Черный костюм и новые злодеи: Что показали в тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера

23 августа Зак Снайдер представил на DC FanDome тизер режиссерской версии «Лиги справедливости». Судя по ролику, она существенно отличается от варианта Джосса Уидона, который вышел в кинотеатрах в 2017 году. Мы внимательно изучили новые кадры и выяснили, на что стоит обратить внимание перед премьерой.

Дарксайд

В первой версии «Лиги справедливости» главным злодеем был Степной Волк, представитель расы Новых богов. Он нападает на Землю в надежде активировать Материнские кубы и тем самым превратить ее в подобие своего родного дома — планеты Апокалипсис. Отдельно стоит упомянуть, что Степной Волк был подручным другого злодея, Дарксайда, чье доверие он пытался заслужить завоеванием Земли.

Дарксайд в «Лиге справедливости» Зака Снайдера

Снайдер неоднократно намекал, что Дарксайд присутствует в фильме, но в версии Джосса Уидона его полностью вырезали. В четырехчасовой сборке злодей точно будет — по крайней мере, он появляется в первом кадре тизера.

Больше Киборга

На DC FanDome Зак Снайдер пообещал, что в его версии Киборг получит больше экранного времени. Режиссер назвал героя «сердцем всего фильма».

В тизере есть отсылки к предыстории Киборга. Еще до аварии, в которой Виктор Стоун потерял большую часть тела, он играл в американский футбол. В одной из сцен мы видим его на поле, а в другой — покойную маму Виктора, которая болеет за сына на трибуне.

Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера

По всей видимости, Снайдер иначе покажет судьбу отца Виктора, Сайласа. В версии Уидона он выживает, тогда как в тизере мы, предположительно, видим его смерть. Тело героя распадается на мелкие частицы во время изучения Материнского куба.

Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Также в ролике есть момент, где Киборг раскапывает чью-то могилу. У фанатов два предположения: либо это альтернативная версия сцены, где супергерои достают тело Супермена, либо Виктор посетил место, где его похоронили после аварии.

Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Подружка Флэша

В версии Снайдера появится Айрис Уэст. В комиксах она была женой Барри Аллена. В одной из сцен ролика она чуть не погибает в аварии, но Флэш вовремя приходит на помощь. Этот эпизод также вырезали, после того как Снайдер покинул проект.

Айрис Уэст в тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера

В «Лиге справедливости» Айрис сыграла Кирси Клемонс, но ее участие во «Флэше» не подтверждено. По слухам, ее может заменить другая актриса.

Расследование Дианы

В начале театральной версии Степной Волк нападает на амазонок и забирает у них Материнский куб. После этого царица Ипполита, мать Дианы, посылает горящую стрелу, чтобы предупредить ее об опасности.

Кадр из театральной версии «Лиги справедливости»

В версии Снайдера у этой линии будет подробное продолжение. В тизере Диана находит стрелу, а в ролике, опубликованном ранее, она изучает фреску с изображением Дарксайда. Вероятно, Чудо-женщина проведет свое расследование и узнает больше подробностей о злодее.

Кадр из полноценного тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера Кадр из раннего тизера

Аквамен и Вулко

Снайдер планировал показать в фильме наставника Аквамена, Вулко (его сыграл Уиллем Дефо), но в театральную версию герой не попал. В новом ролике есть намек на его появление. Это кадр с доспехами и трезубцем, которые Аквамен, вероятно, получит от своего учителя.

Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Черный костюм Супермена

В версии Джосса Уидона Супермен носит традиционный красно-синий костюм, тогда как Снайдер покажет другой, черный. Слухи о новом образе героя ходили с момента выхода фильма в 2017 году, но они подтвердились только недавно, когда Снайдер выложил отрывок из своей версии.

В тизере три сцены с черным костюмом. В первой Супермен находится на криптонском корабле.

Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера

А в другой герой сражается со Степным Волком.

Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера

В конце ролика Супермен стоит в черном костюме рядом с другими супергероями.

Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Путешествия во времени

Ролик также показывает Флэша посреди энергетического поля. В сети полагают, что таким образом герой вернется в прошлое, чтобы предупредить Брюса Уэйна о нашествии Дарксайда. Это отчасти объяснило бы эпизод из «Бэтмен против Супермена», где человек в костюме Флэша появляется перед Уэйном со словами «Лоис Лейн — это ключ».

Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Внешний вид Степного Волка

Многие зрители критиковали образ Степного Волка в театральной версии: их разочаровали дизайн и качество спецэффектов.

Степной Волк в версии Зака Снайдера Степной Волк в версии Джосса Уидона

В фильме Снайдера у злодея будет совершенно другой облик. Судя по тизеру, Степной Волк носит броню, покрытую металлическими шипами.

Десаад

В режиссерской версии Снайдер представит третьего злодея — Десаада. В комиксах он также был подручным Дарксайда и отвечал за пытки. Неизвестно, какая роль ему уготована в «Лиге справедливости».

Десаад в тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Мрачное будущее DCEU

В «Бэтмен против Супермена» Брюс Уэйн увидел сон с постапокалиптическим будущим. В тизере «Лиги справедливости» есть похожая сцена — как минимум она происходит в той же пустыне.

Тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Здесь есть две интересные детали. Это разрушенная штаб-квартира Лиги справедливости и карта с Джокером.

Кадр из тизера «Лиги справедливости» Кадр из тизера «Лиги справедливости»

Красные плащи

В театральную версию также не попал эпизод, в котором Брюс Уэйн смотрит на голограмму погибшего Супермена. По словам Снайдера, ее создал Киборг.

Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Встреча с Мартой

Еще в тизере раскрыли альтернативную сцену воссоединения Супермена с семьей. В ней Кларк обнимает Лоис Лейн и свою маму Марту Кент.

Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера

До проката из фильма также убрали эпизод, в котором Лоис видит парящего в небе Супермена. Это происходит после воскрешения героя.

Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера Кадр из тизера «Лиги справедливости» Зака Снайдера