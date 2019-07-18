Страшнее «Оно»: Реакция на трейлер мюзикла «Кошки»

Благодаря Comic-Con в Сан-Диего в сети практически одновременно появилось несколько интересных трейлеров. Но ни один из них не вызвал столь бурного обсуждения, как ролик экранизации мюзикла «Кошки» режиссера Тома Хупера. Сочетание живых человеческих лиц и губ с покрытыми шерстью, гладкими, словно у кукол, человеческими телами ошарашило пользователей сети, и они еще долго не могли прийти в себя.
«Когда увидел трейлер „Кошек“».
«Как кино-Twitter выглядит после выхода трейлера „Кошек“».
«Реакция Twitter на трейлер „Кошек“».
«Twitter смотрит трейлер „Кошек“».
Кто-то решил, что лучше будет смотреться с музыкой из «Аннигиляции».
Или из хоррора «Мы».
«Прямой эфир от продюсеров Universal, проверяющих соцсети, чтобы узнать, как люди реагируют на трейлер „Кошек“».
«Видели ли создатели фильма „Кошки“: 1) кошку или 2) мюзикл „Кошки“? Или они просто увидели эти средневековые изображения кошек и решили работать с ними?»
«Том Хупер и команда по спецэффектам создают „Кошек“».
«„Соник“: Вот самое **** странное использование анимации в году.
Команда „Кошек“: Ну-ка поддержи мою технологию создания шерсти».
«Почему у одних кошек есть большие округлые груди, а у других — нет? Вот и все, что я могу сказать по этому поводу».
«Я пытаюсь понять трейлер „Кошек“».
«Никто:
Трейлер „Кошек“:...»
«Режиссер „Кошек“ читает Twitter».
«Что мы хотели и что мы получили».
«Я через 20 секунд после просмотра трейлера „Кошек“».
«Точняк, CGI-кошки, которые выглядят как люди! Люди-кошки! Которые поют!»
«Поверить не могу, что трейлер „Кошек“ страшнее трейлера „Оно 2“».
«Я: Мам, может, заведем кота?
Мама: Нет, у нас уже есть кот дома.
Кот дома:...»
«Психотерапевт: Кот Джеймс Корден нереален. Он не может навредить вам.
Кот Джеймс Корден:...»
«Из-за кота Джеймс Корден у меня начинается паническая атака».
«Ух ты, кошки выглядят отлично».
Разнообразные варианты шуток про кошек в кино.
«Именно это, я представляю, и происходит, когда я оставляю моего кота дома одного».
«Будущее — это мы, Чарльз, не они».
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