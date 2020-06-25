Пять вопросов о Старгёрл — героине нового сериала DC

Кто это?

Старгёрл — героиня комиксов издательства DC «Stars and S.T.R.I.P.E.» и «Общество справедливости Америки». Она дебютировала в 1999 году в пилотном выпуске «Stars and S.T.R.I.P.E.», в котором сценарист Джефф Джонс решил перезапустить историю двух супергероев 1940-х годов — Стармена, ученого, который разработал Космический посох, позволяющий летать, и его помощника С.Т.Р.А.Й.П. (в сериале — Полосатик), талантливого механика, создавшего автомобиль-трансформер. Оба героя входили в супергеройскую команду «Общество справедливости Америки» (ОСА; в ней также состояли Зеленый Фонарь, Шазам и Флэш).

Настоящее имя Старгёрл — Кортни Уитмор. С.Т.Р.А.Й.П., он же Пэт Дуган, приходится ей отчимом. Однажды Кортни нашла среди его вещей экипировку Стармена. Вскоре Кортни и Пэт объединились, чтобы бороться с мелкими преступниками. Впоследствии девушка получила от Стармена посох и вступила в ОСА, взяв себе имя Старгёрл.

Джонс создал Старгёрл в память о своей сестре Кортни, которая погибла в 1996 году в авиакатастрофе. По словам автора, в этом персонаже он совместил свою любовь к сестре и страсть к комиксам. «Моя сестра была полна энергии, она была бесстрашной, была оптимистом. Я попытался вложить это в Старгёрл, которая будет существовать вечно», — рассказывал Джонс The New York Times.