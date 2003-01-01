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Что смотреть дома: «Брачная история», «Викинги» и «К звездам»

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Данила Козловский рубит викингов, Иэн Сомерхолдер воюет с вампирами, а Брэд Питт летит в космос. Выбираем, что посмотреть на КиноПоиск HD и других платформах.

«Брачная история»

Netflix

Одна из самых заметных драм 2019 года, участник Венецианского фестиваля, наконец выходит на Netflix. Режиссер Чарли (Адам Драйвер) и актриса Николь (Скарлетт Йоханссон) переживают развод и судятся за опеку над восьмилетним сыном. Это излюбленная тема Ноа Баумбака, ведь семейная катастрофа — как раз тот сюжет, в котором особенно хорошо работает его творческий метод — показывать будничную рутину и повседневный треп так, будто это затишье перед бурей. И буря, конечно, начинается, и тогда за милыми деталями обывательской жизни обнаруживаются монстры, гигантские спруты и кашалоты, ведущие смертельный бой за родительские права. Режиссер «Милой Фрэнсис» и «Гринберга» считается одним из лидеров американского интеллектуального кино, а «Брачную историю» уже называют одним из лучших фильмов года.

«Викинги», 6-й сезон

History / «Амедиатека»

Викинги отправляются в поход по Шелковому пути и встречают... Данилу Козловского! Каким у актера получился Вещий Олег, князь новгородский и киевский, и что ожидает викингов на земле Русской — главная интрига нового сезона этого нашумевшего канадско-исландского сериала.

Сериал можно посмотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Вампирские войны»

Netflix

Врач Лютер Суонн и его друг Майк Фэйн заражаются странным вирусом. Симптомы такие: идеальный слух и зрение, режутся клыки, появляется непреодолимое желание выпить крови. Сериал, в основу которого лег комикс Джонатана Мэберри, — редкая возможность увидеть превращение человека в вампира во всех физиологических подробностях. Главная роль — у опытного кровопийцы Иэна Сомерхолдера, который после «Дневников вампира» отлично разбирается в теме.

«Удивительная мисс Мейзел», 3-й сезон

Amazon Prime

Продолжение истории Мириам Мейзел, домохозяйки из 1950-х, которая после развода с мужем становится звездой стендапа. В новом сезоне Мидж ждут выступления перед еще большими аудиториями, поездка в Майами и, конечно, встречи с бывшим супругом и прочие семейные неурядицы. Не будем забывать, что лучшие ее шутки — это результат прежде всего личных трудностей и переживаний.

«Поток»

Amazon Studios  / Amazon Prime, ivi

Супруги Лоуренс и Мередит Хэтфилд придумали новую социальную сеть под названием «Поток». Она загружается в голову пользователей и позволяет им обмениваться эмоциями и фантазиями. Некоторые фантазии оказываются слишком смелыми, а последствия — ужасными. Психологический кибертриллер, участник прошлого фестиваля Canneseries, снят по сценарию Чаннинга Пауэлла, одного из авторов «Ходячих мертвецов», а режиссером выступил Карл Тиббеттс, один из постановщиков «Черного зеркала».

«К звездам»

КиноПоиск HD

Астронавт Клиффорд МакБрайд полетел за пределы Солнечной системы и пропал. Спустя двадцать лет в экспедицию отправляется его сын Рой, которому нужно разыскать отца, спати планету и разобраться в себе. Брэд Питт - главная звезда в скафандре этого года. Фильм же находится в системе координат, главными точками которой стали «Интерестеллар», «Гравитация», «Луна 2112» и, конечно, «Солярис».

«Арахисовый сокол»

КиноПоиск HD

Парень с синдромом Дауна Зак мечтает попасть в школу рестлеров и познакомиться со своим кумиром, борцом по кличке Соленый Реднек. Сбежав из дома престарелых (больше ему негде жить), он отправляется за мечтой и по пути встречает преступника Тайлера (Шайа ЛаБаф). Трогательный и мотивирующий фильм, который влюбил в себя и зрителей, и критиков, заслужив сравнения с «Человеком дождя» и «Форрестом Гампом». В главной роли — парень с синдромом Дауна Зак Готтзаген, который мечтал стать актером. Режиссеры Тайлер Нилсон и Майк Шварц решили ему в этом помочь.

Автор: Андрей Захарьев
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