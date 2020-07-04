Отсылки к «Хранителям» и новые персонажи: Из чего состоит второй сезон «Академии „Амбрелла“»

Рассказываем, что нужно знать о втором сезоне самого безумного супергеройского сериала и какие моменты обсуждают зрители после финала.

«Академия „Амбрелла“» по комиксам Джерарда Уэя из группы My Chemical Romance и иллюстратора Габриэля Ба вышла на Netflix в 2019 году. Это один из самых популярных оригинальных проектов стриминга. Первый сезон посмотрело 45 миллионов человек, второй, стартовавший в конце июля, уже которую неделю находится в топ-10 сервиса. Год назад мы познакомились с членами Академии — семейством супергероев, которое состоит из семи приемных детей экстравагантного миллиардера Реджинальда Харгривза. В Академию вошли силач Лютер (Том Хоппер), метатель ножей Диего (Дэвид Кастанеда), некромант Клаус (Роберт Шиэн), Эллисон (Эмми Рэвер-Лэмпман), владеющая даром убеждения, а также скрипачка Ваня (Эллен Пейдж), которая может преобразовывать звук в энергию, путешественник во времени и пространстве Номер Пять (Эйдан Галлахер) и Бен (Джастин Х. Мин), дух погибшего седьмого члена команды, привязанный к Клаусу. В финале первого сезона супергероям-неудачникам пришлось забыть про все обиды и объединиться ради спасения мира. В новых сериях герои оказались в 1960-х, и над ними вновь нависла угроза апокалипсиса.

Исторический контекст

В конце первого сезона Пятый перемещает своих братьев и сестер во времени, и Харгривзы оказываются в 1960-х. Но герои попадают в прошлое не вместе, а по отдельности. Клаус и привязанный к нему Бен оказываются в 1959-м, темнокожая Эллисон — в 1961-м, Лютер приземлился спустя год, Диего — в сентябре 1963-го, Ваня, причина первого апокалипсиса — в октябре, а Пятый — еще спустя месяц, в разгар нового конца света.

Убийство Джона Кеннеди

Президентский кортеж в Далласе, 22 ноября 1963 года. Через несколько минут в Джона Кеннеди выстрелят. Фото: Getty Images

Новый сезон «Академии „Амбрелла“» начинается с альтернативной истории. 35-й президент США Джон Кеннеди остался жив после покушения, но между США и СССР началась ядерная война, а по Далласу ездят советские танки. Чуть позже мы узнаем, что Диего после телепортации в 1963-й стал одержим идеей предотвратить убийство президента, дежурил у дома Ли Харви Освальда (единственный подозреваемый в убийстве Кеннеди) и поэтому попал в психбольницу.

«Маджестик-12»

Убийство Кеннеди волнует не только Диего, но и секретную группу «Маджестик-12», в которую входит Реджинальд Харгривз, основатель Академии и приемный отец главных героев. В сериале президента убивают по приказу этого тайного общества, а Харгривз остается единственным членом организации, выступающим против заговора. Хотя долгое время его дети думают, что именно он убил Кеннеди.

Среди американских уфологов распространена теория, что «Маджестик-12» действительно существовало. Тайное общество, в которое входили 12 высокопоставленных американских чиновников и ученых, якобы появилось после Розуэлльского инцидента и занималось изучением НЛО. Сторонники теорий заговора ссылаются на государственные доклады об обществе, датированные 1947 годом. Но ФБР множество раз заявляло, что эти документы — подделка и мистификация.

Борьба чернокожих за свои права

Помимо убийства Кеннеди, создатели сериала фокусируются на борьбе чернокожих жителей Далласа за свои права. Эллисон сталкивается с расизмом сразу по прибытии в 1961-й: ей запрещено входит в закусочную для белых, а затем группа мужчин домогается ее на улице. Спасаясь от насильников, героиня находит укрытие в салоне красоты для черных, который в ночное время превращается в революционный кружок.

Акция, которую проводит Эллисон, ее муж и их сторонники в одном из эпизодов, — один из самых популярных видов протеста среди афроамериканцев в начале 1960-х. Чернокожие жители многих штатов устраивали сидячие забастовки в кафе и ресторанах, которые отказывались обслуживать цветных посетителей. Позже эти акции переросли в крупные демонстрации в публичных местах, а к афроамериканцам присоединились белые студенты.

Также в салоне, где работает Эллисон, висят вырезки из газет с черной олимпийской чемпионкой Вилмой Рудольф, активистом Малкольмом Иксом, джазовым музыкантом Диззи Гиллеспи и другими выдающимися афроамериканцами.

Секта

Клаус прибывает в прошлое раньше своих братьев и сестер и выдает себя за духовного гуру. На деньги пожилой покровительницы он путешествует по Штатам, Индии и Мексике, а затем остается в Сан-Франциско и собирает вокруг себя культ из юных хиппи, которым рассказывает про апокалипсис в далеком 2019-м. Отчасти культ вокруг Клауса напоминает «Семью» Чарльза Мэнсона. Последователи знаменитого преступника собрались в середине 1960-х в Сан-Франциско. Мэнсон, так же как и Клаус, убеждал своих соратников в грядущем конце света.

Обезьяна в космосе

Второй сезон раскрывает прошлое Пого — обезьяны-дворецкого Академии и помощника Реджинальда. В 1960-е Пого был молодым подопытным приматом, которого отправили в космос. Он с трудом пережил полет и остался жив только за счет суперсыворотки Харгривза. История Пого вдохновлена полетом шимпанзе Хэма, первой обезьяны-астронавта. В 1961 году Хэма запустили на ракете в космос, где он провел 16 минут. В отличие от Пого, он не пострадал, благополучно вернулся на Землю и прожил 20 лет в зоопарках.

Джек Руби

Еще один персонаж, основанный на реальном человеке, — владелец ночного клуба, в котором работал Лютер. Джек Руби был связан с итальянской мафией, но стал известен на все Штаты после убийства Джона Кеннеди. Руби застрелил предполагаемого убийцу Ли Харви Освальда через два дня после покушения на президента.

Новые герои

Антагонистом в этом сезоне выступила не только эффектная Куратор из Комиссии, знакомая зрителям по прошлому сезону, но и блондины-наемники, которых в сериале называют просто Шведы. Три брата — Аксель, Отто и Оскар — охотились на членов академии «Амбрелла». Поначалу казалось, что они устраняют тех, кто нарушил ход времени, но затем стало ясно, что ими манипулировала Куратор. Она желала устранить Харгривзов, которые могли помешать ей захватить власть в Комиссии. Судьба Шведов сложилась печально: в живых остался только старший Аксель, которого мы, возможно, увидим в следующем сезоне.

Другой новый персонаж — Лила (Рита Эрийа), с которой Диего познакомился в психбольнице. Однако она была не случайной пациенткой, а шпионкой и приемной дочерью Куратора. Оказалось, что Лила — одна из детей со сверхспособностями, родившихся 1 октября 1989 года. У нее очень мощная сила — девушка способна отзеркаливать умения других героев. Кроме того, в финале она узнала, что ее родителей по приказу Куратора убил Пятый (он работал на Комиссию, после того как застрял в будущем — эти события были в первом сезоне). Появится ли Лила в третьем сезоне, неизвестно, но актриса Рита Эрийа мечтает увидеть развитие отношений между ее героиней и Диего.

Теории

Главной загадкой «Академии „Амбрелла“» остается появление детей со сверхспособностями. Напомним, по сюжету сериала 1 октября 1989 года по всему миру родилось 43 ребенка с необычными силами. У их матерей не было признаков беременности. Семерых детей усыновил Реджинальд Харгривз — так появилась академия «Амбрелла». В конце первого сезона выяснилось, что Реджинальд не человек, а пришелец, который знает о конце света. Фанаты комикса и сериала предположили, что сам Харгривз и есть настоящий отец детей. В одном из эпизодов он открыл сосуд с огнями и выпустил их в небо. Возможно, именно эти огни и зачали 43 ребенка с суперсилами. Внеземное происхождение Реджинальда подтверждается и во втором сезоне: на встрече тайного общества он снимает с себя человеческую маску, но его лицо мы не видим, только ящероподобные спину и затылок.

Финал сезона

После того как призрак Бена жертвует собой и останавливает Ваню, которая чуть не устроила второй апокалипсис, Харгривзы отправляются на ферму, где жила их сестра. Мальчик Харлан, которому Ваня сумела передать часть своей силы, вызвал торнадо. Но пока герои спасали ребенка, на поле появились Куратор и Лила, а вслед за ними и целая армия из Комиссии. Расправившись с врагами, главные герои перемещаются обратно в 2019-й, но их там ждет большой сюрприз. Их отец и брат Бен живы, а академии «Амбрелла» не существует — в доме живут дети из академии «Спэрроу».

Академия «Спэрроу» состоит из шести участников, которых Реджинальд Харгривз отобрал среди тех самых 43 детей, рожденных 1 октября 1989 года. Это не альтернативные версии Лютера, Эллисон, Вани и их братьев, а совершенно новые герои. Помимо Бена (он Первый в новом составе), в команду входят еще пятеро детей со сверхсилами и летающий ящик (он, по слухам, тоже член Академии). Фанаты предполагают, что Харгривз решил собрать «Спэрроу» вместо «Амбреллы» после знакомства в 1960-х со своими будущими детьми, которые тогда были не в лучшей форме и довольно жалко продемонстрировали ему свои способности. Реджинальд отобрал более талантливых детей и сделал дисциплину в Академии еще строже, чем в «Амбрелле».

В конце июля Джерард Уэй рассказал, что новый том комикса будет посвящен академии «Спэрроу» и раскроет ее историю.

Пасхалки и отсылки

В новом сезоне не меньше отсылок к поп-культуре, чем в комиксе и первых сериях. На собрании в психбольнице в 1963-м Диего шутит про «Звездные войны», но потом вспоминает, что они выйдут только через 14 лет. Клаус перед толпой своих последователей сыплет цитатами из песен TLC, Backstreet Boys и Глории Гейнор (1990-е и 1970-е соответственно) и выдает их за свои мысли, а в кадре то и дело мелькают обложки «С Земли на Луну» Жюля Верна, «Одиссеи» Гомера и пьес Шекспира. Вот несколько интересных пасхалок и отсылок.

«Рокки». Лютер выходит на пробежку в сером спортивном костюме, шапке и перчатках. Герой Сильвестра Сталлоне бежал через пустыри и трущобы точно в таком же костюме.

«Хранители». В третьем эпизоде появляется мужчина с плакатом, на котором написано «The end is nigh» («Конец близок»). В комиксе Алана Мура с этой табличкой выходил на улицы Роршах. Джерард Уэй не скрывает, что на его комикс очень сильно повлиял графический роман Мура.

«Проклятие мертвецов», «Проклятие оборотня» и «Поцелуй вампира». Во время перемещения пяти из семи членов Академии в кадре мелькает афиша кинотеатра Avon. В 1959 году, когда в Даллас прибыли Клаус и Бен, в кино показывали вестерн-хоррор «Проклятие мертвецов». Через два года, когда прибыла Эллисон, — «Проклятие оборотня». А в 1963 году в Avon шел фильм «Поцелуй вампира». Он был в репертуаре и в октябре, когда переместилась Ваня, и месяцем позже, когда в Даллас попал Пятый.

Саундтрек

В саундтреке второго сезона перемешались песни из самых разных эпох — от Фрэнка Синатры, Ареты Франклин, The Stranglers и Kiss до ска-панков The Interrupters, поющих хит Билли Айлиш, шведской версии «Hello» Адель и песен Джерарда Уэя. Песни, звучащие в сериале, можно послушать на YouTube.