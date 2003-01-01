Буратино, гив ми либерти: Наше кино глазами иностранцев

Неделя российского кино в Великобритании — одно из крупнейших мероприятий за пределами России, посвященных отечественной индустрии. Оно проводится четвертый год, показы идут в четырех городах (Лондон, Оксфорд, Кембридж и Эдинбург), параллельно проходят мастер-классы и бизнес-форум. Венчает все премия «Золотой единорог», которая вручается не только российскому кино, но и фильмам, снятым иностранцами о России. И если в 2016 году Неделю посетило 3 тысячи зрителей, то в 2019-м — уже 13 тысяч, а открытие состоялось в самом большом лондонском кинотеатре «Одеон» на Лестер-сквер.

Путин и ностальгия



Основная публика Недели — русскоязычная диаспора и студенты, изучающие русский язык и культуру. Но есть и аутентичные британские зрители, количество которых зависит от сеанса. Например, в прошлом году 80% пришедших на сеанс «Салюта-7» были англичанами, всех интересовали советские космонавты. Продюсер и организатор Недели Филип Перкон объясняет, что иностранцы реагируют на узнаваемые темы, связанные с Россией: космос, балет, Чехов, Звягинцев, Путин и так далее. Поэтому, например, интерес к «Большой поэзии» Александра Лунгина, (получившей призы за режиссуру и актерскую работу Александра Кузнецова на «Кинотавре») был слабым: ЧОПовцы, читающие стихи, мало кого возбудили. А вот на «Танец с саблями» Юсупа Разыкова (история создания одноименного произведения Арама Хачатуряна для балета «Гаянэ», которое он написал за 8 часов) набился полный зал иностранцев — многие за рубежом знают музыку Хачатуряна.

Филип Перкон, Александр Лунгин, Александр Кузнецов и продюсер Сергей Штерн представляют «Большую поэзию» / Фото: Геннадий Авраменко

Говоря о предпочтении простых британских киноманов, нужно знать две особенности, объясняет Перкон. Первая — язык: «Из-за того, что в мире царит Голливуд, все знают британскую Pinewood Studios и премии „Оскар“ и „Золотой глобус“, англичане, американцы, канадцы и австралийцы считают, что весь контент должен быть только на английском языке. Дубляж они тоже не признают. А фильмы с субтитрами смотрит очень нишевая, понимающая публика — по моим оценкам, 3—4% населения».

Филип Перкон / Фото: Ольга Котилевская

Вторая — жанр. Если иностранный зритель не соблазнился темами вроде русской царской семьи или балета, он предпочтет понятные ему жанры: комедию, мелодраму или сказку. Поэтому фильм открытия этой Недели — «Холоп» Клима Шипенко — имел оглушительный успех. История распоясавшегося богача, которого перевоспитывают с помощью методов крепостного права, понятна на любом континенте (не забудем и про русскую экзотику). Британские зрители ставили фантастическому фильму «Эбигейл» об обладающей магией девушке, с треском провалившемуся в нашем прокате, оценки 8 из 10. Даже если списать это на традиционную вежливость и скинуть пару баллов, это все равно успех. Или вот студентка третьего курса Оксфордского университета Эльза, сопровождавшая нас на торжественном ужине: 8 месяцев она провела в Ярославле, изучая поэзию Серебряного века; из всех фильмов, что посмотрела, ей больше всего понравились «Лед» и его актер Александр Петров («он очень милый»). На фотографию Данилы Козловского, нашей большой и восходящей зарубежной звезды, Эльза отреагировала вопросом: «Кто это?»

Данила Козловский / Фото: Геннадий Авраменко

Русскоязычная диаспора, которой на Неделе, по подсчетам Перкона, 65%, тоже смотрит наше кино иначе. То, что мы считаем актуальным и злободневным, оригинально снятым (например, «Текст» или «Большая поэзия»), вызывает в лучшем случае вежливый интерес. А вот все, что работает на ностальгию, принимается с восторгом. Поэтому на фильме закрытия «Конец сезона» Константина Худякова, ретродраме по мотивам чеховских «Трех сестер», снова был полный зал; зрители признавались, что плакали при просмотре, тогда как киножурналисты из Москвы посчитали картину вымороченной и устаревшей.

Дмитрий Глуховский и Александр Петров представляют «Текст» / Фото: Сергей Петражицкий



Отдельно можно отметить интерес к «Заводу» Юрия Быкова как к фильму, с одной стороны, жанровому, а с другой — остросоциальному. В Оксфорде, где КиноПоиск представлял картину, был полный зал русскоязычных зрителей с вкраплением британской профессуры, и все они — характерная деталь — терзали режиссера вопросами о том, видел ли фильм Владимир Путин, разрешил ли его к показу и что сам Быков думает о состоянии российского общества (режиссеру пришлось пояснять, что он бы не хотел в России очередной революции и ни в коем случае ни к чему такому не призывал).

Юрий Быков и Андрей Смоляков на ужине в оксфордском Мертон-колледже / Фото: Геннадий Авраменко

«Золотые единороги»



Приз зрительских симпатий в этом году достался документальной ленте «Юра музыкант». Решение, с одной стороны, неожиданное, с другой — понятное: поклонники Шевчука проголосовали за любимого артиста. На втором месте с небольшим отрывом идет комедия «Давай разведемся!» Анны Пармас, получившая точно такой же приз на «Кинотавре». Но в целом, отмечает Перкон, в этом году был небывалый интерес к документальному кино: наибольший ажиотаж вызвали «Сорокин трип» о писателе Владимире Сорокине и «Women’s Day» Доли Гавански о русских женщинах.

Член жюри — продюсер, президент компании New Sparta Productions Кристофер Саймон / Фото: Сергей Петражицкий

Интересным образом распределились и призы «Золотого единорога». Профессиональное жюри (кастинг-директор Нэнси Бишоп, продюсер «Супермена» и «Револьвера» Пьер Спенглер, вице-президент компании Lionsgate Вэнди Ридс, редактор Variety Лео Барраклоу, журналист THR Ник Холдсворт и другие) во главе с президентом «Амедиатеки» Линдой Дженсен голосовало онлайн по балльной системе. После подсчета очков лучшим фильмом объявили ленту «Ван Гоги» Сергея Ливнева — историю болезненных отношений гениального отца и сломленного сына, чистая рефлексия на тему токсичных родителей и ностальгии по прошлому (мы писали о фильме здесь). Лучшим актером, соответственно, стал поляк Даниэль Ольбрыхский из этой же картины, сыгравший отца-дирижера («очень милый» Александр Петров, уверенный, что приз достанется ему за «Текст», едва скрыл разочарование). Лучшей актрисой назвали Анну Михалкову («Давай разведемся!»), а призы за сценарий и дебют ушли к «Юмористу» — фильму тоже скорее ностальгическому.

Михаил Идов получил приз за лучший сценарий и дебют («Юморист») / Фото: Геннадий Авраменко

Линда Дженсен отметила «многослойный и эмоциональный сценарий» фильма, хорошие актерские работы и универсальность фильма — действие может происходить хоть в Риге (где оно и происходит), хоть в Майами. Пожалуй, это главное: иностранный зритель, профессиональный или нет, голосует за понятную интернациональную историю, в данном случае — про отцов и детей. Примечательно, что в прошлом году лучшим фильмом стал «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» — тоже история отца и сына и с Алексеем Серебряковым в главной роли.

Алена Михайлова стала «восходящей звездой» за роль в картине «Люби их всех» / Фото: Геннадий Авраменко

Зарубежные фильмы о России награждало российское жюри (актер, режиссер и продюсер Данила Козловский, писатель и журналист Михаил Зыгарь, журналист и телеведущая Дарья Златопольская, кинокритик Андрей Плахов и главный редактор КиноПоиска Елизавета Сурганова), также голосуя по анонимной балльной системе. К этой номинации пока что много вопросов, ведь практически все фильмы были сняты либо российскими эмигрантами (что не вполне является взглядом иностранца), либо страдают от непонимания российских реалий. Взять хотя бы картину Агнешки Холланд «Гарет Джонс» о британском журналисте, приехавшем в СССР брать интервью у Сталина: пустынная серая столица, голодомор, каннибализм, кровавая гэбня, нестройный детский хор, демонический вождь, отважный британец — собрана вся клюква, которую можно вообразить.

Режиссер Сергей Ливнев и его два «Единорога» — за лучший фильм «Ван Гоги» и актера Даниэля Ольбрыхского / Фото: Геннадий Авраменко

В итоге лучшим документальным фильмом был признан «Буратино» Александра Слободяника (США). Он снят супругом актрисы Марии Машковой, дочери Владимира Машкова. По сюжету она приезжает в родной город отца, Новокузнецк, ставить «Золотой ключик» с детьми с ограниченными возможностями и сталкивается с противодействием руководства театра.

Мария Лобанова получила приз продюсера за работу в фильме «Успех» / Фото: Геннадий Авраменко

В номинации «Лучший художественный фильм» победил «Гив ми либерти» Кирилла Михановского (США), хорошо принятый и российской публикой. История водителя, вынужденного возить с места на место в Милуоки представителей русской диаспоры, выбрали единогласно как фильм с безусловными художественными достоинствами. «Он как-то очень точно попал в тему, — комментирует член жюри Андрей Плахов. — Михановский, с одной стороны, эмигрант, он связан корнями с Россией, но вместе с тем он человек другой культуры и поэтому многое видит и чувствует иначе, чем те, кто живет только в России».

По мнению Андрея Плахова, в целом политическая ситуация не способствует тому, чтобы российское кино активно продвигалось в мире, но дело не только в ней. «У нас очень мало фильмов и режиссеров, которые могут конкурировать на международном уровне, — говорит Плахов. — Сейчас есть несколько имен: Балагов, Звягинцев — и всё. Например, та же „Большая поэзия“ Александра Лунгина — невероятно интересный и актуальный фильм; он был показан и здесь, и на фестивале в Пусане, но не прогремел. Все равно есть некий барьер, для преодоления которого нужно прикладывать двойные усилия, но у нас никто не готов это делать».

Александр Петров / Фото: Сергей Петражицкий

Филип Перкон, наоборот, считает, что интерес к российскому кино вырос как раз из-за геополитических проблем: не все иностранцы готовы к нам приехать, но посмотреть на большом экране, как мы живем, — это с удовольствием. К тому же, по его словам, российские кинематографисты наконец научились снимать те самые универсальные жанровые фильмы. А что касается продвижения российского кино на Западе, Перкон полагает, что нужно прекратить ориентироваться исключительно на англоязычный рынок и работать прежде всего там, где признают дубляж — на немецкий, испанский и азиатский рынки. Увы, чтобы добиться успеха на англоязычном рынке, придется снимать на английском языке.