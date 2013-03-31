Тренеры и чемпионы: 10 лучших фильмов про спортивные свершения

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«Легенда № 17»

Своенравный, но безумно талантливый хоккеист Валерий Харламов под руководством тренера Анатолия Тарасова совершенствует свою игру. Он преодолевает последствия травмы, полученной в автокатастрофе, переживает несправедливое судейство и другие испытания. Вместе с ним советская хоккейная сборная 1970-х годов становится одной из лучших в мире. Кульминация фильма — победа над канадцами в первом матче Суперсерии 1972 года. Команду ведет к триумфу тройка Михайлов—Петров—Харламов. Невыездной тренер Тарасов болеет за своих ребят из Москвы, а борьба на льду открывает перед внутренним взором Харламова образы увиденной в испанском детстве корриды.

Режиссер Николай Лебедев практически создал канон новой российской спортивной драмы. Это история преодоления, сконцентрированная на одном герое и приближенная по форме к житиям святых (отсюда и вольность в обращении с фактами — к примеру, упомянутая авария в реальности произошла четырьмя годами позднее). Все наносное отступает под силой единственной страсти героя и его воли к победе. Фильм поставил рекорд по окупаемости: зрители оценили как адреналин, хлещущий с экрана, так и актуальную новизну темы. Ведь советское кино практически никак не увековечило реальных героев отечественного спорта.

Также «Легенда» окончательно сделала суперзвездой Данилу Козловского. Актер укрепил свой имидж вечно положительного молодого человека и в подражание Харламову даже бросил на съемках курить.

«Чемпионы»

«Легенда № 17» подстегнула в России жанр спортивной драмы и непременно по реальным событиям. Альманах «Чемпионы» рассказывает сразу о шестерых спортсменах и спортсменках, которые в разное время приносили стране славу на мировой арене. Это хоккеист Илья Ковальчук, фигуристка Елена Бережная с партнером Антоном Сихарулидзе, биатлонист Николай Круглов-младший, конькобежка Светлана Журова, сноубордистка Екатерина Илюхина.

За каждой большой победой своя драма. Иногда это невидимые миру метания, как у темпераментного Ковальчука, который все не может забить шайбу, или у стеснительной Илюхиной, которая никак не соберется на тренировках. Иногда драма очевидна, как в случае Бережной, которая получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и заново училась ходить. Отец Круглова, тоже чемпион Николай Круглов-старший, заложил золотую медаль, чтобы сын мог тренироваться. Журова стала чемпионкой после рождения сына, в 34 года.

И все это истории о наших современниках, соответственно, и актеров к ним подбирали предельно внимательно: Светлана Ходченкова — в роли Журовой, Николай Крюков — Сихарулидзе, Таисия Вилкова — Илюхина, Марк Богатырев — Круглов, Алексей Чадов — Ковальчук, Татьяна Арнтгольц — Бережная.

Здесь же появляется и один из новых героев сегодняшнего российского кино — Семен Трескунов («Хороший мальчик»). А небольших выходов и камео не счесть: и Дмитрий Губерниев, и Валерий Сюткин, и Дмитрий Брусникин, и многие другие. Наконец, режиссеров было четверо (один из них — сюрприз! — Дмитрий Дюжев). Невероятно, но легкий, молодежный, стилизованный под YouTube-ролик (его записывает персонаж Трескунова) фильм был сделан как промо к Олимпиаде-2014.

«Рокки»

Сам фильм, его персонаж и то, как он создавался, — это уже часть истории кино. Спортивная драма с жалким бюджетом в миллион долларов по сценарию никому не известного Сильвестра Сталлоне получила сразу два «Оскара» — за лучший фильм и режиссуру Джона Г. Эвилдсена. Вышло пять продолжений оригинального «Рокки», хороших и не очень. А на ступенях Художественного музея Филадельфии, где бегал Рокки на тренировках, установили памятник герою.

Для Сталлоне успех истории о триумфе боксера из трущоб, вынужденного по бедности тренировать удар на говяжьих тушах, означал его собственную победу. Слай был тридцатилетним неудачником в Голливуде и поставил все на собственный написанный за три дня сценарий. Продюсеры уговаривали Сталлоне отдать роль большой звезде вроде Роберта Редфорда, но тот был непреклонен и с честью вышел из этого психологического поединка. Как до сих пор повторяет Сталлоне, он никогда бы не простил себе, прославь «Рокки» кого-то другого.

«Тренер»

И снова Данила Козловский! Актер стал взрослее и сменил роль звездного игрока на роль тренера (да к тому же и сам стал режиссером и сценаристом фильма). Его герой, капитан сборной России по футболу, получает дисквалификацию за споры с судьей и драку с фанатами во время проигранного матча с Румынией. Единственная работа, которую ему удается найти, — должность тренера в заштатном клубе Новороссийска. Команда расхлябана и не подготовлена, местные чиновники не верят в триумфы большого спорта. Герой Козловского едва не поддается искушению все бросить и запить. Но с помощью внимательной девушки берет в руки себя и заставляет собраться команду. Затем его ждет еще более серьезное искушение — славой. В конце концов герой становится играющим тренером и своим примером ведет товарищей к победе.

Как «Рокки» для Сталлоне, «Тренер» стал для Козловского очень личным проектом. Он болел футболом с детства, а приехав в Англию со спектаклем «Король лир» в 20 лет, за бешеные деньги купил у перекупщика билет на только что открывшийся стадион «Арсенала». И его режиссерский дебют не только рассказ о футбольных буднях, но и история о кризисе зрелого человека, о звездности, о том, как ужиться с коллегами — в общем, о проблемах, которые могут стать не только перед спортсменом, но и перед артистом. Не случайно после съемок Козловский говорил в интервью о принципиальном сходстве режиссуры с управлением футбольной командой. А снявшийся в «Тренере» экс-форвард нашей сборной Дмитрий Сычев и вовсе сравнил Козловского с Гусом Хиддинком. Фильм вышел к памятному для России ЧМ по футболу — 2018.

«Меня зовут Мохаммед Али»

Весь мир знал, как его зовут. Совершенно точно. Когда перед боем соперник Эрни Террелл назвал Али старым, данным при рождении именем Кассиус Клей, боксер буквально избил того на ринге, требуя называть себя так, как называл сам — Мохаммед Али. Став звездой бокса в ранней молодости, Али захотел еще и стать звездой массовой культуры, а также общественно-политического движения за права афроамериканцев (с увлечением политикой была связана и смена имени). Ему не были свойственны ни сомнения, ни стеснительность.

В монтажном докфильме Антуана Фукуа собрано множество интервью. Али неоднократно называет себя «величайшим», даже не без иронии «мудрейшим, ярчайшим, красивейшим, умнейшим» и так далее. Вот он читает вслух свое стихотворение о том, что правда превыше всего. «Потрясающе», — говорит журналист. «Я знаю», — отвечает чемпион.

Весь фильм собран из кадров хроники, а ее осталось много: Али охотно позировал и на ринге, и дома. Фукуа не отвлекается на политику, его интересует главное — спортивная карьера. Бой с Джо Фрейзером, реванш над Кеном Нортоном, триумфальная победа над молодым выскочкой Джорджем Форманом. «Разве ты не знаешь, что я бог? Разве ты не понимаешь, что встретишь своего кумира?» — говорил своим соперникам Али. И действовало!

Его действительно считали богом спорта, его невозможно было не любить, несмотря на всю заносчивость и жестокость. Но за невероятным взлетом последовало падение. Вот, сраженный болезнью Паркинсона, Али больше не владеет своим телом, но не хочет, чтоб его жалели, и продолжает демонстрировать героический стоицизм истинного победителя.

«Лед»

Сравнительно редкий гибрид двух жанров — спортивный мюзикл. Легкие мелодии и спортивную мощь удачнее всего сочетает фигурное катание. Юная фигуристка Надя Лапшина весело поет и скользит на коньках в светлое будущее. Однако, подобно тому, как это в реальности случилось с Еленой Бережной, получает тяжелую травму по небрежности партнера и чуть не становится инвалидом.

Сильнее физического недуга утрата уверенности в себе. Поэтому тренер Лапшиной привела к ней другого тренера — разбитного хоккеиста Сашу, которого выгнали со льда за драку. Он буквально поднимает спортсменку на ноги, и после некоторых перипетий фигуристка и хоккеист оказываются вместе. Более того, они даже исполняют совместный номер на итоговых соревнованиях, вопреки всем регламентам.

Клипмейкер и дебютант в игровом кино Олег Трофим смог удачно совместить красивую картинку с песнями. В главных ролях — молодая актриса Аглая Тарасова и вездесущий Александр Петров, который выступает феерично. Танец Нади и жесткие хоккейные движения Саши в совместном номере превращаются в вечную вариацию на тему отношений барышни и хулигана. А классическая история о воспитании воли через спортивный труд сочетается с приемами нового мюзикла вроде наших «Стиляг» или оскароносного «Ла-Ла Ленда».





«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Фильм, снятый как флешбэк: Яшин, лучший вратарь мира ХХ века по версии ФИФА, вспоминает о своем прошлом. О том, как сидел в запасе, как тень копируя все движения основного вратаря. О неизбежных неудачах вроде четвертьфинала ЧМ в Чили. О славе, о семейной жизни. Об интригах недоброжелателей и вечном грузе ответственности. Тренер почти буквально повторяет Яшину строчку из песенки о вратаре 1930-х годов: представь, что за тобой вся страна. Ворота должны быть на замке, как граница.

После «Легенды № 17» героические фильмы о звездах отечественного спорта встали на поток. История легендарного голкипера — концентрация жанра. Сценарий написал Владимира Валуцкий — это последняя работа автора «Начальника Чукотки» и «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Получилась обаятельная история о великом, но простом человеке. С самого начала мы знаем, что впереди у Яшина только упорный труд и свершения, которые не под силу обычному спортсмену. Ну, и еще семейное счастье. Почувствовать, каково это — быть Яшиным, мы, конечно, не можем. Остается верить фильму и мечтать. Верить легко: в главной роли — симпатичный, но совершенно неизвестный актер Александр Фокин, за счет своей незамыленности, возможно, самый достоверный герой в фильме.

«Роналду против Месси»

Небольшой документальный фильм из интервью и воспоминаний, в котором поднимается извечный вопрос о том, кто из двух самых ярких звезд современного футбола круче, быстрее и сильнее.

И Криштиану Роналду, и Лионель Месси родились в небогатых семьях. Для обоих профессиональный спорт был одним из немногих способов вырваться из своего окружения. Сегодня оба выиграли в футболе практически все возможные титулы и награды. Если для многих Роналду олицетворяет пижонство и роскошь, Месси ассоциируется с надежностью и простотой. Роналду превращает в шоу свое появление на поле — Месси спокоен и солиден. Иногда кажется, что Месси не знает, что сказать перед камерой. А Роналду часто не может остановиться. Кто же из них в итоге победит?

«Больше чем игра»

В отличие от многих спортивных фильмов, это кино именно о команде; хроника роста школьников-баскетболистов из Огайо, которые пробилась на турниры национального уровня. Среди молодых талантливых игроков — будущая звезда мирового баскетбола ЛеБрон Джеймс. У Джеймса есть четверо лучших друзей — корешей по клубу.

Дрю Джойс Третий, Ромео Трэвис, Сиан Коттон, Уилли МакГи — кто-то из них останется любителем, кто-то займет свою нишу в профессиональном баскетболе, а кто-то оставит игру в школьном прошлом. Но фильм показывает, как спорт удержал их вместе в трудные годы взросления, причем взросления в гетто.

Все они были потенциальными неудачниками; бедные черные дети из неполных семей, растущие в плохом районе, потенциальные кандидаты в банду. Но баскетбол спасает их и даже их тренера Дрю Джойса II, едва не утратившего смысл жизни. Через тридцать три несчастья — от незабитого простого броска до обвинений Джеймса в краже куртки из магазина — они идут к победам и к собственной зрелости. Ведь, как учил команду тренер, баскетбол — только средство, а не цель.

Приятный бонус фильма — серьезный саундтрек. Поют Мэри Джей Блайдж, Канье Уэст, Эминем, Jay Z, Дрейк и другие звезды хип-хопа.

«Пеле. Рождение легенды»

Маленький Эдсон Арантес ду Насименту (Леонардо Лима Карвальо) по прозвищу Дико играет в закоулках родного городка в футбол тряпичным мячом. С ним такие же сорванцы — его друзья, которые лупят мячом куда попало и мешают взрослым. Добавьте стычки с белыми мальчиками из частной школы и любительский матч с ними же, где все впервые замечают талант Дико. Пройдет немного времени, и мальчик-вундеркинд будет выступать на мировой арене, а потом его признают лучшим футболистом ХХ века. Уже под другим прозвищем — Пеле. Точно не известно, что означает это имя; вроде бы это искаженная фамилия местного вратаря Биле, который был кумиром маленького Эдсона. А потом Пеле узнал о совпадении: на иврите «биле» означает «чудо».

Чудо было необходимо стране, особенно после провала в финале домашнего чемпионата мира 1950 года, который стал национальной трагедией, и неудачного мундиаля 1954-го, когда бразильцы были остановлены в четвертьфинале почти непобедимыми венграми. Фильм возлагает на юного Пеле высочайшую миссию — национального футбольного пророка и героя.

Уже в 17 лет Пеле дебютирует на чемпионате мира в Швеции. В 1958-м перед финалом шведы всерьез обсуждают, как будут выводить из строя Пеле жесткой игрой «в кость» — тогда это никого не смущало. Пеле — самый юный в команде, едва может преодолеть смущение на поле, но его секретное оружие — уникальный стиль игры, который, по легенде, связан с боевым искусством капоэйры — не оставляет шансов атлетичным шведам.