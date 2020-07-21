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Что мы знаем о сериале «Страна Лавкрафта» — новом проекте Джей Джей Абрамса и Джордана Пила

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В августе канал HBO выпустит сериал «Страна Лавкрафта» — совместный проект Джей Джей Абрамса и Джордана Пила, режиссера хорроров «Прочь» и «Мы». Создатели обещают смесь социальной драмы и фэнтези с жуткими монстрами и призраками. Рассказываем, что известно о «Стране Лавкрафта» на сегодняшний день.

О чем сериал

«Страна Лавкрафта» основана на одноименной книге Мэтта Раффа, вышедшей в 2016 году. Роман состоит из нескольких новелл. Первая застает главного героя в Чикаго в 1954 году. Это 22-летний ветеран корейской войны Аттикус Тернер. Когда его отец Монтроуз Фримен пропадает, Аттикус отправляется на его поиски в Новую Англию вместе с подругой детства Летишей и дядей Джорджем.

По сюжету Джордж — автор справочника безопасных мест для чернокожих в США. Рафф упоминает это не случайно: расизм — ключевая тема его книги. Ее действие происходит в 1950-е, когда законы Джима Кроу, подразумевавшие расовую сегрегацию, еще действовали. Поэтому путешествие героев не обходится без притеснений: однажды их захотят сжечь в забегаловке, а во второй новелле, «Твари на пороге», Летиша купит дом в белом районе.

Джордж, Аттикус и Летиша — герои сериала «Страна Лавкрафта»

По ходу сюжета Рафф вплетает социальную проблематику в фэнтезийно-мистические истории о монстрах, проклятиях и оживших трупах. Более того, главные герои встречают оккультиста Калеба Брейтуайта, против которого они объединяются в конце книги. Он не упоминается в пресс-релизе сериала, но СМИ полагают, что его заменили женским персонажем — Кристиной Брейтуайт.

При чем здесь Говард Лавкрафт

Название книги Раффа отсылает нас к термину, который ввел писатель Кит Гербер. Он работал над настольными играми, основанными на рассказе Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху». Страной Лавкрафта он назвал вымышленные города, в которых происходит действие произведений автора. Многие из них расположены на Северо-Востоке США, в Новой Англии.

Помимо этого, Рафф в своих произведениях несколько раз отсылает к самому Лавкрафту. Так, следы пропавшего Фримена ведут в городок Ардхэм, чье название созвучно с Аркхэмом, вымышленным городом из вселенной писателя. А в новелле «Книга безумного араба» один из героев упоминает «Некрономикон» — книгу с магическими ритуалами, придуманную Лавкрафтом.

Но идеи Раффа противоположны взглядам Лавкрафта. Книги последнего часто критикуют за расизм, а в стихотворении «On the Creation of Niggers» он сравнивает чернокожих людей с животными. Рафф же сделал темнокожих протагонистами, тогда как белые часто становятся их противниками, в том числе Брейтуайт.

Кто работает над сериалом

Шоураннером «Страны Лавкрафта» стала Миша Грин. Ее карьера началась в «Сынах Анархии» и «Героях», где она была сценаристкой. В 2010-е она работала над сериалами «Спартак» и «Спираль», а в 2016-м вышла «Подземка» — первый проект, где Грин была шоураннером. Он также обращался к теме расизма: главные герои — группа рабов из Джорджии, которые пытаются сбежать с плантации, но им мешают охотники за беглецами. 

Среди продюсеров также есть Джордан Пил. В последние годы он прославился как режиссер остросоциальных хорроров, один из которых — «Прочь» — тоже препарирует расизм. 

Джордан Пил с «Оскаром» за сценарий фильма «Прочь»

За пилотную серию «Страны Лавкрафта» отвечает европейский автор Ян Деманж. Его карьера началась с телевидения — в частности, он снял британский зомби-хоррор «Тупик», где телеведущие изолировались в студии, чтобы пережить апокалипсис (сериал снят по сценарию Чарли Брукера, создателя «Черного зеркала»). В 2014-м Деманж дебютировал в кино триллером «71» о конфликте в Северной Ирландии, а в 2018-м выпустил криминальную драму «Белый парень Рик» с Мэттью Макконахи.

Если верить IMDb, в команду режиссеров «Страны Лавкрафта» также вошли Дэниэл Сакхайм («Настоящий детектив»), Шерил Дьюнай («Фостеры»), Виктория Махони («Ты», «Крик в небеса») и Дэвид Петрарка («Подпольная империя», «Игра престолов»).

Кто в нем снялся

Роль Аттикуса исполнил Джонатан Мэйджерс. В этом году его можно было увидеть в «Пятерых одной крови» Спайка Ли, где он сыграл сына одного из ветеранов Вьетнама. До этого Мэйджерс появлялся в «Последнем черном в Сан-Франциско», получившем приз за режиссуру на «Сандэнсе», и работал с Деманжем над «Белым парнем Риком». Роль Летиши досталась Джерни Смоллетт — она сыграла Черную Канарейку в недавних «Хищных птицах».

Джонатан Мэйджерс (Аттикус) и Джерни Смоллетт (Летиша) в сериале «Страна Лавкрафта»

Также в сериале снялись Майкл Кеннет Уильямс, звезда «Прослушки» и «Подпольной империи»,  Кортни Б. Вэнс («Американская история преступлений») и супермодель Эбби Ли («Неоновый демон» и четвертый «Безумный Макс»).

Что говорят создатели

Майкл Кеннет Уильмс считает «Страну Лавкрафта» крайне актуальной сегодня. «В прошлом году, еще до коронавируса и убийства Джорджа Флойда, я читал сценарий и думал: "Да это же современная Америка". Это было очевидно», — объяснил актер. С ним согласна Джерни Смоллетт. Она добавила, что сериал поднимает вопрос системного расизма, а также не обходит стороной полицейский произвол.

По словам Уильямса, монстры в сериале выглядят достаточно жутко и реалистично, а их присутствие символизирует «все самое мрачное и мерзкое, что есть в обществе». Миша Грин пообещала, что каждая серия будет по-своему уникальной: «У нас есть история о призраке, приключение в духе „Индианы Джонса“, мистика и научная фантастика». В какой-то момент шоураннер хотела добавить в сериал дракона, но от идеи пришлось отказаться, чтобы не раздувать бюджет.

Когда выйдет «Страна Лавкрафта»

Первая серия появится на HBO 16 августа, а остальные девять выйдут в конце месяца и осенью. В России сериал можно будет смотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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