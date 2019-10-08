Кто виноват в бедах Готэма? Возможно, сам Бэтмен! Рассказываем об этой и еще 9 отличных историях о Темном рыцаре

В этом году День Бэтмена отмечают 19 сентября. В честь праздника рассказываем о лучших комиксах о Темном рыцаре.

День Бэтмена — ежегодный праздник для фанатов комиксов. В США к нему выпускают специальные издания о Темном рыцаре, а также лимитированный мерч — постеры, значки и фигурки. В последние несколько лет День Бэтмена также проходит и в России при поддержке издательства «Азбука» (именно оно публикует на русском языке практически все комиксы DC). В этом году «Азбука» представляет новые издания, среди которых истории не только про Бэтмена, но и про Джокера.

Мы попросили редактора «2x2» Дениса Варкова рассказать о десяти популярных комиксах, которые показывают, каким разным бывает Бэтмен (и его противники).

«Бэтмен: Долгий Хеллоуин» («Batman: The Long Halloween»)

Те, кто далек от мира комиксов, могут знать Джефа Лоуба по сериалам «Тайны Смолвиля», «Остаться в живых» и «Герои», где он выступал сценаристом и продюсером. Но талант Лоуба как сценариста раскрылся не на ТВ, а в комиксах. Одна из его знаковых работ — «Бэтмен: Долгий Хеллоуин», детектив с запутанным сюжетом, который аккуратно вписался во вселенную DC.

В «Долгом Хеллоуине» Лоуб исследует дедуктивные способности не только Темного рыцаря, но и его врагов, в особенности Харви Дента — Двуликого. Главной угрозой Готэма здесь становится загадочный маньяк, убивающий лишь по праздникам. Найти его пытаются все: и Бэтмен, и полиция во главе с комиссаром Джеймсом Гордоном, и суперзлодеи, и мафиози (их маньяк убивает с особенным удовольствием). Но оказывается, что это очень сложно.

Кстати, Кристофер Нолан вдохновлялся этим комиксом при работе над своей трилогией.

«JLA: Tower of Babel»

Марк Уэйд, известный по многочисленным комиксам о Капитане Америка и Сорвиголове, создал один из лучших сюжетов о Бэтмене. В 43—46-м выпусках серии JLA он показал Темного рыцаря параноиком, неспособным доверять соратникам.

Как известно, у Бэтмена есть план на любой сценарий. Даже на такой, когда его коллеги-супергерои становятся злодеями. И для каждого из них есть чемоданчик с нейтрализующим средством. Но что будет, если доступ к этому оружию получит кто-то другой? В сюжете «JLA: Tower of Babel» практически бессмертный глава тайной организации «Лига убийц» Ра’с аль Гул похищает оружие Бэтмена, чтобы нейтрализовать Лигу справедливости.

Эта история отлично показывает трудный характер Бэтмена, с которым годами мирились члены Лиги справедливости. Вопрос «Достоин ли Темный рыцарь быть членом команды?» поднимался во многих комиксах, но Марк Уэйд лучше всех показал, почему Брюс Уэйн — самый сложный супергерой в Лиге справедливости. Ведь именно он способен пересечь ту границу, которая делит для героев мир на светлое и черное. Темному рыцарю хватает сил принимать сложные решения, идущие вразрез не только с мнением команды, а вообще с кодексом супергероев. И в этом его сила и одновременно проклятие, и именно поэтому Лига ему не доверяет.

«Batman and Son»

Одна из заслуг писателя Гранта Моррисона («Роковой патруль», «All-Star Superman») в том, что во вселенной DC появился Дэмиен, сын Брюса Уэйна и Талии аль Гул, дочери злодея Ра’са аль Гула. Дэмиен своенравный, упертый, неотступный, прямо как его отец. Вот только если Брюс использует свои качества в борьбе с преступностью, то Дэмиен воспитан беспощадной Лигой убийц, которой руководит его дед.

Встречу Брюса и Дэмиена устроила Талия. Таким образом, она хотела отвлечь Брюса от Лиги убийц, которая собралась провернуть в Готэме очередное дело. Появление Дэмиена привело к конфликту в бэтсемье, мальчик не сразу стал новым Робином. Моррисон детально показывает напряженные отношения отца и сына, их развитие и попытки Брюса понять Дэмиена и принять его. В итоге мальчик становится пятым Робином, и это идет на пользу не только ему, но и его отцу, который тоже многому учится у сына.

«Batman and Son» стал важной вехой не только в комиксах Гранта Моррисона о Бэтмене, но и в целом во вселенной DC. После него Дэмиена стали внедрять в другие сюжеты, и сегодня трудно представить новый комикс о Темном рыцаре, где нет его сына. Иногда даже показывают будущее, где именно Дэмиен получил плащ отца и его титул (например, в комиксе «Заражение» — «DCeased»). Уэйна убивает вирус, и его сын становится Темным рыцарем.

«Batman: Knightfall»

Первая часть трилогии о падении Бэтмена — «Knightfall», «Knightquest», «KnightsEnd». В 1990-х в супергеройских комиксах была мода на брутальные сражения, и из-за этого главным антагонистом Темного рыцаря стал Бэйн, умелый стратег и подготовленный боец. В этой истории он сломал Брюсу Уэйну позвоночник (эту линию частично адаптировал Кристофер Нолан в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды»).

Бэйн считал Бэтмена сильнейшим и влиятельнейшим лицом в Готэме (отчасти это правда, Темного рыцаря боится вся организованная преступность), вершиной социальной цепочки города. Их противостояние становится настоящим испытанием для Темного рыцаря, который решает бороться в одиночку. Но из-за этого Бэтмен теряет контроль над Готэмом. В итоге он все же собирает остатки сил, возвращается и сражается с Бэйном.

«Бэтмен: Возвращение Темного рыцаря» («Batman: The Dark Knight Returns»)

Фрэнк Миллер, автор легендарных «300» и «Города грехов», написал немало комиксов о супергероях. Один из них — «Возвращение Темного рыцаря», история постаревшего Брюса Уэйна, который был вынужден снять плащ Бэтмена. Но справедливости в Готэме нет, и старик снова надевает костюм, чтобы бросить вызов банде мутантов, терроризирующих город, и правительству США, запретившему всех супергероев, кроме Супермена (он служит государству).

Возвращение Бэтмена становится катализатором многочисленных событий: Джокер просыпается после многолетней комы, обычная девушка Кэрри Келли решает стать новым Робином, а правительство обращает внимание на Готэм, и вместе с ним туда приходит Супермен.

«Возвращение Темного рыцаря» многие помнят по напряженному поединку Бэтмена и Супермена (он лег в основу фильма-кроссовера Зака Снайдера). Темный рыцарь тут не желает мириться с беззаконием в родном городе и мире, а Человек из стали слепо верит в закон и правила. Его непоколебимая вера в правое дело и ставит крест на давней дружбе двух бывших супергероев.

По комиксу также есть анимационный фильм в двух частях.

«Batman: Gotham by Gaslight»

В комиксах DC есть целый цикл историй о параллельных мирах, где знакомые читателям события показаны иначе, — «DC Elseworlds». Одна из самых любопытных историй в этом цикле — «Batman: Gotham by Gaslight», где временем действия становится Викторианская эпоха.

Темный рыцарь защищает Лондон и бросает вызов серийному убийце Джеку-потрошителю. Но люди решают, что сам Бэтмен и ответственен за смерти девушек. Поэтому охота на маньяка становится для Брюса Уэйна личным делом — так он пытается обелить свое имя.

«Batman: Gotham by Gaslight» нарисовал Майк Миньола, создатель Хеллбоя. Именно за счет узнаваемого графического стиля комикс выделяется среди других Elseworlds-историй. В 2018-м по нему сняли одноименный анимационный фильм, но сюжет был сильно изменен.

«Бэтмен: Убийственная шутка» («Batman: The Killing Joke»)

Создатель «Хранителей» и «V значит Вендетта» Алан Мур написал, пожалуй, самый интересный комикс о главном сопернике Бэтмена — Джокере. В его версии несчастный комик-стендапер понимает, что над его шутками никто не смеется, и прибегает к более радикальным способам заработать денег. Они и приводят к чану с кислотой и превращению в Джокера. Частично комикс «Бэтмен: Убийственная шутка» лег в основу фильма Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.

Бэтмен в комиксе тоже есть, он пытается помешать клоуну навредить комиссару полиции Гордону. Но Джокер уже наведался в гости к приемной дочери того, Барбаре. Из-за нападения она оказывается частично парализована. У комикса есть анимационная адаптация, но она смещает акценты с Джокера на Барбару, чья импульсивность якобы его и спровоцировала.

«Бэтмен. Лечебница Аркхем. Дом скорби на скорбной земле» («Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth»)

В лечебнице Аркхем бунт, и комиссар Гордон просит о помощи Бэтмена. Но странность в том, что пациенты под руководством Джокера требуют лишь визита Темного рыцаря и ничего более. Он соглашается, и вместе с ним читатель погружается в фантасмагорию, написанную Грантом Моррисоном и проиллюстрированную Дэйвом МакКином (автор обложек к «Песочному человеку» Нила Геймана).

Джокер затевает с Бэтменом игру, цель которой — убедить героя, что он тоже сумасшедший и что его место среди пациентов лечебницы Аркхем. Собственно, чтобы показать, насколько это место необычно, Моррисон и МакКин превращают привычные панели комиксов в сюрреалистические картины.

Помимо Джокера, в комиксе появляются другие злодеи: Пугало, Глиноликий, Безумный Шляпник и другие. Моррисон создает подробный психологический портрет каждого. Игра «Batman: Arkham Asylum» частично адаптировала сюжет «Лечебницы», но фантасмагория комикса осталась на его страницах. В игру перенесли лишь противостояние Бэтмена с Джокером и бунт в стенах больницы.

«Бэтмен. Белый рыцарь» («Batman: White Knight»)

В комиксе «Бэтмен: Белый рыцарь» Шон Гордон Мерфи («Американский вампир», «Punk Rock Jesus») придумал Готэм, в котором Бэтмен перешел черту, а Джокер исправился и стал Белым рыцарем.

Излечившийся безумец возвращает себе имя Джек Напьер (как в фильме «Бэтмен», где Джокера сыграл Джек Николсон) и хочет радикально изменить город, искоренив в нем и преступность, и бэтсемью (она, по мнению Напьера, виновата во всех бедах Готэма). Но его все равно судят. Необходимость расплачиваться за свои грехи и призраки прошлого не дают Напьеру провести запланированные реформы и окончательно избавиться от своей суперзлодейской сущности.

Шон Мерфи разделяет на две сущности не только Напьера/Джокера — безумного готэмского клоуна и человека, которым он когда-то был, — но заодно и его подругу Харли Квинн (да, их в этом комиксе две).

«Бэтмен, который смеется» («Batman Who Laughs»)

Истории про Бэтмена давно вышли за пределы обычной супергероики. Так, Скотт Снайдер последние несколько лет выстраивает во вселенной DC линию Темной мультивселенной — измерения, где все страхи живущих в основном мире существ становятся материальными. Главный кошмар, придуманный Снайдером, — Бэтмен, который смеется.

Брюс Уэйн боится стать таким же, как Джокер. В Темной мультивселенной этот страх реализуется: защитник Готэма убил Джокера, но сошел с ума и стал Бэтменом, который смеется. Уэйн собрал отряд других оживших кошмаров и попробовал захватить основной мир DC в сюжете «Dark Nights: Metal».

В «Бэтмене, который смеется» нормальный Бэтмен пытается разгадать, откуда в Готэме появляются трупы Брюсов Уэйнов из других миров, и сталкивается со своим темным отражением. Джокер считает Темного Бэтмена намного большей угрозой, чем обычного Брюса Уэйна, поэтому решает помочь своему врагу. Захватывающий сюжет комикса отлично дополняет рисунок Джока, одного из самых самобытных комикс-художников десятилетия.