Страшнее «Оно»: Реакция на трейлер мюзикла «Кошки»

Сегодня, 09:41Обсудить0

Благодаря Comic-Con в Сан-Диего в сети практически одновременно появилось несколько интересных трейлеров. Но ни один из них не вызвал столь бурного обсуждения, как ролик экранизации мюзикла «Кошки» режиссера Тома Хупера. Сочетание живых человеческих лиц и губ с покрытыми шерстью, гладкими, словно у кукол, человеческими телами ошарашило пользователей сети, и они еще долго не могли прийти в себя.

«Когда увидел трейлер „Кошек“».

«Как кино-Twitter выглядит после выхода трейлера „Кошек“».

«Реакция Twitter на трейлер „Кошек“».

«Twitter смотрит трейлер „Кошек“».

Кто-то решил, что лучше будет смотреться с музыкой из «Аннигиляции».

Или из хоррора «Мы».

«Прямой эфир от продюсеров Universal, проверяющих соцсети, чтобы узнать, как люди реагируют на трейлер „Кошек“».

«Видели ли создатели фильма „Кошки“: 1) кошку или 2) мюзикл „Кошки“? Или они просто увидели эти средневековые изображения кошек и решили работать с ними?»

«Том Хупер и команда по спецэффектам создают „Кошек“».

«„Соник“: Вот самое **** странное использование анимации в году.

Команда „Кошек“: Ну-ка поддержи мою технологию создания шерсти».

«Почему у одних кошек есть большие округлые груди, а у других — нет? Вот и все, что я могу сказать по этому поводу».

«Я пытаюсь понять трейлер „Кошек“».

«Никто:

Трейлер „Кошек“:...»

«Режиссер „Кошек“ читает Twitter».

«Что мы хотели и что мы получили».

«Я через 20 секунд после просмотра трейлера „Кошек“».

«Точняк, CGI-кошки, которые выглядят как люди! Люди-кошки! Которые поют!»

«Поверить не могу, что трейлер „Кошек“ страшнее трейлера „Оно 2“».

«Я: Мам, может, заведем кота?

Мама: Нет, у нас уже есть кот дома.

Кот дома:...»

«Психотерапевт: Кот Джеймс Корден нереален. Он не может навредить вам.

Кот Джеймс Корден:...»

«Из-за кота Джеймс Корден у меня начинается паническая атака».

«Ух ты, кошки выглядят отлично».

Разнообразные варианты шуток про кошек в кино.

«Именно это, я представляю, и происходит, когда я оставляю моего кота дома одного».

«Будущее — это мы, Чарльз, не они».

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