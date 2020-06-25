Энциклопедия сериалов DC. От «Флэша» и «Стрелы» до «Рокового патруля»

Мультивселенная

Концепция мультивселенной — наличия параллельных измерений, отличающихся друг от друга, но имеющих при этом общие черты — появилась в комиксах DC 60 лет назад. Представьте, что есть основное измерение (или Земля, как его принято называть в DC), в котором существуют персонажи вроде Стрелы или Супермена с Бэтменом, и есть другие Земли, в которых история пошла по другому пути. В этих мирах возможно все что угодно. Все супергерои — вампиры? Без проблем. Вселенная, где нацисты победили во Второй мировой? Получите, распишитесь.

Изначально мультивселенная была призвана подружить персонажей комиксов 1940-х и 1960-х годов, чтобы Общество справедливости Америки сражалось бок о бок с Лигой справедливости, а два разных Флэша наконец познакомились друг с другом. Впоследствии мультивселенная стала площадкой, на которой можно рассказывать самые безумные истории, не внося сумятицы в основную, более консервативную вселенную. Ее концепцию DC стала использовать и на экранах, в отличие от конкурентов из Marvel, которые строили в кино единый неделимый мир. Поэтому, к примеру, Флэш из одноименного сериала и Флэш из фильма «Лига справедливости» — разные персонажи с немного похожей биографией.