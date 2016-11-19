В кинотеатры вышлют версию «Кошек» с обновленными спецэффектами

После старта американского проката 20 декабря студия Universal была вынуждена отправить в кинотеатры новые копии мюзикла «Кошки». Это было сделано после того, как обнаружилось, что в прокат попала версия с недоделанными спецэффектами. В одной из сцен руку героини Джуди Денч забыли покрыть шерстью.

This isn’t a joke: CATS was rushed into theaters before being finished so a new version is being sent to theaters with updated effects. How do you know if you have the old version? Look for Judi Dench’s human hand, wedding ring and all. pic.twitter.com/VDUOevePU9 & mdash; Jenelle Riley (@jenelleriley) December 22, 2019 «Это не шутка: „Кошек“ поторопились выпустить в кинотеатры до окончания работы и теперь рассылают новую версию с обновленными спецэффектами. Как понять, что вы смотрите старую версию? Высматривайте человеческую руку Джуди Денч с кольцом и всем прочим».

Кроме исправленной графики, по сюжету или хронометражу новая версия «Кошек» никак не отличается от копий, которые уже показываются в кинотеатрах.

При заявленном бюджете в 95 млн долларов, «Кошки» пока демонстрируют в прокате не самый лучший результат: за прошедшие выходные касса мюзикла составила лишь 10,9 млн долларов. Если ситуация не изменится после релиза в других странах, то картина Хупера рискует стать для Universal крупным провалом.

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