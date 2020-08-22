Новый «Бэтмен», «Лига справедливости» и видеоигры: Что показали на фестивале DC FanDome

22 и 23 августа состоялся онлайн-фестиваль DC FanDome, на котором представили фильмы, сериалы и видеоигры по комиксам DC. Зрителям показали Роберта Паттинсона в образе Бэтмена, ролик «Лиги справедливости» Зака Снайдера и многое другое. Мы собрали все трейлеры, кадры и другие материалы в одном месте.
«Чудо-женщина: 1984»
Первую презентацию DC FanDome посвятили сиквелу «Чудо-женщины». Режиссер Пэтти Дженкинс и актеры фильма представили второй трейлер. В нем впервые появляется Гепарда — новая злодейка франшизы в исполнении Кристен Уиг. По сюжету в нее превратится Барбара Энн Минерва, специалист по древней истории, которую миллиардер Максвелл Лорд (его играет Педро Паскаль) попросит отыскать древний артефакт. Мотивы бизнесмена просты: он надеется, что находка сделает его более сильным и могущественным.
Вот как будет выглядеть Гепарда в фильме:
«Бэтмен»
События «Бэтмена» Мэтта Ривза развернутся в отдельной вселенной и не будут зависеть от DCEU, в которую входит «Лига справедливости». По словам режиссера, его фильм — детективная история, в которой Бэтмен расследует серию убийств, связанных с его семьей. В качестве источников вдохновения Ривз назвал «Китайский Квартал» Романа Полански, «Таксиста» Мартина Скорсезе и «Французского связного» Уильяма Фридкина.
Помимо Бэтмена, которого играет Роберт Паттинсон, в трейлере есть Женщина-кошка (Зои Кравиц), Пингвин (Колин Фарелл), Загадочник (Пол Дано) и комиссар Джеймс Гордон (Джеффри Райт).
До карантина Ривз успел снять около 30% фильма. Работа над картиной возобновится в сентябре.
Напоследок режиссер рассказал про сериал о полиции Готэма, который он разрабатывает для HBO Max вместе Теренсом Уинтером («Волк с Уолл-стрит», «Подпольная империя»). Действие шоу развернется за год до событий «Бэтмена», а главным героем станет коррумпированный офицер. «Это будет битва за его душу», — сказал Ризв.
Режиссерская версия «Лиги справедливости»
Перед тизером «Лиги справедливости» Зак Снайдер объявил, что фильм выйдет на HBO Max в виде четырех серий — каждая будет длиться один час. По его словам , в новой версии Флэш и Киборг получат больше экранного времени, чем в кинотеатральной.
«Флэш»
За два дня до фестиваля режиссер Андрес Мускетти объявил, что в фильме появится Бен Аффлек в роли Бэтмена. Также зрители увидят другого Темного рыцаря, которого сыграл Майкл Китон. В основу сценария ляжет комикс-серия «Flashpoint», где Барри Аллен попадает в альтернативную временную ветку DC. Таким образом, «Флэш» покажет несколько параллельных вселенных.
Создатели поделились концепт-артами с новым костюмом Флэша, созданным Брюсом Уэйном, и Бэтменом в исполнении Китона.
«Отряд самоубийц»
Больше всего материалов показали по «Отряду самоубийц». Проект описывают как «военное кино 1970-х с персонажами и комедийным почерком Джеймса Ганна». Вместе с актерами первой части — Марго Робби, Юэлем Киннаманом, Джаем Кортни и Виолой Дэвис — в фильме снялись Идрис Эльба, Джон Сина, Нэйтан Филлион, Пит Дэвидсон, Тайка Вайтити, Майкл Рукер, Питер Капальди, Сторм Рейд и Алиси Брага.
Актерский состав
Персонажные промо-арты
Тизер с актерским составом
Ролик со съемок
Постеры
«Черный Адам»
Черный Адам — антигерой вселенной DC. Он дебютировал в комиксах в 1945 году и изначально был древнеегипетским предшественником Шазама, своего главного противника. Впоследствии Адама сделали павшим героем, который пытается очистить свое имя. Как и Шазам, он обладает огромной силой, скоростью и умом.
По словам Дуэйна Джонсона, который сыграет Черного Адама, действие фильма развернется спустя 5000 лет, которые его герой провел в заточении.
В «Черном Адаме» также появится Общество Справедливости Америки — первая команда супергероев в истории комиксов. В нее войдут Доктор Фейт, Человек-ястреб, Циклон и Атомный Крущитель, которого сыграет Ной Сентинео.
«Черного Адама» снимет Жауме Кольет-Серра, режиссер боевиков «Воздушный маршал» и «Неизвестный».
«Шазам! Ярость богов»
На презентации сиквела «Шазама!» объявили официальное название фильма — он выйдет в прокат с подзаголовком «Ярость богов». Во время трансляции актриса Фэйти Херман показала красочный постер.
«Аквамен 2»
Подробностей о сиквеле «Аквамена» пока мало. Режиссер Джеймс Ван пообещал, что второй фильм будет более серьезным, чем первый. Кроме того, Патрик Уилсон вновь сыграет брата Артура — Орма. Он был главным злодеем в оригинале.
«Титаны»
В третьем сезоне «Титанов», сериала о команде супергереов, которыми руководит Найтвинг, появятся Барбара Гордон, Пугало и Красный колпак. Об этом рассказал сценарист шоу Грег Уокер.
Красным колпаком станет Робин, которого в «Титанах» играет Каррен Уолтерс. Уоркер добавил, что по сюжету у Барбары Гордон, ныне комиссара полиции, были отношения с Найтвингом, но теперь она не хочет, чтобы его команда работала в ее городе. Что касается Пугала, то он будет консультантом полиции Готэма.
Игры «Suicide Squad: Kill the Justice League» и «Gotham Knights»
«Suicide Squad: Kill the Justice League» — проект британской студии Rocksteady, разработавшей несколько игр про Бэтмена. Действие развернется вокруг Харли Квинн, Дэдшота, Короля Акул и Капитана Бумеранга, которые попытаются уничтожить членов Лиги справедливости.
Во вселенной «Gotham Knights» Бэтмен умирает, поэтому защита Готэма ложится на плечи четырех героев — Найтвинга, Бэтгерл, Робина и Красного колпака. Им будет противостоять тайная преступная организация Суд Сов.
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