Черный костюм и новые злодеи: Что показали в тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера

23 августа Зак Снайдер представил на DC FanDome тизер режиссерской версии «Лиги справедливости». Судя по ролику, она существенно отличается от варианта Джосса Уидона, который вышел в кинотеатрах в 2017 году. Мы внимательно изучили новые кадры и выяснили, на что стоит обратить внимание перед премьерой.
Дарксайд
В первой версии «Лиги справедливости» главным злодеем был Степной Волк, представитель расы Новых богов. Он нападает на Землю в надежде активировать Материнские кубы и тем самым превратить ее в подобие своего родного дома — планеты Апокалипсис. Отдельно стоит упомянуть, что Степной Волк был подручным другого злодея, Дарксайда, чье доверие он пытался заслужить завоеванием Земли.
Снайдер неоднократно намекал, что Дарксайд присутствует в фильме, но в версии Джосса Уидона его полностью вырезали. В четырехчасовой сборке злодей точно будет — по крайней мере, он появляется в первом кадре тизера.
Больше Киборга
На DC FanDome Зак Снайдер пообещал, что в его версии Киборг получит больше экранного времени. Режиссер назвал героя «сердцем всего фильма».
В тизере есть отсылки к предыстории Киборга. Еще до аварии, в которой Виктор Стоун потерял большую часть тела, он играл в американский футбол. В одной из сцен мы видим его на поле, а в другой — покойную маму Виктора, которая болеет за сына на трибуне.
По всей видимости, Снайдер иначе покажет судьбу отца Виктора, Сайласа. В версии Уидона он выживает, тогда как в тизере мы, предположительно, видим его смерть. Тело героя распадается на мелкие частицы во время изучения Материнского куба.
Также в ролике есть момент, где Киборг раскапывает чью-то могилу. У фанатов два предположения: либо это альтернативная версия сцены, где супергерои достают тело Супермена, либо Виктор посетил место, где его похоронили после аварии.
Подружка Флэша
В версии Снайдера появится Айрис Уэст. В комиксах она была женой Барри Аллена. В одной из сцен ролика она чуть не погибает в аварии, но Флэш вовремя приходит на помощь. Этот эпизод также вырезали, после того как Снайдер покинул проект.
В «Лиге справедливости» Айрис сыграла Кирси Клемонс, но ее участие во «Флэше» не подтверждено. По слухам, ее может заменить другая актриса.
Расследование Дианы
В начале театральной версии Степной Волк нападает на амазонок и забирает у них Материнский куб. После этого царица Ипполита, мать Дианы, посылает горящую стрелу, чтобы предупредить ее об опасности.
В версии Снайдера у этой линии будет подробное продолжение. В тизере Диана находит стрелу, а в ролике, опубликованном ранее, она изучает фреску с изображением Дарксайда. Вероятно, Чудо-женщина проведет свое расследование и узнает больше подробностей о злодее.
Аквамен и Вулко
Снайдер планировал показать в фильме наставника Аквамена, Вулко (его сыграл Уиллем Дефо), но в театральную версию герой не попал. В новом ролике есть намек на его появление. Это кадр с доспехами и трезубцем, которые Аквамен, вероятно, получит от своего учителя.
Черный костюм Супермена
В версии Джосса Уидона Супермен носит традиционный красно-синий костюм, тогда как Снайдер покажет другой, черный. Слухи о новом образе героя ходили с момента выхода фильма в 2017 году, но они подтвердились только недавно, когда Снайдер выложил отрывок из своей версии.
В тизере три сцены с черным костюмом. В первой Супермен находится на криптонском корабле.
А в другой герой сражается со Степным Волком.
В конце ролика Супермен стоит в черном костюме рядом с другими супергероями.
Путешествия во времени
Ролик также показывает Флэша посреди энергетического поля. В сети полагают, что таким образом герой вернется в прошлое, чтобы предупредить Брюса Уэйна о нашествии Дарксайда. Это отчасти объяснило бы эпизод из «Бэтмен против Супермена», где человек в костюме Флэша появляется перед Уэйном со словами «Лоис Лейн — это ключ».
Внешний вид Степного Волка
Многие зрители критиковали образ Степного Волка в театральной версии: их разочаровали дизайн и качество спецэффектов.
В фильме Снайдера у злодея будет совершенно другой облик. Судя по тизеру, Степной Волк носит броню, покрытую металлическими шипами.
Десаад
В режиссерской версии Снайдер представит третьего злодея — Десаада. В комиксах он также был подручным Дарксайда и отвечал за пытки. Неизвестно, какая роль ему уготована в «Лиге справедливости».
Мрачное будущее DCEU
В «Бэтмен против Супермена» Брюс Уэйн увидел сон с постапокалиптическим будущим. В тизере «Лиги справедливости» есть похожая сцена — как минимум она происходит в той же пустыне.
Здесь есть две интересные детали. Это разрушенная штаб-квартира Лиги справедливости и карта с Джокером.
Красные плащи
В театральную версию также не попал эпизод, в котором Брюс Уэйн смотрит на голограмму погибшего Супермена. По словам Снайдера, ее создал Киборг.
Встреча с Мартой
Еще в тизере раскрыли альтернативную сцену воссоединения Супермена с семьей. В ней Кларк обнимает Лоис Лейн и свою маму Марту Кент.
До проката из фильма также убрали эпизод, в котором Лоис видит парящего в небе Супермена. Это происходит после воскрешения героя.
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