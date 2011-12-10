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Что смотреть в кино: «Холоп», «Вторжение» и «Кошки»

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Милош Бикович стал крепостным, Федор Бондарчук затопил Москву, а у Тейлор Свифт вырос хвост. Рассказываем, что посмотреть в кино до Нового года и на каникулах.

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«Холоп»

26 декабря

Гриша (Милош Бикович) — столичный мажор, который распоясался настолько, что сбивает полицейского, а в обезьяннике потом требует шампанского и девчонок. Отец Гриши, олигарх с сердцем и совестью (Александр Самойленко), доведен до ручки и в отчаянии соглашается на жесткий психологический эксперимент: Гришу решено усыпить и отправить в специально построенную деревню, где воссоздан быт крепостной России 1860 года. Там статисты за деньги олигарха порют Гришу кнутом, отправляют на конюшню и создают ему ровно те проблемы, которые устраивал на воле Гриша, но с поправкой на XIX век. Руководит экспериментом психолог с нетрадиционными методами в виртуозном, как всегда, исполнении Ивана Охлобыстина. Труд должен сделать из Гриши человека, но в сценарий вмешивается любовь к светлокудрой героине Александры Бортич.

Клим Шипенко, только что выпустивший остросоциальную драму «Текст», дарит под Новый год не менее остросоциальную комедию о том, что если бы героя Ивана Янковского папка-генерал вовремя отправил в такую деревню, то не было бы всех тех ужасов и «Текста» как такового. «Холоп» при этом — универсальная комедия положений с простыми, но действенными шутками и отсылками к современной поп-культуре (фанаты «Игры престолов» будут довольны).

«Союз Спасения»

26 декабря

Продюсеры Константин Эрнст, Анатолий Максимов и режиссер Андрей Кравчук не в первый раз выходят к народу с масштабной интерпретацией знаковых исторических событий. В 2008 году зрителям предложили другими глазами взглянуть на роль Колчака («Адмиралъ»), в 2016-м мы увидели трансформацию князя Владимира из язычника в православного («Викинг»), а в этом году творческая группа представляет новую версию восстания декабристов, низвергающую советский романтический миф. «Союз Спасения» подробно рассказывает детали восстания на Сенатской площади, произошедшего 14 декабря 1825 года, и бунта в Черниговском полку (причины которых, впрочем, из фильма понять нелегко, так как история появления самих тайных обществ и мотивация заговорщиков описывается лишь общими штрихами). Главный вопрос, на который создатели фильма предлагают ответить зрителю, таков: можно ли считать декабристов благородными героями, если в качестве методов они выбирают военный переворот и убийство? Конечно, вокруг «Союза Спасения» уже развернулись настоящие баталии: многие критики называют фильм пропагандистским и конъюнктурным (смотрите, как показаны те, кто выходит на площадь); создатели же уверяют, что избегали однозначных оценок, дескать, им важнее было показать пропасть, лежащую между властью и обществом. Широкая аудитория, впрочем, вряд ли к этим спорам присоединится: зритель, не желающий обременять себя идеологией, увидит здесь дорогой и красивый костюмированный блокбастер (как водится, с любовной линией).

«Ходячий замок»

26 декабря

Классика аниме от прославленного Хаяо Миядзаки на большом экране — что может быть лучше для праздничного семейного просмотра? Злая ведьма превратила 18-летнюю Софи в старуху. Бедняжка бежит куда глаза глядят и натыкается на удивительный ходячий дом с могущественным волшебником Хаулом и огненным демоном Кальцифером. Демон и девушка решают помочь друг другу избавиться от злых чар. Миядзаки взял за основу книгу британской писательницы Дианы Уинн Джонс и превратил ее из подросткового фэнтези об обретении себя в антивоенную историю. Музыку к фильму написал бессменный композитор Миядзаки и тоже живой классик Дзё Хисаиси, а сама Диана Уинн Джонс не возражала против изменений в сюжете и назвала картину фантастической. Премьера «Ходячего замка» состоялась в 2004 году на Венецианском кинофестивале. Это было первое аниме, когда-либо открывавшее фестиваль, более того, мультфильм получил «Золотую Озеллу» за технические достижения, а в 2006 году номинировался на «Оскар».

«Вторжение»

1 января

Федор Бондарчук утверждает, что снимал не вторую часть «Притяжения», а самостоятельный фильм в той же вселенной. Но на самом деле получился именно сиквел. После событий «Притяжения» прошло три года. Юлю Лебедеву (Ирина Старшенбаум) и ее новые способности изучают в лаборатории Минобороны как единственную контактировавшую с пришельцем. Внезапно на Землю возвращается Хэкон-Харитон (Риналь Мухаметов) с пренеприятнейшим известием: земляне слишком близко подобрались к инопланетным технологиям, и Юлю хотят убить. На экраны вернутся также Олег Меньшиков и Александр Петров, появится и новый персонаж, которого играет Юрий Борисов, и все они будут, так или иначе, пытаться спасти Юлю.

«Вторжение» — еще и картина о массовом помешательстве общества на цифровых технологиях, благодаря которым в наши головы можно внедрить любую ерунду. Ну и, конечно, это один из самых дорогих и эффектных российских блокбастеров: если в первом фильме Бондарчук уничтожал лишь Чертаново, то во втором затопил уже пол-Москвы.

«Кошки»

2 января

Эндрю Ллойд Уэббер написал свой культовый мюзикл по мотивам сборника детских стихов Томаса Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». Из разных уголков земли на ежегодный бал собираются кошки и рассказывают, чем они так исключительны, а в финале выбирают вожака, который должен попасть в кошачий рай и возродиться в новой жизни. «Кошки» 21 год блистали в Лондоне и 18 лет — на Бродвее, заработали больше 3 млрд долларов (!) на продаже билетов и дисков, а арию «Память» («Memory»), скорее всего, слышали даже те, кто ничего не знает о мюзиклах. Ее спела и записала для своего альбома Барбра Стрейзанд. Наконец, технологии позволили «Кошкам» ожить и на экране (хотя это не первая попытка). Но вместо того чтобы по примеру «Короля Льва» создать цифровых животных, студия Universal и режиссер Том Хупер («Король говорит!») пошли другим путем — превратили актеров от Дженнифер Хадсон и Тейлор Свифт до Джуди Денч и Иэна Маккеллена в антропоморфных кошек. Первые реакции на вид этих самых кошек в трейлере варьировались от ужаса до недоумения. К примеру, так и неясно, шубу из чего (из кого?) может носить кошка, а также почему некоторые кошки одеты, а некоторые — нет. В любом случае, такое нужно увидеть своими глазами.

«Он и Она»

2 января

Седрик Клапиш, романтик французского кино и автор трилогии о любви («Испанка», «Красотки», «Китайская головоломка»), снял еще одну версию истории поиска второй половинки в большом городе.

Реми и Мелани — самые обычные парижане, им за тридцать, они живут по соседству, но никогда не встречались. Мелани пытается справиться с тяжелым расставанием с помощью мимолетных встреч через Tinder. Реми мучается бессонницей. Удастся ли этим двум одиноким все-таки пересечься? У Клапиша получилась трогательная и оптимистичная мелодрама о двух людях в эпоху социальных сетей, напряженности, массовой депрессии и разобщенности. Историю чувств разыгрывают лучшие молодые актеры Франции Ана Жирардо и Франсуа Сивиль, получивший в этом году в Каннах приз Chopard как восходящая звезда. Критики уже назвали картину парижской вариацией «Неспящих в Сиэттле» — отличная рекомендация для похода в кинотеатры.

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