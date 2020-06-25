Пять вопросов о Старгёрл — героине нового сериала DC

Весной телевселенная DC пополнилась еще одним сериалом — «Старгёрл». Шоу о девочке-подростке с волшебным посохом теперь можно посмотреть и на КиноПоиск HD. Рассказываем, что нужно знать об этой супергероине.
1
Кто это?
Старгёрл — героиня комиксов издательства DC «Stars and S.T.R.I.P.E.» и «Общество справедливости Америки». Она дебютировала в 1999 году в пилотном выпуске «Stars and S.T.R.I.P.E.», в котором сценарист Джефф Джонс решил перезапустить историю двух супергероев 1940-х годов — Стармена, ученого, который разработал Космический посох, позволяющий летать, и его помощника С.Т.Р.А.Й.П. (в сериале — Полосатик), талантливого механика, создавшего автомобиль-трансформер. Оба героя входили в супергеройскую команду «Общество справедливости Америки» (ОСА; в ней также состояли Зеленый Фонарь, Шазам и Флэш).
Настоящее имя Старгёрл — Кортни Уитмор. С.Т.Р.А.Й.П., он же Пэт Дуган, приходится ей отчимом. Однажды Кортни нашла среди его вещей экипировку Стармена. Вскоре Кортни и Пэт объединились, чтобы бороться с мелкими преступниками. Впоследствии девушка получила от Стармена посох и вступила в ОСА, взяв себе имя Старгёрл.
Джонс создал Старгёрл в память о своей сестре Кортни, которая погибла в 1996 году в авиакатастрофе. По словам автора, в этом персонаже он совместил свою любовь к сестре и страсть к комиксам. «Моя сестра была полна энергии, она была бесстрашной, была оптимистом. Я попытался вложить это в Старгёрл, которая будет существовать вечно», — рассказывал Джонс The New York Times.
2
Где ее можно увидеть?
Впервые на экранах Старгёрл появилась в мультсериале «Лига справедливости: Без границ». В одном из эпизодов девушка пытается затмить Супергёрл. В другой серии раскрывается, что у Старгёрл нет выдающихся способностей, а ее суперсила напрямую зависит от посоха и сайдкика С.Т.Р.А.Й.П. Ее также можно заметить в мультсериалах «Юная Лига справедливости» и «Лига справедливости». Своя Старгёрл есть и в сериале «Тайны Смолвиля» — в качестве второстепенного персонажа она появляется в девятом и десятом сезонах. Сценарии для эпизодов с участием Кортни Уитмор (ее в сериале сыграла канадская певица Бриттни Ирвин) написал все тот же Джефф Джонс. Теперь у Старгёрл есть свой собственный сериал.
3
С кем из героев DC она связана?
Сериал «Старгёрл» входит в Arrowverse — телевселенную DC, выстроенную вокруг сериала »Стрела» (она также включает «Флэша», «Легенд завтрашнего дня», «Супергёрл», «Бэтвумен» и «Константина»). Связь «Старгёрл» со «Стрелой» и другими шоу вселенной была показана в пятой серии кроссовера «Кризис на Бесконечных землях», где говорилось о мультивселенной. Кортни и ее команда живут на Земле-2, в то время как основным местом обитания героев шоу канала The CW является Земля-1. Персонажи собственных сериалов DC — «Рокового патруля» и «Титанов» — обитают на Земля-21 и Земля-9.
Однако Джефф Джонс заверил фанатов, что пока Старгёрл не будет встречаться с героями других сериалов. Возможно, это произойдет во втором сезоне — он уже заявлен.
4
О чем «Старгёрл»?
15-летняя Кортни Уитмор, своенравная гимнастка с копной кудрявых волос, переезжает с матерью, отчимом и сводным братом из Лос-Анджелеса в городок Блю-Вэлли, штат Небраска. Дальше сюжет разворачивается почти так же, как и в комиксах: среди коробок с вещами отчима, Пэта, девушка находит костюм Стармена и его оружие — Космический посох. Первым делом Кортни (а может, и сам посох, который обладает неким подобием разума и воли) решает проучить школьных задир. Один из них оказывается сыном Мозговой Волны — злодея, который приложил свою руку к уничтожению ОСА. Старгёрл собирает себе команду из школьных лузеров (новые Часовщик, Дикая Кошка и Доктор Миднайт), а также пытается обучиться управлению посохом и выяснить, правда ли Стармен был ее отцом.
5
Что говорят о сериале?
У «Старгёрл» довольно высокий рейтинг — 92% от критиков и 81% от зрителей на Rotten Tomatoes. Авторы рецензий хвалят сюжет, адаптированный для подростков, и каст. «Старгёрл» заняла пустующую подростковую нишу в линейке супергеройских сериалов The CW (все ее герои давно закончили школу, а возрастной рейтинг шоу — 16+ и 18+; у «Старгёрл» — 12+). Актерский состав — также большая удача для создателей шоу. Пэта сыграл Люк Уилсон («Семейка Тененбаум», «Блондинка в законе»). Джефф Джонс, автор комикса, а также сценарист и шоураннер сериала, писал роль Пэта специально под Уилсона. Комиксист любит актера со времен выхода «Бутылочной ракеты» Уэса Андерсона, в которой Уилсон и его старший брат Оуэн сыграли главных героев. Другая находка сериала — 21-летняя Брэк Бэссинджер, сама Старгёрл. Известность в США ей принесла главная роль в подростковом ситкоме про школьницу-футболистку «Белла и Бульдоги». Критики отмечают, что Бэссинджер органично смотрится в роли подростка-аутсайдера, которой приходится стать супергероиней.