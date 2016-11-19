В кинотеатры вышлют версию «Кошек» с обновленными спецэффектами

После старта американского проката 20 декабря студия Universal была вынуждена отправить в кинотеатры новые копии мюзикла «Кошки». Это было сделано после того, как обнаружилось, что в прокат попала версия с недоделанными спецэффектами. В одной из сцен руку героини Джуди Денч забыли покрыть шерстью.
Кроме исправленной графики, по сюжету или хронометражу новая версия «Кошек» никак не отличается от копий, которые уже показываются в кинотеатрах.
При заявленном бюджете в 95 млн долларов, «Кошки» пока демонстрируют в прокате не самый лучший результат: за прошедшие выходные касса мюзикла составила лишь 10,9 млн долларов. Если ситуация не изменится после релиза в других странах, то картина Хупера рискует стать для Universal крупным провалом.
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