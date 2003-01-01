Как снимает Юрий Быков

Почему фильмы Юрия Быкова нельзя назвать просто социальными драмами? Как в сериале «Метод» отразился авторский почерк режиссера? В чем отличие фильмов Быкова от лент Андрея Звягинцева? И с помощью каких приемов показан конфликт между идеалистом и прагматиком в картине «Дурак»? К выходу фильма «Сторож» отвечаем на эти и другие вопросы в видеоэссе, посвященном творчеству режиссера.

«Сторож» вышел в прокат 24 октября. Премьера состоялась не только в кинотеатрах, но и на КиноПоиске. Подписчики КиноПоиск HD могут бесплатно получить билет в кино или посмотреть фильм по подписке на любом удобном устройстве с комментариями режиссера.