса Кэрролла. Кейт обладает как гаджетами Бэтмена, так и приспособлениями, изготовленными специально для нее.
Соратники
- Люк Фокс — инженер, хакер;
- Джулия Пенниуорт — дочь дворецкого Альфреда Пенниуорта и профессиональная шпионка;
- Мэри Хэмилтон — сводная сестра Кейт и медик бэт-семьи;
- София Мур — бывшая девушка Кейт.
Черная молния
Настоящее имя
Джефферсон Пирс
Локация
Фрилэнд
Умения
поглощение электричества, повышенная скорость регенерации
Директор школы, гражданский активист, член афроамериканской общины. Девять лет назад отказался от супергеройского костюма, чтобы не разрушать семью, однако, когда преступная организация, держащая Фрилэнд в страхе, начинает угрожать его дочерям, Пирс решает вернуться в строй.
Соратники:
- Питер Гамби — бывший член секретной правительственной организации, ответственной за создание металюдей, создатель костюма Черной Молнии;
- Анисса и Дженнифер Пирс — дочери Джефферсона, также обладают суперспособностями;
- Линн Стюарт — нейробиолог, бывшая жена Пирса;
- Барон — юноша, способный «общаться» с машинами и гаджетами;
- Грейс Чо, оборотень;
- Брэндон Маршалл — студент, обладает способностью управлять камнями и почвой.
Легенды
Кто: Белая Канарейка, Огненный Шторм, Атом, Капитан Холод и другие
Команда второстепенных супергероев и суперзлодеев. Их миссия — охранять таймлайн от бессмертных тиранов и путешественников во времени. Также они охотятся на беглых магических существ и возвращают в Ад диктаторов и серийных убийц. Состав команды часто меняется. В разное время в нее входили соратники Стрелы — Белая Канарейка и Атом, враг Флэша — Капитан Холод — и даже британский маг Джон Константин. Команда перемещается во времени и пространстве с помощью корабля «Вейврайдер». Легенды не раз спасали всю Вселенную, но при этом оставались разгильдяями. Нарушают все существующие конвенции, связанные с путешествиями во времени, и активно общаются с историческими личностями или с самими собой из прошлого, чем провоцируют хроноаномалии и парадоксы.
Роковой патруль
Кто: Шеф, Эластичная девушка, Роботмен, Негативный человек, Безумная Джейн
Дисфункциональная команда супергероев. Найлз Колдер, он же Шеф, собрал вокруг себя нескольких потрепанных жизнью людей. В команду входят Эластичная девушка (способна трансформировать свое тело), Роботмен (мозг человека в теле робота), Негативный человек (изуродованный летчик, в чьем теле живет энергетическая сущность), Безумная Джейн (девушка с 64 личностями, у каждой из которых свои суперспособности), а также Киборг (в этом сериале он еще не вступил в Лигу справедливости, хотя очень надеется на это). Суперспособности у этих героев сопряжены с травмами — как физическими, так и психологическими.
Титаны
Кто: Робин, Рейвен, Старфайр, Бистбой и другие
Отряд юных супергероев, который собрал бывший помощник Бэтмена, Дик Грейсон (Робин). Он уехал из Готэма, чтобы выйти из тени своего наставника. Помимо него в команду входят Рейчел Рот (Рейвен, дочь демона), Кори Андерс (Старфайр, принцесса с далекой планеты, страдающая потерей памяти) и Гарфилд Логан (оборотень Бистбой). Титанам регулярно приходится воевать не только с жуткими врагами, но и с тараканами в своих головах.
Главные злодеи
Супергерои быстро остались бы без работы, если бы на улицах пришлось бороться с обычными грабителями. Увы, им противостоят и гениальные преступники, и обладатели не менее мощных сверхспособностей.
Реверс-Флэш
Настоящее имя
Эобард Тоун
Умения
невероятная скорость, знания о будущем
Локация
Централ-Сити
Противники
Флэш
Спидстер из будущего. Ненавидит Флэша и желает сначала присвоить себе его скорость, а затем уничтожить. Реверс не по своей воле застрял в Централ-Сити начала XXI века и хочет вернуться в свое время, но для этого ему нужно получить энергию Флэша. Реверс — более опытный и жестокий спидстер, использующий свою скорость для убийства людей. Поскольку он еще и путешественник во времени и мастер маскировки, его биография невероятно запутана.
Ра'с аль Гул
Умения
вечная жизнь, рукопашный бой
Локация
тайный город Нанда Парбат
Противники
Стрела
Таинственный глава Лиги убийц, чье имя переводится как «голова демона». Опытный манипулятор. Его цель — установление мира и порядка на планете, но методы жестоки. У него нет суперспособностей. Стал бессмертным благодаря Яме Лазаря, спрятанной в укромном уголке планеты. Грязную работу поручает Лиге убийц — личной армии, которая фанатично предана аль Гулу. Они убирают ненужных ему политиков и бизнесменов.
Дэмиен Дарк
Настоящее имя
Кеннет Бендер
Умения
суперсила, вечная жизнь
Локация
Старлинг Сити
Противники
Стрела, Легенды
Состоял в Лиге убийц и был другом Ра’с аль Гула. Из-за разногласий их пути разошлись. Дэмиен создал свою организацию H.I.V.E., а заодно украл у бывшего друга немного воды из Ямы Лазаря. Много лет готовился устроить на Земле ядерный апокалипсис и в 2011 году приблизился к своей цели, получив магические силы. Дарк разными способами неоднократно обманывал смерть и также участвовал в запутанных путешествиях во времени вместе с Реверс-Флэшем.
Лекс Лютор
Локация
Нэшнл-Сити
Противники
Супергёрл, Супермен
Успешный бизнесмен и гениальный изобретатель. Посвятил свою жизнь борьбе с Суперменом и его соратниками. Считает, что инопланетные полубоги тайно стремятся поработить Землю и мешают людям достичь подлинного величия. Пытался лишить Супермена способностей, за что отправился в тюрьму. После освобождения переключился на противостояние с Супергёрл. Хотя у Лекса нет никаких суперсил, держать Суперкузенов в напряжении он может благодаря обширным запасам смертельного для них минерала — криптонита.
Тобиас Уэйл
Умения
замедленное старение
Локация
Фрилэнд
Противники
Черная Молния
Стал сильнее обычного человека благодаря секретной сыворотке. Практически не стареет. Несмотря на то, что родился в середине 1940-х годов, до сих пор выглядит как тридцатилетний мужчина в отличной физической форме. Многие десятилетия занимается преступной деятельностью. Один из самых жестоких и непреклонных криминальных боссов во вселенной DC, которого заботят лишь власть и могущество.
Мистер Никто
Настоящее имя
Эрик Морден
Умения
способность путешествовать во времени, замедленное старение
Локация
собственное измерение
Противники
Роковой Патруль
Состоял в Братстве зла, организации суперзлодеев. В 1948 году принял участие в эксперименте бывшего нацистского ученого и стал Мистером Никто: его тело частично исчезло из реальности, а сам он получил власть над собственным измерением, способность перемещаться во времени и менять реальность под себя.
Детстроук
Настоящее имя
Слэйд Джозеф Уилсон
Умения
рукопашный бой
Локация
постоянно меняется
Противники
Стрела, Титаны
Бывший военный, ныне профессиональный наемник. Не чурается самой грязной работы. Аналитик, может просчитать операцию на много шагов вперед. В сериалах DC можно видеть сразу двух Детстроуков — в «Стреле» и в «Титанах». Слэйд с Земли-1 поначалу помогал тренироваться Оливеру Куинну, но затем стал его заклятым врагом. Детстроук из «Титанов» проходил службу в американском отряде «Дельта» и был улучшен с помощью биотехнологий. Твердо намерен уничтожить молодую команду.
Магия, инопланетяне и другие феномены
В этом разделе мы расскажем о явлениях, которые помогут лучше понять устройство вселенной.
Металюди
Металюди — термин, которым обозначают тех, кто приобрел суперсилы из-за выброса темной материи в момент взрыва ускорителя частиц в Старлинг-Сити. Эти частицы изменили генетическую структуру нескольких тысяч человек. Часто характер приобретенных суперсил связан с тем, с чем человек взаимодействовал в момент выброса темной материи.
Большую часть металюдей, склонных к преступности, встречают Флэш и его соратники, хотя на пути команды Стрелы они тоже попадаются. При этом металюдьми не считаются те, кто получил свои способности благодаря магии (хотя встречаются металюди, владеющие магией).
Магия
Особняком в мультивселенной DC стоят герои, владеющие магией. Волшебство имеет иную природу, чем силы металюдей: оно позволяет искривлять пространство и время, манипулировать реальностью и нарушать законы природы. Далеко не всегда обычные супергерои способны справиться с колдунами и волшебниками. В числе самых сильных волшебников — британский маг Джон Константин, враждующий с демонами ада и присоединившийся к команде Легенд, злой колдун Дэмиен Дарк, его дочь Нора и бессмертный тиран Вандал Сэвидж.
Сила Скорости
Малоизученная энергетическая сущность. Находится между измерениями и является единым источником скорости всех спидстеров. Тренировки и постижение Силы позволяют спидстерам не только бегать с невероятной скоростью, но и нарушать другие законы физики: вибрируя, проходить сквозь стены; находиться в двух местах одновременно, путешествовать во времени. Сила скорости обладает подобием разума и способна вступать в прямой контакт со спидстерами, принимая облик их близких людей. Сила сама по себе является неким подобием измерения: она может забрать спидстера внутрь себя и заточить его в чем-то вроде чистилища; также в ней живут Духи Времени, которые карают всех, кто нарушает законы Силы.
Путешествия во времени
Главным путешественником во времени во вселенной DC можно назвать Флэша: он несколько раз пользовался Силой скорости, для того чтобы перенестись в прошлое или в будущее, пробив пространство и время. Это крайне опасное дело, и оно очень легко может привести к непоправимым последствиям, что наглядно продемонстрировал инцидент «Флэшпоинт». Попытавшись спасти свою мать от гибели в прошлом, Барри Аллен изменил настоящее — это привело к катастрофическим повреждениям таймлайна. Флэш был вынужден восстановить ход истории.
Просто так перемещаться во времени нельзя. Повелители Времени, защищающие таймлайн, обладают способностью видеть истинную временную линию, любые отклонения от которой строго-настрого запрещены.
Неофициальные защитники таймлайна — команда Легенды, о которой мы рассказали вот тут.
Инопланетяне
В мультивселенной DC существует множество различных инопланетных рас, так или иначе попадающих на Землю; чаще всего они встречаются в сериале «Супергёрл». Сама Супергёрл, как и ее кузен Супермен, является беженкой с планеты Криптон. Один из важнейших соратников Супергёрл, Дж'онн Дж'онзз — последний выживший марсианин. Увы, не все инопланетяне добры к землянам. Например, в рамках кроссовера «Вторжение!» супергероям пришлось столкнуться с жуткими доминаторами — высокотехнологичной расой, которая опасается непредсказуемых металюдей с Земли.
Авторы: Иван Чернявский, Игорь Кислицын, Денис Варков, Сергей Сергиенко