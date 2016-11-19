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В кинотеатры вышлют версию «Кошек» с обновленными спецэффектами

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После старта американского проката 20 декабря студия Universal была вынуждена отправить в кинотеатры новые копии мюзикла «Кошки». Это было сделано после того, как обнаружилось, что в прокат попала версия с недоделанными спецэффектами. В одной из сцен руку героини Джуди Денч забыли покрыть шерстью.

«Это не шутка: „Кошек“ поторопились выпустить в кинотеатры до окончания работы и теперь рассылают новую версию с обновленными спецэффектами. Как понять, что вы смотрите старую версию? Высматривайте человеческую руку Джуди Денч с кольцом и всем прочим».

Кроме исправленной графики, по сюжету или хронометражу новая версия «Кошек» никак не отличается от копий, которые уже показываются в кинотеатрах.

При заявленном бюджете в 95 млн долларов, «Кошки» пока демонстрируют в прокате не самый лучший результат: за прошедшие выходные касса мюзикла составила лишь 10,9 млн долларов. Если ситуация не изменится после релиза в других странах, то картина Хупера рискует стать для Universal крупным провалом.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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