Новый «Бэтмен», «Лига справедливости» и видеоигры: Что показали на фестивале DC FanDome

22 и 23 августа состоялся онлайн-фестиваль DC FanDome, на котором представили фильмы, сериалы и видеоигры по комиксам DC. Зрителям показали Роберта Паттинсона в образе Бэтмена, ролик «Лиги справедливости» Зака Снайдера и многое другое. Мы собрали все трейлеры, кадры и другие материалы в одном месте.

«Чудо-женщина: 1984»

Первую презентацию DC FanDome посвятили сиквелу «Чудо-женщины». Режиссер Пэтти Дженкинс и актеры фильма представили второй трейлер. В нем впервые появляется Гепарда — новая злодейка франшизы в исполнении Кристен Уиг. По сюжету в нее превратится Барбара Энн Минерва, специалист по древней истории, которую миллиардер Максвелл Лорд (его играет Педро Паскаль) попросит отыскать древний артефакт. Мотивы бизнесмена просты: он надеется, что находка сделает его более сильным и могущественным.

Вот как будет выглядеть Гепарда в фильме:

Кристен Уиг в роли Гепарды в трейлере фильма «Чудо-женщина: 1984» Кристен Уиг в роли Гепарды в трейлере фильма «Чудо-женщина: 1984»

«Бэтмен»

События «Бэтмена» Мэтта Ривза развернутся в отдельной вселенной и не будут зависеть от DCEU, в которую входит «Лига справедливости». По словам режиссера, его фильм — детективная история, в которой Бэтмен расследует серию убийств, связанных с его семьей. В качестве источников вдохновения Ривз назвал «Китайский Квартал» Романа Полански, «Таксиста» Мартина Скорсезе и «Французского связного» Уильяма Фридкина.

Помимо Бэтмена, которого играет Роберт Паттинсон, в трейлере есть Женщина-кошка (Зои Кравиц), Пингвин (Колин Фарелл), Загадочник (Пол Дано) и комиссар Джеймс Гордон (Джеффри Райт).

Бэтмен Брюс Уэйн Загадочник Женщина-кошка Пингвин

До карантина Ривз успел снять около 30% фильма. Работа над картиной возобновится в сентябре.

Напоследок режиссер рассказал про сериал о полиции Готэма, который он разрабатывает для HBO Max вместе Теренсом Уинтером («Волк с Уолл-стрит», «Подпольная империя»). Действие шоу развернется за год до событий «Бэтмена», а главным героем станет коррумпированный офицер. «Это будет битва за его душу», — сказал Ризв.

Режиссерская версия «Лиги справедливости»

Перед тизером «Лиги справедливости» Зак Снайдер объявил, что фильм выйдет на HBO Max в виде четырех серий — каждая будет длиться один час. По его словам , в новой версии Флэш и Киборг получат больше экранного времени, чем в кинотеатральной.

«Флэш»

За два дня до фестиваля режиссер Андрес Мускетти объявил, что в фильме появится Бен Аффлек в роли Бэтмена. Также зрители увидят другого Темного рыцаря, которого сыграл Майкл Китон. В основу сценария ляжет комикс-серия «Flashpoint», где Барри Аллен попадает в альтернативную временную ветку DC. Таким образом, «Флэш» покажет несколько параллельных вселенных.

Создатели поделились концепт-артами с новым костюмом Флэша, созданным Брюсом Уэйном, и Бэтменом в исполнении Китона.

Концепт-арт «Флэша» Концепт-арт «Флэша» Концепт-арт «Флэша»

«Отряд самоубийц»

Больше всего материалов показали по «Отряду самоубийц». Проект описывают как «военное кино 1970-х с персонажами и комедийным почерком Джеймса Ганна». Вместе с актерами первой части — Марго Робби, Юэлем Киннаманом, Джаем Кортни и Виолой Дэвис — в фильме снялись Идрис Эльба, Джон Сина, Нэйтан Филлион, Пит Дэвидсон, Тайка Вайтити, Майкл Рукер, Питер Капальди, Сторм Рейд и Алиси Брага.

Актерский состав

Питер Капальди — Мыслитель

Джон Сина — Миротворец

Джай Кортни — Капитан Бумеранг

Давид Дастмалчян — Мистер Полька-Дот

Виола Дэвис — Аманда Уоллер

Идрис Эльба — Бладспорт

Нэйтан Филлион — T.D.K.

Шон Ганн — Уизел

Король Акул (актер неизвестен) Юэль Киннаман — Рик Флаг

Даниэла Мелшиор — Крысолов

Нг Мэйлин — Монгал

Марго Робби — Харли Квинн

Флуа Борг — Копье

Майкл Рукер — Савант

ПитДэвидсон — Черный страж Алиси Брага — Солсориа



Персонажные промо-арты

Тизер с актерским составом

Ролик со съемок

Постеры

«Черный Адам»

Черный Адам — антигерой вселенной DC. Он дебютировал в комиксах в 1945 году и изначально был древнеегипетским предшественником Шазама, своего главного противника. Впоследствии Адама сделали павшим героем, который пытается очистить свое имя. Как и Шазам, он обладает огромной силой, скоростью и умом.

По словам Дуэйна Джонсона, который сыграет Черного Адама, действие фильма развернется спустя 5000 лет, которые его герой провел в заточении.

Концепт-арт «Черного Адама» Концепт-арт «Черного Адама» Концепт-арт «Черного Адама» Концепт-арт «Черного Адама» Концепт-арт «Черного Адама» Концепт-арт «Черного Адама» Концепт-арт «Черного Адама» Концепт-арт «Черного Адама»

В «Черном Адаме» также появится Общество Справедливости Америки — первая команда супергероев в истории комиксов. В нее войдут Доктор Фейт, Человек-ястреб, Циклон и Атомный Крущитель, которого сыграет Ной Сентинео.

Доктор Фейт Человек-ястреб Атомный Крушитель Черный Адам Черный Адам и члены Общества Справедливости Америки Циклоп Черный Адам

«Черного Адама» снимет Жауме Кольет-Серра, режиссер боевиков «Воздушный маршал» и «Неизвестный».

«Шазам! Ярость богов»

На презентации сиквела «Шазама!» объявили официальное название фильма — он выйдет в прокат с подзаголовком «Ярость богов». Во время трансляции актриса Фэйти Херман показала красочный постер.

«Аквамен 2»

Подробностей о сиквеле «Аквамена» пока мало. Режиссер Джеймс Ван пообещал, что второй фильм будет более серьезным, чем первый. Кроме того, Патрик Уилсон вновь сыграет брата Артура — Орма. Он был главным злодеем в оригинале.

«Титаны»

В третьем сезоне «Титанов», сериала о команде супергереов, которыми руководит Найтвинг, появятся Барбара Гордон, Пугало и Красный колпак. Об этом рассказал сценарист шоу Грег Уокер.

Красным колпаком станет Робин, которого в «Титанах» играет Каррен Уолтерс. Уоркер добавил, что по сюжету у Барбары Гордон, ныне комиссара полиции, были отношения с Найтвингом, но теперь она не хочет, чтобы его команда работала в ее городе. Что касается Пугала, то он будет консультантом полиции Готэма.

Игры «Suicide Squad: Kill the Justice League» и «Gotham Knights»

«Suicide Squad: Kill the Justice League» — проект британской студии Rocksteady, разработавшей несколько игр про Бэтмена. Действие развернется вокруг Харли Квинн, Дэдшота, Короля Акул и Капитана Бумеранга, которые попытаются уничтожить членов Лиги справедливости.

Во вселенной «Gotham Knights» Бэтмен умирает, поэтому защита Готэма ложится на плечи четырех героев — Найтвинга, Бэтгерл, Робина и Красного колпака. Им будет противостоять тайная преступная организация Суд Сов.